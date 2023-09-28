28 сентября в матче 6-го тура итальянской Серии А сыграют «Монца» и «Болонья». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Монца» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монца»

«Монца» не лучшим образом начала новый сезон. Сначала команда проиграла «Реджане» в Кубке Италии, а потом уступила «Интеру» в Серии А.

Но затем клуб пришел в себя. «Монца» прервала серию неудач 26 августа, когда дома одолела «Эмполи». Впрочем, с того времени команда больше не побеждала.

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В сентябре «Монца» дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Клуб разошелся миром с «Лацио» (1:1) и «Лечче» (1:1), а также уступил «Аталанте» (0:3).

Все прогнозы на Серию А

Сейчас в активе «Монцы» два очка. Коллектив не хватает звезд с неба. «Монца» на данный момент располагается на 14-м месте. В домашней встрече команда приложит максимум усилий для достижения положительного результата.

«Болонья»

«Болонья» находится в середине турнирной таблицы Серии А. После пяти туров команда расположилась на 11-й строчке.

Клуб достаточно часто играет вничью. В Серии А были расписаны три «мировых». Также «Болонья» не выявила сильнейшего в товарищеском матче с «Реджаной» (2:2).

В чемпионате Италии-2023/24 команда в пяти встречах набрала 5 очков. Была добыта лишь одна победа. Это произошло 2 сентября в домашнем поединке с «Кальяри» (2:1).

«Болонье» нужно срочно улучшать игру в атаке. Иначе в Монце можно недосчитаться очков. В предыдущих матчах с «Вероной» и «Наполи» команда за 180 минут не забила ни одного гола.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Монцы» можно поставить за 2.42. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.94. Ничья оценена — в 3.36.

Оба клуба хотят завоевать три очка. Но хозяевам нужно улучшать положение в таблице.

Стоит сделать ставку на то, что «Монца» одержит победу с коэффициентом 2.42.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.75.