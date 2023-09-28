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    «Рома» проиграет на поле «Дженоа»?

    «Дженоа» — «Рома». Ставка (к. 2.82) и прогноз на чемпионат Италии 28 сентября 2023 года

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    «Рома» сыграет на выезде против «Дженоа» в шестом туре чемпионата Италии. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 21:45 мск. «Дженоа» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Сентября 2023 года
    Дженоа
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    •  Дженоа 21:45 Рома Рома
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    «Дженоа»

    «Дженоа» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А после пяти туров, в которых набрала четыре очка.

    Несмотря на то, что генуэзский клуб находится за пределами топ-10, пока все равно нельзя сказать, что он слабо начал текущую кампанию.

    Коэффициенты матча Дженоа — Рома

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  • 3.953.252.10Бонус$9500
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    В конце августа команда Альберто Джилардино одержала гостевую победу над «Лацио» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    А в середине сентября «Дженоа» сыграла вничью с «Наполи» — 2:2. При этом действующий чемпион уступал со счетом 0:2.

    Да, были и не очень приятные результаты, но команда как минимум готова к борьбе за сохранение места в элитном дивизионе.

    «Рома»

    «Рома» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в пяти предыдущих матчах пять очков.

    Римляне провалили старт сезона, это очевидно, но, с другой стороны, недавние матчи показали, что они начали приходит в себя.

    Команде Жозе Моуринью очень помог двухнедельный перерыв в первой половине сентября. После него «джаллоросси» действительно выглядят значительно лучше.

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    • Сразу после международной паузы «Рома» разнесла «Эмполи» (7:0), а потом выиграла у «Шерифа» (2:1) в матче Лиги Европы.

    Гостевая ничья с «Торино» (1:1) тоже не самый плохой результат, но с учетом того, что соперник сравнял счет незадолго до финального свистка, осадок все-таки остался.

    Прогноз и ставка

    На «Дженоа» в этом матче можно поставить за 3.84, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Ромы» — за 2.05.

    Несмотря на то, что «Рома» уже выглядит не так печально, как месяц назад, все равно это не тот случай, когда есть уверенность в победе фаворита.

    В общем, здесь лучше поставить на количество забитых мячей. Скучно, скорее всего, не будет.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.82.

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    «Дженоа» — «Рома»: прогноз, ставка (2.82), статистика, коэффициенты матча 28.09.2023. Прогнозы на футбол. «Рома» проиграет на поле «Дженоа»?
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