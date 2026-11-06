7 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Лечче». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.

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«Торино»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 10-м месте турнирной таблицы Серии A.

При этом «Торино» на 7 очков отстает от зоны еврокубков. Команда забила 14 мячей при 16 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Фрозиноне» — 0:2.

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До того «Торино» был бит «Комо» — 1:3, а вот несколько ранее нанес поражение «Монце» — 3:2. «Быки» уступили в двух последних матчах.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Торино» имеет приличный по именам состав, и наверняка постарается подтянуться к заветной еврозоне.

При этом «Торино» в пяти последних очных поединках с «Лечче» сумел победить два раза при двух поражениях. Вот только Че Адамс пока забил всего четыре мяча в чемпионате. А вот дома туринцы набрали всего шесть зачетных пунктов в пяти поединках.

Команде срочно нужно побеждать, иначе есть риск снова окопаться в середняках. Да и кого же еще обыгрывать, как не нестабильных «волков»?!

«Лечче»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 14-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.

При этом «Лечче» набрал девять очков в чемпионате. А вот забить удалось 11 мячей при 21 пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Дженоа» — 1:2.

До того «Лечче» был бит «Фрозиноне» — 1:5, а вот чуть раньше уступил еще и «Ювентусу» — 0:2. Команда уступила в трех последних поединках.

Состояние команды: «Лечче» на данном этапе угодил в кризис, к тому же в среднем пропускает два мяча за матч.

При этом «Лечче» победил всего трижды в текущем чемпионате. На выезде же команда добыла шесть очков в пяти матчах. В минувшем же сезоне «волки» обменялись победами с «быками». Причем и те и другие побеждали в родных стенах.

Нет сомнений, что команда постарается зацепиться за очки. Вот только проблемы с надежностью тылов только усугубляются…

На что ставят в матче Торино — Лечче Букмекерские коэффициенты на матч Торино — Лечче: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Торино» фаворитом с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.85, а победа «Лечче» — в 4.53.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.01 и 1.93.

Прогноз: «Торино» довольно силен в родных стенах, к тому же оппонент переживает явный кризис жанра.

2.38 Победа «Торино» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Торино» — «Лечче» принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Победа «Торино» в 1-м тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.01 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Торино» — «Лечче» принесёт прибыль 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.01.

Пять причин, почему ставка зайдёт