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    Бретонцы начинают и выигрывают?!

    «Ренн» — «Маккаби» Хайфа. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига Европы, 21 сентября 2023 года

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    «Ренн»
    «Ренн» сыграет на своем поле с «Маккаби» Хайфа в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 19:45 мск. «Ренн» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 21 Сентября 2023 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 19:45 Маккаби Хф Маккаби Хф
  • Хайфа
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    «Ренн»

    Эта команда стартовала в Лиге 1 довольно скромно. «Ренн» сейчас занимает 8 место в таблице, набрав 7 очков.

    Зато бретонцы еще не потерпели ни одного поражения в чемпионате. Впрочем, добыть удалось лишь одну викторию.

    Коэффициенты матча Ренн — Маккаби Хф

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    В предыдущем туре чемпионата «Ренн» добыл очередной балл. Бретонцы подписали мировое соглашение с «Лиллем» (2:2).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В кадровом плане у «Ренна» не все гладко. Давно травмирован форвард Мартин Террье, которого очень не хватает атакам команды.

    «Ренн» явно постарается забить быстрый мяч. Французы смотрятся мощнее соперника, да и вообще, бретонцам пора бы выйти на победный путь.

    «Маккаби» Хайфа

    Эта команда давно зарекомендовала себя как крепкий еврокубковый боец. Причем сейчас «Маккаби» Хайфа только-только стартовал в своем чемпионате.

    Между тем, в двух матчах довелось набрать всего 3 очка. Так что старт сезона клуб из Хайфы явно не запишет себе в актив.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Маккаби» Хайфа уступил одноклубникам из Петах-Тиквы (2:3).

    А вот до того команда нанесла поражение «Хапоэлю» из Иерусалима (2:1). Так что стабильности в игре и результатах нет и в первом приближении.

    И уж точно «Маккаби» Хайфа постарается дать бой французам. Правда, проблемы в обороне пока и близко не решены.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ренна» предлагают — 1.45.

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    На викторию «Маккаби» Хайфа дают — 6.00, ничья оценена — в 5.00.

    Бретонцы явно сильнее соперника, так что стоит ожидать от них острых атак с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Ренна» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.

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    «Ренн» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на футбол. Бретонцы начинают и выигрывают?!
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