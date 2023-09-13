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    Чили и Колумбия снова подпишут мировую?

    Чили — Колумбия. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 13 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Чили Прогнозы на сборную Колумбии
    Прогноз и ставки на Чили — Колумбия
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    Артуро Видаль
    Чили сыграет на своем поле с Колумбией в рамках 2-го тура квалификации чемпионата мира. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 03:30 мск. Чили — Колумбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чили

    Эта команда переживает непростой период. Лидеры постарели, а равноценной замены им пока не нашлось.

    При этом Чили имеет заметные сложности с реализацией. Да и оборона команды частенько допускает простейшие ошибки.

    В своем последнем матче Чили снова проиграла. Команда по всем статьям уступила сборной Уругвая (1:3).

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    До того команда в контрольной встрече не сумела одолеть боливийцев. Тот поединок завершился сухим паритетом.

    Хозяева наверняка не будут отсиживаться в тылах. В родных стенах сборная Чили просто обязана разживаться очками.

    Колумбия

    Колумбийцы давненько не радуют позитивными результатами. Правда, на текущий отборочный цикл у команды максимальный настрой.

    Старт в отборе для команды вышел успешным. Колумбия с минимальным счетом сумела одолеть сборную Венесуэлы.

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    • До того Колумбия в товарищеском матче одолела сборную Германии (2:0). А перед этим колумбийцы переиграли Ирак (1:0).

    Из пяти последних очных поединков с чилийцами Колумбия добыла одну викторию. При этом остальные встречи завершились вничью.

    Наверняка Колумбия не будет отсиживаться в тылах. Да и чилийцам команда не проигрывает с июня 2016 года.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Колумбии предлагают — 2.65.

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    На викторию Чили дают — 2.80, ничья оценена — в 3.10.

    Встречи этих соперников чаще всего завершаются вничью, что наверняка произойдет и на сей раз.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.33.

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    Чили — Колумбия: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 13.09.2023. Прогнозы на футбол. Чили и Колумбия снова подпишут мировую?
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