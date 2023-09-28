ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро Мората Ренессанс Мораты. Отказав саудитам, форвард блистает в «Атлетико» Маурисио ПочеттиноМедовый месяц кончился. Почеттино рискует быть уволенным, если «Челси» продолжит в том же духе Хосеп ГвардиолаНевозможное возможно. Готов ли «Ман Сити» замахнуться на «квадрупл»?
    Все новости спорта

    Хозяева порадуют своих болельщиков тремя очками в домашней игре

    «Монца» — «Болонья». Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, итальянская Серия А, 28 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Монца Прогнозы на Болонью Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Монца» — «Болонья»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ФК «Болонья»
    28 сентября в матче 6-го тура итальянской Серии А сыграют «Монца» и «Болонья». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Монца» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 28 Сентября 2023 года
    Монца
  • Монца
    •  Монца 19:30 Болонья Болонья
  • Болонья
    •

    «Монца»

    «Монца» не лучшим образом начала новый сезон. Сначала команда проиграла «Реджане» в Кубке Италии, а потом уступила «Интеру» в Серии А.

    Но затем клуб пришел в себя. «Монца» прервала серию неудач 26 августа, когда дома одолела «Эмполи». Впрочем, с того времени команда больше не побеждала.

    Коэффициенты матча Монца — Болонья

    1X2Новым игрокам
  • 2.453.353.00Бонус$9500
    •

    В сентябре «Монца» дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Клуб разошелся миром с «Лацио» (1:1) и «Лечче» (1:1), а также уступил «Аталанте» (0:3).

    Все прогнозы на Серию А

    Сейчас в активе «Монцы» два очка. Коллектив не хватает звезд с неба. «Монца» на данный момент располагается на 14-м месте. В домашней встрече команда приложит максимум усилий для достижения положительного результата.

    «Болонья»

    «Болонья» находится в середине турнирной таблицы Серии А. После пяти туров команда расположилась на 11-й строчке.

    Клуб достаточно часто играет вничью. В Серии А были расписаны три «мировых». Также «Болонья» не выявила сильнейшего в товарищеском матче с «Реджаной» (2:2).

  • Бесконечный кошмар Погба: травмы, шантаж и проваленный допинг-тест
  • Поль Погба — на грани позорного завершения карьеры
  • 13/09/2023

    • В чемпионате Италии-2023/24 команда в пяти встречах набрала 5 очков. Была добыта лишь одна победа. Это произошло 2 сентября в домашнем поединке с «Кальяри» (2:1).

    «Болонье» нужно срочно улучшать игру в атаке. Иначе в Монце можно недосчитаться очков. В предыдущих матчах с «Вероной» и «Наполи» команда за 180 минут не забила ни одного гола.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Монцы» можно поставить за 2.42. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.94. Ничья оценена — в 3.36.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Оба клуба хотят завоевать три очка. Но хозяевам нужно улучшать положение в таблице.

    Стоит сделать ставку на то, что «Монца» одержит победу с коэффициентом 2.42.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Александрова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дэй — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шевченко — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Сибирь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ротор — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Кальяри — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Куньлунь — Металлург
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эмполи — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Верона — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Реал — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Вильярреал — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Монца» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 28.09.2023. Прогнозы на футбол. Хозяева порадуют своих болельщиков тремя очками в домашней игре
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры