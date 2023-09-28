«Рома» сыграет на выезде против «Дженоа» в шестом туре чемпионата Италии. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 21:45 мск. «Дженоа» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

«Дженоа» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А после пяти туров, в которых набрала четыре очка.

Несмотря на то, что генуэзский клуб находится за пределами топ-10, пока все равно нельзя сказать, что он слабо начал текущую кампанию.

Коэффициенты матча Дженоа — Рома 1X2Новым игрокам 3.953.252.10Бонус$9500

В конце августа команда Альберто Джилардино одержала гостевую победу над «Лацио» (1:0).

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А в середине сентября «Дженоа» сыграла вничью с «Наполи» — 2:2. При этом действующий чемпион уступал со счетом 0:2.

Да, были и не очень приятные результаты, но команда как минимум готова к борьбе за сохранение места в элитном дивизионе.

«Рома»

«Рома» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в пяти предыдущих матчах пять очков.

Римляне провалили старт сезона, это очевидно, но, с другой стороны, недавние матчи показали, что они начали приходит в себя.

Команде Жозе Моуринью очень помог двухнедельный перерыв в первой половине сентября. После него «джаллоросси» действительно выглядят значительно лучше.

Сразу после международной паузы «Рома» разнесла «Эмполи» (7:0), а потом выиграла у «Шерифа» (2:1) в матче Лиги Европы.

Гостевая ничья с «Торино» (1:1) тоже не самый плохой результат, но с учетом того, что соперник сравнял счет незадолго до финального свистка, осадок все-таки остался.

Прогноз и ставка

На «Дженоа» в этом матче можно поставить за 3.84, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Ромы» — за 2.05.

Несмотря на то, что «Рома» уже выглядит не так печально, как месяц назад, все равно это не тот случай, когда есть уверенность в победе фаворита.

В общем, здесь лучше поставить на количество забитых мячей. Скучно, скорее всего, не будет.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.82.