Чили сыграет на своем поле с Колумбией в рамках 2-го тура квалификации чемпионата мира. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 03:30 мск. Чили — Колумбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чили

Эта команда переживает непростой период. Лидеры постарели, а равноценной замены им пока не нашлось.

При этом Чили имеет заметные сложности с реализацией. Да и оборона команды частенько допускает простейшие ошибки.

В своем последнем матче Чили снова проиграла. Команда по всем статьям уступила сборной Уругвая (1:3).

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До того команда в контрольной встрече не сумела одолеть боливийцев. Тот поединок завершился сухим паритетом.

Хозяева наверняка не будут отсиживаться в тылах. В родных стенах сборная Чили просто обязана разживаться очками.

Колумбия

Колумбийцы давненько не радуют позитивными результатами. Правда, на текущий отборочный цикл у команды максимальный настрой.

Старт в отборе для команды вышел успешным. Колумбия с минимальным счетом сумела одолеть сборную Венесуэлы.

До того Колумбия в товарищеском матче одолела сборную Германии (2:0). А перед этим колумбийцы переиграли Ирак (1:0).

Из пяти последних очных поединков с чилийцами Колумбия добыла одну викторию. При этом остальные встречи завершились вничью.

Наверняка Колумбия не будет отсиживаться в тылах. Да и чилийцам команда не проигрывает с июня 2016 года.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Колумбии предлагают — 2.65.

На викторию Чили дают — 2.80, ничья оценена — в 3.10.

Встречи этих соперников чаще всего завершаются вничью , что наверняка произойдет и на сей раз.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.33.