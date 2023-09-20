«Рубин» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 17:15 мск. «Рубин» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

Для казанцев групповой этап Кубка складывается не столь успешно. В трех поединках группового этапа команда набрала всего лишь три очка.

Причем в трех матчах игроки «Рубина» забили всего два мяча. А вот в свои ворота пропущено на мяч больше.

Коэффициенты матча Рубин — Ростов 1X2Новым игрокам 2.353.503.10Бонус$9500

В минувшем туре чемпионата России «Рубин» потерпел поражение. «Зенит» отправил в ворота казанцев три безответных мяча.

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До того «Рубин» проиграл еще и «Пари НН» (1:2). Так что команде срочно нужно улучшать игру и результаты.

Хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Тем паче, оппонент также не блещет стабильностью результатов.

«Ростов»

Эта команда явно планирует пробиться в следующий раунд Кубка. Подопечные Валерия Карпина лидируют в своем квартете.

«Ростов» в трех матчах выиграл дважды. Вот только результативность донского клуба не назовешь высокой: всего 3 гола.

Минувший тур РПЛ вышел для команды неудачным. «Ростов» не сумел переиграть новичка элиты «Балтику» (2:2).

А вот в своем последнем кубковом матче ростовчане победили. Команда Карпина сумела одолеть «Локомотив» (2:1).

В этом матче гости намереваются добыть три очка. Ростовчане постараются воспользоваться неразберихой в обороне казанцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Рубина» предлагают — 2.26.

На викторию «Ростова» дают — 3.01, ничья оценена — в 3.58.

Команда Карпина сейчас выглядит сильнее казанцев , так что наверняка будет активно атаковать.

Наш прогноз — Победа «Ростова». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.01. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.20.