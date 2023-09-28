«Монца»
«Монца» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии после пяти сыгранных матчей, в которых набрала пять очков.
Не самый худший старт, но в «Монце» наверняка не очень довольны недавними результатами.
Коэффициенты матча Монца — Болонья
Но ситуация все-таки под контролем, очевидно, что команда Раффаэле Палладино постепенно будет прибавлять.
В прошлую субботу «Монца» сыграла вничью с «Лацио» (1:1), а перед этим поделила очки с «Лечче» (1:1), который, если что, на данный момент находится в топ-3.
Пока что «Монца» проигрывала только на выезде, оставшись без набранных очков в матчах с «Интером» и «Аталантой».
«Болонья»
«Болонья» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в пяти турах шесть очков.
Беспроигрышная серия команды Тиаго Мотты составляет уже четыре матча.
В минувшее воскресенье «Болонья» отобрала очки у «Наполи», игра завершилась вничью — 0:0. Правда, без везения тут не обошлось — в конце второго тайма лидер неаполитанской команды Виктор Осимхен не реализовал пенальти.
Перед этим «Болонья» сыграла вничью с «Вероной» — тоже 0:0.
С обороной у «россоблу» полный порядок, пока что они пропускают в среднем за игру меньше гола.
Прогноз и ставка
На «Монцу» в этом матче можно поставить за 2.41, ничью букмекеры предлагают за 3.44, а победу «Болоньи» — за 2.95.
В прошлом сезоне эти команды обменялись гостевыми победами. «Болонья» выиграла на поле «Монцы» со счетом 2:1.
С учетом недавних результатов есть все основания предполагать, что на этот раз болельщиков ждет не самая результативная игра.
«Монца» и «Болонья» в новой кампании забили семь мячей на двоих. И это, безусловно, очень печальный факт.
Ставка — ничья за 3.44.
Также можно рассмотреть смелую ставку на точный счет 0:0 за 8.70.