«Торино» возьмёт три очка на домашней арене?

прогноз на матч 11-го тура Серии А, ставка за 1.80

7 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Лечче». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Торино»

Турнирное положение: в итальянской Серии А «Торино» занимает 10-е место, набрав 13 очков.

Последние матчи: в десятом туре чемпионата Италии «Торино» в гостях проиграло клубу «Фрозиноне» (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: В Серии А «Торино» одержало три победы и потерпело два поражения, забив в ворота соперников девять мячей и пропустив восемь голов.

«Лечче»

Турнирное положение: в таблице итальянского первенства «Лечче» занимает 14-е место, набрав 9 очков.

Последние матчи: «Лечче» в десятом туре чемпионата Италии проиграло «Дженоа» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: «Лечче» в последних встречах одержало лишь победу над «Удинезе» (3:0), в остальных играх уступило «Фрозиноне» (1:5), «Ювентусу» (0:2) и «Болонье» (1:2).

На что ставят в матче Торино — Лечче Букмекерские коэффициенты на матч Торино — Лечче: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Лечче» занимает 14-е место в чемпионате Италии

«Торино» занимает 10-е место в чемпионате Италии

В прошлом сезоне команды обменялись победами: «Лечче» выиграло со счетом 2:1, «Торино» — 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Торино» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья оценивается в 3.70. На победу «Лечче» — 4.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: У «Лечче» большие проблемы с реализацией моментов, команда с трудом забивает гол за игру, чего не скажешь о команде «Торино». Хозяева как минимум забивают один мяч за матч. И это взятие ворот может сыграть ключевую роль в предстоящей игре.

1.80 Победа «Торино» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Торино» — «Лечче» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Победа «Торино» с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Торино» — «Лечче» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.90.