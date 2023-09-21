«Ренн» сыграет на своем поле с «Маккаби» Хайфа в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 19:45 мск. «Ренн» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

Эта команда стартовала в Лиге 1 довольно скромно. «Ренн» сейчас занимает 8 место в таблице, набрав 7 очков.

Зато бретонцы еще не потерпели ни одного поражения в чемпионате. Впрочем, добыть удалось лишь одну викторию.

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В предыдущем туре чемпионата «Ренн» добыл очередной балл. Бретонцы подписали мировое соглашение с «Лиллем» (2:2).

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В кадровом плане у «Ренна» не все гладко. Давно травмирован форвард Мартин Террье, которого очень не хватает атакам команды.

«Ренн» явно постарается забить быстрый мяч. Французы смотрятся мощнее соперника, да и вообще, бретонцам пора бы выйти на победный путь.

«Маккаби» Хайфа

Эта команда давно зарекомендовала себя как крепкий еврокубковый боец. Причем сейчас «Маккаби» Хайфа только-только стартовал в своем чемпионате.

Между тем, в двух матчах довелось набрать всего 3 очка. Так что старт сезона клуб из Хайфы явно не запишет себе в актив.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Маккаби» Хайфа уступил одноклубникам из Петах-Тиквы (2:3).

А вот до того команда нанесла поражение «Хапоэлю» из Иерусалима (2:1). Так что стабильности в игре и результатах нет и в первом приближении.

И уж точно «Маккаби» Хайфа постарается дать бой французам. Правда, проблемы в обороне пока и близко не решены.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ренна» предлагают — 1.45.

На викторию «Маккаби» Хайфа дают — 6.00, ничья оценена — в 5.00.

Бретонцы явно сильнее соперника, так что стоит ожидать от них острых атак с первых минут матча .

Наш прогноз — Победа «Ренна» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.