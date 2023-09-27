«Ливерпуль»
Эта команда постепенно возвращает свои позиции в АПЛ. «Ливерпуль» занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Сити» на 2 очка.
Мерсисайдцы в 6 матчах настреляли 15 мячей. А вот оборона довольно надежна: лишь 5 пропущенных мячей.
Коэффициенты матча Ливерпуль — Лестер
В предыдущем туре чемпионата команда вновь добилась победы. Подопечные Юргена Клоппа уверенно расправились с «Вест Хэмом» (3:1).
Добавляет оптимизма и шестиматчевая победная серия. Причем в четырех последних поединках «Ливерпуль» забивал по 3 мяча.
Команда Клоппа настроена на завоевание трофеев. В Кубке Английской лиги мерсисайдцы явно постараются добиться максимума.
«Лестер»
Эта команда стремится быстро вернуться в АПЛ. «Лестер» сейчас пребывает на 1 позиции в турнирной таблице Чемпионшипе.
В 8 поединках «лисы» проиграли лишь однажды. Да и по составу команда выглядит весьма впечатляюще.
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лестер» минимально переиграл «Бристоль Сити».
И уж точно стоит обратить внимание на Джейми Варди. Ветеран «лис» настроен напомнить о себе в Кубке лиги.
Гости явно будут пытаться найти свой шанс у ворот соперника. «Лестер» уж точно не должен ударить в грязь лицом.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.45.
На викторию «Лестера» дают — 6.36, ничья оценена — в 4.90.
«Лестер» способен дать бой столь сильному оппоненту, и уж
Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.90. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.22.