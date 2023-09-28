«Монца» сыграет на своем поле против «Болоньи» в рамках шестого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 19:30 мск. «Монца» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монца»

«Монца» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии после пяти сыгранных матчей, в которых набрала пять очков.

Не самый худший старт, но в «Монце» наверняка не очень довольны недавними результатами.

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Но ситуация все-таки под контролем, очевидно, что команда Раффаэле Палладино постепенно будет прибавлять.

В прошлую субботу «Монца» сыграла вничью с «Лацио» (1:1), а перед этим поделила очки с «Лечче» (1:1), который, если что, на данный момент находится в топ-3.

Пока что «Монца» проигрывала только на выезде, оставшись без набранных очков в матчах с «Интером» и «Аталантой».

«Болонья»

«Болонья» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в пяти турах шесть очков.

Беспроигрышная серия команды Тиаго Мотты составляет уже четыре матча.

В минувшее воскресенье «Болонья» отобрала очки у «Наполи», игра завершилась вничью — 0:0. Правда, без везения тут не обошлось — в конце второго тайма лидер неаполитанской команды Виктор Осимхен не реализовал пенальти.

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Перед этим «Болонья» сыграла вничью с «Вероной» — тоже 0:0.

С обороной у «россоблу» полный порядок, пока что они пропускают в среднем за игру меньше гола.

Прогноз и ставка

На «Монцу» в этом матче можно поставить за 2.41, ничью букмекеры предлагают за 3.44, а победу «Болоньи» — за 2.95.

В прошлом сезоне эти команды обменялись гостевыми победами. «Болонья» выиграла на поле «Монцы» со счетом 2:1.

С учетом недавних результатов есть все основания предполагать, что на этот раз болельщиков ждет не самая результативная игра.

«Монца» и «Болонья» в новой кампании забили семь мячей на двоих. И это, безусловно, очень печальный факт.

Ставка — ничья за 3.44.

Также можно рассмотреть смелую ставку на точный счет 0:0 за 8.70.