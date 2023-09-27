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    Лига 1. «Монако» уступил лидерство «Бресту»

    Итоги 6-го тура чемпионата Франции по футболу

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    «Монако»
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    «Монако»
    В чемпионате Франции смена власти — турнирную таблицу воглавил «Брест». «Монако» не только уступил первое место, но и оказался за пределами топ-3. Действующий чемпион постепенно возвращает утраченные позиции.

    Изменения в турнирной таблице

    Лигу 1 после матчей 6 тура воглавил «Брест», поднявшись со второго на первое место. На две позиции улучшили свое положение «Ницца» и ПСЖ, которые расположились на втором и третьем строчках соответственно. Дальше в турнирной таблице «Монако», который свалился с первого на четвёртое место.

    Плюс четыре позиции для «Реймса» (5 место), «Страсбурга» (6 место) и «Гавра» (7 место) — эти клубы одержали победы в 6-м туре и смогли взлеть вверх по таблице.

    А вот «Марсель» продолжает падение во французском чемпионате. «Провансальцы» опустились с 3-го на 8-е место. А вот «Ренн», к примеру потерял одну позицию, заняв 9-ю строчку.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Хороший рывок вверх продемонстрировали футболисты «Нанта», расположившись не на 15-й, а на 10-й строчке. По 5 позиций потеряли «Лилль» (11 место) и «Метц» (12 место).

    По две строчки потеряли «Лорьян» (14 место) и «Тулуза» (15 место). А «Монпелье» улучшил положение на одну позицию (13 место).

    Коснулись изменения и зоны вылета. «Ланс» одержал первую победу в сезон и с последнего места поднялся на 16-е. «Кроваво-золотые» обошли в турнирной таблице «Лион» (17 место) и «Клермон» (18 место).

    Смена власти и возвращение чемпиона

    Чемпионат Франции возглавил «Брест» после того как одержал вторую победу подряд в чемпионате. В рамках 6 тура команда с минимальным счетом переиграла «Лион» (1:0).

    Победный гол в ворота соперника забил Стив Мунье. Такми образом «Брест» набрал 13 очков и занял на 1-м месте.

    Строчкой ниже расположилась «Ницца» с 12-ю баллами в активе. «Орлята» в последнем матче с скромным счетом одолели экс-лидера Лиги 1 — «Монако» (1:0). Автором мяча стал Жереми Бога, который забил на 91-й минуте.

    ПСЖ
    globallookpress.com

    «Монако», же опустился на 4-е место с 11 очками. Столько же баллов стало у действующего чемпиона — ПСЖ. Парижане на своем разгромили вице-чемпинона Франции — «Марсель» (4:0). Гонсалу Рамуш забил два мяча. По голу также оформили Ашраф Хакими и Рандаль Коло Муани.

    Зона вылета?

    «Ланс» смог подправить положение в чемпионате. Команда в 6-м туре переиграла «Тулузу» (2:1) и набрала 4 очка.

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    • Таким образом «кроваво-золотые» обошли в Лиге «Лион» (2 очка) и «Клермон» (1 очко).

    Тур № 7

    Матче 7- го тура чемпионата Франции пройдут с 29 сентября по 1 октября.

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    Лидеры Лиги 1 «Ницца» — Брест сойдутся в очном поединке. Встреча запланирована на воскреснье, 1 октября.

    Все прогнозы на Лигу 1

    У ПСЖ будет выездная встреча против «Клермона» — 30 сентября. В этот жень день ожидается суперматч между «Монако» и «Марселем».

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