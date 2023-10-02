Лига 1. «Монако» вернул лидерство в чемпионате

«Брест» потерял очки в рамках минувшего игрового дня и потерял первое место. Вернуться на трон мог действующий чемпион ПСЖ, но своим шансом парижане не воспользовались. Зато «Монако» не сдался и вернул себе лидерство в Лиге 1.

Изменения в турнирной таблице

Если после 6-го тура «Монако» потерял первое место, опустившись сразу на четвертую строчку, то по итогам тура 7-го монегаски снова оказались на вершине турнирной таблицы. «Брест» в свою очередь спустился с первой позиции на вторую.

С пятого на третье место взлетел «Реймс», а вот «Ницца» откатилась со 2-го на 4-е. Действующий чемпион Франции — ПСЖ ухудшил свое положение в таблице. «Пари Сен-Жермен» скатился с 3-й позиции на 5-ю.

Календарь и таблица Лиги 1

7-й тур чемпионата Франции внес кардинальные изменения в Лиге 1. Так «Ренн» с 9-го места поднялся на 6-е. В плюсе оказались ещё несколько клубов: «Лилль» (с 11-го на 7-е), «Монпелье»(с 13-го на 9-е), «Тулуза» (с 15-го на 11-е), «Ланс» (с 16-го на 15-е) и «Клермон» (с 18-го на 17-е).

Ряд клубов потеряли свои позиции после матчей 7-го тура: «Страсбург» (с 6-го на 8-е), «Гавр» (с 7-го на 10-е), «Марсель» (с 8-го на 12-е), «Нант» (с 10-го на 13-е), «Метц» (с 12-го на 14-е), «Лорьян» (с 14-го на 16-е) и «Лион» (с 17-го на 18-е).

Топ-5

Чемпионат Франции снова возглавил «Монако». В центральном матче 7-го тура монегаски одержали волевую победу над вице-чемпионом «Марселем» (3:2).

Основные события в матче произошли в первом тайме. Быстрый гол оформили футболисты «Марселя». На 1-й минуте в составе «провансальцев» голом отметился Ллиман Ндиайе.

К 8-й минуте «Монако» удалось восстановить равновесие на табло — отличился Магнес Аклиуш. Не прошло и десяти минут, как Самуэль Жиго снова вывел «марсельцев» вперёд.

Открытый футбол с забитыми голами продлился до 23-й минуты матча. К этому игровому времени «Монако» отыгрался во второй раз. Мяч в сетку ворот соперника отправил Фоларин Балоган.

Ну а победу футболисты «Монако» вырвали на 52-й минуте поединка — гол забил Магнес Аклиуш. Таким образом монегаски набрал 14 очков и вышли на первое место. Лидирующую позицию вместе с «Монако» в Лиге 1 делит «Брест», у команды тоже 14 баллов в активе.

В рамках 7-го тура французского чемпионата футболисты «Бреста» разошлись миром с «Ниццей» (0:0). «Орлята» в свою очередь набрали 13 пунктов и опустились на 4 место.

Килиан Мбаппе, нападающий ПСЖ globallookpress.com

Очередную осечку в турнире допустил ПСЖ. Чемпионы в 7 матчах одержали всего три победы. В трех матчах с участием парижан была зафиксирована ничья и в одном поединке «Пари Сен-Жермен» проиграл.

Итак, в последней игре чемпионата ПСЖ не смог выиграть у «Клермона» (0:0). В итоге команда набрала 12 очков и отстает от лидера «Монако» всего на 2 балла.

Тур №8

Матчи следующего тура чемпионата Франции пройдут с 6 по 8 октября.

В субботу, 7 октября лидер первенства «Монако» отправится на выездную встречу к «Реймсу». Основная масса игр с участием команд состоится в воскресенье, 8 октября: «Марсель» примет «Гавр», «Тулуза» отправится в гости к «Бресту».

Все прогнозы на Лигу 1

Ну а завершит программу 8-го тура матч с участием чемпиона. ПСЖ в гостях сыграет против «Ренна» — игра состоится 8 октября.