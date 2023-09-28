«Дженоа»
«Дженоа» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А после пяти туров, в которых набрала четыре очка.
Несмотря на то, что генуэзский клуб находится за пределами топ-10, пока все равно нельзя сказать, что он слабо начал текущую кампанию.
Коэффициенты матча Дженоа — Рома
В конце августа команда Альберто Джилардино одержала гостевую победу над «Лацио» (1:0).
А в середине сентября «Дженоа» сыграла вничью с «Наполи» — 2:2. При этом действующий чемпион уступал со счетом 0:2.
Да, были и не очень приятные результаты, но команда как минимум готова к борьбе за сохранение места в элитном дивизионе.
«Рома»
«Рома» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в пяти предыдущих матчах пять очков.
Римляне провалили старт сезона, это очевидно, но, с другой стороны, недавние матчи показали, что они начали приходит в себя.
Команде Жозе Моуринью очень помог двухнедельный перерыв в первой половине сентября. После него «джаллоросси» действительно выглядят значительно лучше.
Сразу после международной паузы «Рома» разнесла «Эмполи» (7:0), а потом выиграла у «Шерифа» (2:1) в матче Лиги Европы.
Гостевая ничья с «Торино» (1:1) тоже не самый плохой результат, но с учетом того, что соперник сравнял счет незадолго до финального свистка, осадок все-таки остался.
Прогноз и ставка
На «Дженоа» в этом матче можно поставить за 3.84, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Ромы» — за 2.05.
Несмотря на то, что «Рома» уже выглядит не так печально, как месяц назад, все равно это не тот случай, когда есть уверенность в победе фаворита.
В общем, здесь лучше поставить на количество забитых мячей. Скучно, скорее всего, не будет.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.82.