13 сентября сборная Бразилии сыграет против национальной команды Перу в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года. Встреча начнется в 05:00 мск. Перу — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Перу

Перуанцы не попали на ЧМ-2022 в Катар. Теперь команда постарается исправиться. Перу намерен выйти на предстоящий мундиаль. Для этого есть все шансы.

На старте отбора Перу разошелся миром с Парагваем (0:0). Это вполне достойный результат, ведь матч был в гостях. К тому же, перуанцы доигрывали поединок вдесятером.

В Перу нет по-настоящему ярких звезд. Многие футболисты выступают на родине, а также в МЛС. В Европе играют лишь несколько. В частности, Ренато Тапия, Александер Кальенс, Маркос Лопес.

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Перуанцам будет крайне нелегко. Бразилия — очень тяжелый соперник. Однако хозяева постараются сыграть дисциплинированно. В таком случае у них появляются небольшие шансы на успех.

Бразилия

От Бразилии ждут очередной победы. «Селесао» отлично начали отбор к ЧМ-2026. Команда дома разгромила Боливию 5:1.

Бразильцы покуражились на славу. Особенным этот матч оказался для Неймара, который стал лучшим бомбардиром в истории сборной. Нападающий опередил самого Пеле.

Ранее бразильцы продлили свою беспроигрышную серию в отборочных матчах ЧМ — теперь их 35. В предстоящей встрече у гостей вряд ли возникнут проблемы. «Селесао» должны набирать три очка.

У Бразилии нет кадровых проблем. Единственная потеря — футболист «Манчестер Юнайтед» Антони. Игрока выгнали из сборной за обвинения в физическом насилии девушек. Разбирательства по этому делу продолжаются.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Бразилии предлагают коэффициент — 1.36. На выигрыш хозяев дают — 9.1, ничья оценена — в 5.15.

В предстоящем матче гости будут активно атаковать. Сенсации вряд ли случится. Бразилия реализует свои моменты и завоюет три очка.

Наш прогноз — победа Бразилии с форой (-1.5) с коэффициентом 1.98.

Еще один вариант ставки — в матче будет забито минимум 3 гола (ТБ 2.5) за 1.78.