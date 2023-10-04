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    «Ньюкасл» и «ПСЖ» выдадут низовую встречу

    «Ньюкасл» — «ПСЖ». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, Лига чемпионов, 4 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «ПСЖ»
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    «Ньюкасл»
    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов квартета F «Ньюкасл» на своем поле примет «ПСЖ». Поединок пройдет 4 октября и начнется в 22:00 по мск. «Ньюкасл» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 04 Октября 2023 года
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    «Ньюкасл»

    Огромные вливания к «Ньюкасл» в прошлом сезоне наконец-то принесли результат. Команда заняла четвертое место в АПЛ и после долгого перерыва вернулась в Лигу чемпионов.

    И на старте этого розыгрыша самого престижного еврокубка «сороки» привезли почетную ничью из Италии, поделив там очки с «Миланом» 0:0. Причем «россонери» нанесли аж восемь ударов в створ при всего одном у англичан.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — ПСЖ

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    Напомним, что «черно-белые» неудачно начали этот сезон, проиграв три игры из четырех при одной победе. Однако в последующих пяти встречах они не проигрывали, выиграв четырежды за этот период.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    К этой же игре «Ньюкасл» подходит с 3-матчевой победной серией. В данном отрезке коллектив одолел 1:0 «Ман Сити» в Кубке лиги, а также переиграл в АПЛ 8:0 «Шеффилд Юнайтед» и 2:0 «Бернли».

    «ПСЖ»

    Парижский клуб выиграл в прошлом году чемпионат Франции. А в межсезонье команду покинули Лионель Месси и Неймар, которым на смену пришли несколько неплохих исполнителей.

    Новый же сезон «ПСЖ» начал неудачно, сыграв дважды вничью в первых двух турах чемпионата с весьма скромными соперниками. Однако после этого он выиграл две встречи подряд.

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    • Затем «сине-красные» потерпели первое фиаско в сезоне, проиграв дома 2:3 «Ницце» в чемпионате Франции. А потом стартовали и в ЛЧ, победив на своем поле 2:0 дортмундскую «Боруссию».

    В преддверии же этой игры «ПСЖ» в рамках Лиги 1 не справился с аутсайдером «Клермоном», сыграв 0:0, и идет только пятым в таблице национального первенства.

    Ранее между собой эти клубы не встречались, так что этот поединок будет дебютным в их истории противостояний.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «ПСЖ» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Ньюкасла» дают — 2.68, ничья оценена — в 3.89.

    Вряд ли в данном противостоянии команды понесутся в атаку без оглядки на тылы. Скорее всего, нас ждет осторожный футбол с небольшим количеством забитых мячей.

    А что касаемо исхода, то прогнозируем, что встреча завершится вничью.

    Еще есть дерзкая ставка на матч за «Ньюкасл» — «ПСЖ» с коэффициентом 5.00.

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    «Ньюкасл» — «ПСЖ»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на футбол. «Ньюкасл» и «ПСЖ» выдадут низовую встречу
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