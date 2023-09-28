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    «Монца» и «Болонья» так и не смогут открыть счет?

    «Монца» — «Болонья». Ставка (к. 3.44) и прогноз на чемпионат Италии 28 сентября 2023 года

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    «Монца» еще ни разу не проигрывала дома в этом сезоне
    «Монца» сыграет на своем поле против «Болоньи» в рамках шестого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 19:30 мск. «Монца» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Сентября 2023 года
    Монца
  • Монца
    •  Монца 19:30 Болонья Болонья
  • Болонья
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    «Монца»

    «Монца» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии после пяти сыгранных матчей, в которых набрала пять очков.

    Не самый худший старт, но в «Монце» наверняка не очень довольны недавними результатами.

    Коэффициенты матча Монца — Болонья

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  • 2.453.353.00Бонус$9500
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    Но ситуация все-таки под контролем, очевидно, что команда Раффаэле Палладино постепенно будет прибавлять.

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    • В прошлую субботу «Монца» сыграла вничью с «Лацио» (1:1), а перед этим поделила очки с «Лечче» (1:1), который, если что, на данный момент находится в топ-3.

    Пока что «Монца» проигрывала только на выезде, оставшись без набранных очков в матчах с «Интером» и «Аталантой».

    «Болонья»

    «Болонья» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в пяти турах шесть очков.

    Беспроигрышная серия команды Тиаго Мотты составляет уже четыре матча.

    В минувшее воскресенье «Болонья» отобрала очки у «Наполи», игра завершилась вничью — 0:0. Правда, без везения тут не обошлось — в конце второго тайма лидер неаполитанской команды Виктор Осимхен не реализовал пенальти.

    Все прогнозы на Серию А

    Перед этим «Болонья» сыграла вничью с «Вероной» — тоже 0:0.

    С обороной у «россоблу» полный порядок, пока что они пропускают в среднем за игру меньше гола.

    Прогноз и ставка

    На «Монцу» в этом матче можно поставить за 2.41, ничью букмекеры предлагают за 3.44, а победу «Болоньи» — за 2.95.

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    В прошлом сезоне эти команды обменялись гостевыми победами. «Болонья» выиграла на поле «Монцы» со счетом 2:1.

    С учетом недавних результатов есть все основания предполагать, что на этот раз болельщиков ждет не самая результативная игра.

    «Монца» и «Болонья» в новой кампании забили семь мячей на двоих. И это, безусловно, очень печальный факт.

    Ставка — ничья за 3.44.

    Также можно рассмотреть смелую ставку на точный счет 0:0 за 8.70.

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    «Монца» — «Болонья»: прогноз, ставка (3.44), статистика, коэффициенты матча 28.09.2023. Прогнозы на футбол. «Монца» и «Болонья» так и не смогут открыть счет?
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