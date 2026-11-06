7 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Лечче». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Торино»
Турнирное положение: в итальянской Серии А «Торино» занимает 10-е место, набрав 13 очков.
Последние матчи: в десятом туре чемпионата Италии «Торино» в гостях проиграло клубу «Фрозиноне» (0:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: В Серии А «Торино» одержало три победы и потерпело два поражения, забив в ворота соперников девять мячей и пропустив восемь голов.
«Лечче»
Турнирное положение: в таблице итальянского первенства «Лечче» занимает 14-е место, набрав 9 очков.
Последние матчи: «Лечче» в десятом туре чемпионата Италии проиграло «Дженоа» (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: «Лечче» в последних встречах одержало лишь победу над «Удинезе» (3:0), в остальных играх уступило «Фрозиноне» (1:5), «Ювентусу» (0:2) и «Болонье» (1:2).
Статистика для ставок
- «Лечче» занимает 14-е место в чемпионате Италии
- «Торино» занимает 10-е место в чемпионате Италии
- В прошлом сезоне команды обменялись победами: «Лечче» выиграло со счетом 2:1, «Торино» — 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Торино» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья оценивается в 3.70. На победу «Лечче» — 4.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
Прогноз: У «Лечче» большие проблемы с реализацией моментов, команда с трудом забивает гол за игру, чего не скажешь о команде «Торино». Хозяева как минимум забивают один мяч за матч. И это взятие ворот может сыграть ключевую роль в предстоящей игре.
Ставка: Победа «Торино» с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.