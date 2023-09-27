«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 1/16 финала Кубка Английской лиги. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 21:45 мск. «Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

Эта команда постепенно возвращает свои позиции в АПЛ. «Ливерпуль» занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Сити» на 2 очка.

Мерсисайдцы в 6 матчах настреляли 15 мячей. А вот оборона довольно надежна: лишь 5 пропущенных мячей.

Коэффициенты матча Ливерпуль — Лестер 1X2Новым игрокам 1.484.906.40Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата команда вновь добилась победы. Подопечные Юргена Клоппа уверенно расправились с «Вест Хэмом» (3:1).

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Добавляет оптимизма и шестиматчевая победная серия. Причем в четырех последних поединках «Ливерпуль» забивал по 3 мяча.

Команда Клоппа настроена на завоевание трофеев. В Кубке Английской лиги мерсисайдцы явно постараются добиться максимума.

«Лестер»

Эта команда стремится быстро вернуться в АПЛ. «Лестер» сейчас пребывает на 1 позиции в турнирной таблице Чемпионшипе.

В 8 поединках «лисы» проиграли лишь однажды. Да и по составу команда выглядит весьма впечатляюще.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лестер» минимально переиграл «Бристоль Сити».

И уж точно стоит обратить внимание на Джейми Варди. Ветеран «лис» настроен напомнить о себе в Кубке лиги.

Гости явно будут пытаться найти свой шанс у ворот соперника. «Лестер» уж точно не должен ударить в грязь лицом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.45.

На викторию «Лестера» дают — 6.36, ничья оценена — в 4.90.

«Лестер» способен дать бой столь сильному оппоненту, и уж точно не будет лишь отсиживаться в тылах .

Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.90. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.22.