«Рубин»
Для казанцев групповой этап Кубка складывается не столь успешно. В трех поединках группового этапа команда набрала всего лишь три очка.
Причем в трех матчах игроки «Рубина» забили всего два мяча. А вот в свои ворота пропущено на мяч больше.
Коэффициенты матча Рубин — Ростов
В минувшем туре чемпионата России «Рубин» потерпел поражение. «Зенит» отправил в ворота казанцев три безответных мяча.
До того «Рубин» проиграл еще и «Пари НН» (1:2). Так что команде срочно нужно улучшать игру и результаты.
Хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Тем паче, оппонент также не блещет стабильностью результатов.
«Ростов»
Эта команда явно планирует пробиться в следующий раунд Кубка. Подопечные Валерия Карпина лидируют в своем квартете.
«Ростов» в трех матчах выиграл дважды. Вот только результативность донского клуба не назовешь высокой: всего 3 гола.
Минувший тур РПЛ вышел для команды неудачным. «Ростов» не сумел переиграть новичка элиты «Балтику» (2:2).
А вот в своем последнем кубковом матче ростовчане победили. Команда Карпина сумела одолеть «Локомотив» (2:1).
В этом матче гости намереваются добыть три очка. Ростовчане постараются воспользоваться неразберихой в обороне казанцев.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Рубина» предлагают — 2.26.
На викторию «Ростова» дают — 3.01, ничья оценена — в 3.58.
Наш прогноз — Победа «Ростова». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.01. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.