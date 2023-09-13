Чили
Эта команда переживает непростой период. Лидеры постарели, а равноценной замены им пока не нашлось.
При этом Чили имеет заметные сложности с реализацией. Да и оборона команды частенько допускает простейшие ошибки.
В своем последнем матче Чили снова проиграла. Команда по всем статьям уступила сборной Уругвая (1:3).
До того команда в контрольной встрече не сумела одолеть боливийцев. Тот поединок завершился сухим паритетом.
Хозяева наверняка не будут отсиживаться в тылах. В родных стенах сборная Чили просто обязана разживаться очками.
Колумбия
Колумбийцы давненько не радуют позитивными результатами. Правда, на текущий отборочный цикл у команды максимальный настрой.
Старт в отборе для команды вышел успешным. Колумбия с минимальным счетом сумела одолеть сборную Венесуэлы.
До того Колумбия в товарищеском матче одолела сборную Германии (2:0). А перед этим колумбийцы переиграли Ирак (1:0).
Из пяти последних очных поединков с чилийцами Колумбия добыла одну викторию. При этом остальные встречи завершились вничью.
Наверняка Колумбия не будет отсиживаться в тылах. Да и чилийцам команда не проигрывает с июня 2016 года.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Колумбии предлагают — 2.65.
На викторию Чили дают — 2.80, ничья оценена — в 3.10.
Встречи этих соперников
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.33.