7 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Лечче». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.
«Торино»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 10-м месте турнирной таблицы Серии A.
При этом «Торино» на 7 очков отстает от зоны еврокубков. Команда забила 14 мячей при 16 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Фрозиноне» — 0:2.
До того «Торино» был бит «Комо» — 1:3, а вот несколько ранее нанес поражение «Монце» — 3:2. «Быки» уступили в двух последних матчах.
Состояние команды: «Торино» имеет приличный по именам состав, и наверняка постарается подтянуться к заветной еврозоне.
При этом «Торино» в пяти последних очных поединках с «Лечче» сумел победить два раза при двух поражениях. Вот только Че Адамс пока забил всего четыре мяча в чемпионате. А вот дома туринцы набрали всего шесть зачетных пунктов в пяти поединках.
Команде срочно нужно побеждать, иначе есть риск снова окопаться в середняках. Да и кого же еще обыгрывать, как не нестабильных «волков»?!
«Лечче»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 14-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.
При этом «Лечче» набрал девять очков в чемпионате. А вот забить удалось 11 мячей при 21 пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Дженоа» — 1:2.
До того «Лечче» был бит «Фрозиноне» — 1:5, а вот чуть раньше уступил еще и «Ювентусу» — 0:2. Команда уступила в трех последних поединках.
Состояние команды: «Лечче» на данном этапе угодил в кризис, к тому же в среднем пропускает два мяча за матч.
При этом «Лечче» победил всего трижды в текущем чемпионате. На выезде же команда добыла шесть очков в пяти матчах. В минувшем же сезоне «волки» обменялись победами с «быками». Причем и те и другие побеждали в родных стенах.
Нет сомнений, что команда постарается зацепиться за очки. Вот только проблемы с надежностью тылов только усугубляются…
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Торино» фаворитом с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.85, а победа «Лечче» — в 4.53.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.01 и 1.93.
Прогноз: «Торино» довольно силен в родных стенах, к тому же оппонент переживает явный кризис жанра.
Ставка: Победа «Торино» в 1-м тайме за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.01.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Туринцы до последней коллизии победили в двух домашних матчах кряду
- «Лечче» в среднем пропускает два мяча за матч
- «Торино» забивает в среднем чаще одного мяча за матч
- «Волки» в десяти поединках чемпионата уступили семь раз
- «Лечче» уступил в трех последних матчах