«Солфорд Сити» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 1/16 финала Кубка Английской лиги. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 21:45 мск. «Солфорд Сити» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Солфорд Сити»

Эта команда ныне выступает в четвертом по рангу английском дивизионе. «Солфорд Сити» занимает скромное 21 место в таблице.

Причем команда выигрывает по большим праздникам. В 9 поединках чемпионата она добыла всего лишь две виктории.

В предыдущем туре чемпионата команда вновь проиграла. «Солфорд Сити» уступил «Харрогейту» со счетом 2:3.

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Плюс ко всему, команда еще и часто пропускает. В 9 поединках в воротах «Солфорд Сити» побывало 16 мячей.

А вот проверить свои силы на фоне полпреда элиты — отличный шанс заявить о себе. Вот только разница в классе между соперниками огромная.

«Бернли»

Эта команда начала чемпионат откровенно неудачно. «Бернли» сейчас замыкает турнирную таблицу АПЛ, набрав лишь 1 очко в 5 матчах.

Главным бичом команды является крайне слабый уровень реализации. «Кларетовые» в 5 поединках отличились всего лишь 4 результативными выстрелами.

Свой предыдущий поединок команда также не запишет себе в актив. «Бернли» в родных стенах минимально уступил «Манчестер Юнайтед».

Так что Венсан Компани мотивирован выиграть хотя бы в матче Кубка Английской лиги. «Бернли» будет максимально настроен на победу.

Гости явно будут максимально активными в атаке. «Бернли» при всех своих проблемах выглядит на голову сильнее столь скромного соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бернли» предлагают — 1.47.

На викторию «Солфорд Сити» дают — 6.51, ничья оценена — в 4.60.

«Бернли» постарается прервать серию своих неудач , так что гости явно будут активны в атаке.

Наш прогноз — Фора «Бернли» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.58.