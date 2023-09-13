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    Сборная Бразилии одержит уверенную победу в игре с Перу

    Перу — Бразилия. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, квалификация на ЧМ-2026, 13 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Перу — Бразилия
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    Сборная Бразилии
    13 сентября сборная Бразилии сыграет против национальной команды Перу в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года. Встреча начнется в 05:00 мск. Перу — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Перу

    Перуанцы не попали на ЧМ-2022 в Катар. Теперь команда постарается исправиться. Перу намерен выйти на предстоящий мундиаль. Для этого есть все шансы.

    На старте отбора Перу разошелся миром с Парагваем (0:0). Это вполне достойный результат, ведь матч был в гостях. К тому же, перуанцы доигрывали поединок вдесятером.

    В Перу нет по-настоящему ярких звезд. Многие футболисты выступают на родине, а также в МЛС. В Европе играют лишь несколько. В частности, Ренато Тапия, Александер Кальенс, Маркос Лопес.

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    Перуанцам будет крайне нелегко. Бразилия — очень тяжелый соперник. Однако хозяева постараются сыграть дисциплинированно. В таком случае у них появляются небольшие шансы на успех.

    Бразилия

    От Бразилии ждут очередной победы. «Селесао» отлично начали отбор к ЧМ-2026. Команда дома разгромила Боливию 5:1.

    Бразильцы покуражились на славу. Особенным этот матч оказался для Неймара, который стал лучшим бомбардиром в истории сборной. Нападающий опередил самого Пеле.

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  • 07/09/2023

    • Ранее бразильцы продлили свою беспроигрышную серию в отборочных матчах ЧМ — теперь их 35. В предстоящей встрече у гостей вряд ли возникнут проблемы. «Селесао» должны набирать три очка.

    У Бразилии нет кадровых проблем. Единственная потеря — футболист «Манчестер Юнайтед» Антони. Игрока выгнали из сборной за обвинения в физическом насилии девушек. Разбирательства по этому делу продолжаются.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Бразилии предлагают коэффициент — 1.36. На выигрыш хозяев дают — 9.1, ничья оценена — в 5.15.

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    В предстоящем матче гости будут активно атаковать. Сенсации вряд ли случится. Бразилия реализует свои моменты и завоюет три очка.

    Наш прогноз — победа Бразилии с форой (-1.5) с коэффициентом 1.98.

    Еще один вариант ставки — в матче будет забито минимум 3 гола (ТБ 2.5) за 1.78.

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    Перу — Бразилия: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 13.09.2023. Прогнозы на футбол. Сборная Бразилии одержит уверенную победу в игре с Перу
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