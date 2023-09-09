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    Уругвай быстро загонит чилийцев

    Уругвай — Чили. Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, квалификация чемпионата мира, 9 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Уругвай — Чили
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    Артуро Видаль
    Уругвай сыграет на своем поле с Чили в рамках 1-го тура квалификации чемпионата мира. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 02:00 мск. Уругвай — Чили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Первая лига 09 Сентября 2023 года
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    Уругвай

    Эта команда традиционно является одним из фаворитов своей группы. Уругвай уж точно постарается попасть в шестерку лучших.

    Уругвайцы постепенно переживают смену поколений. Но даже без признанных лидеров команда способна на многое.

    В предыдущем своем поединке команда добыла яркую победу. В контрольной встрече Уругвай переиграл кубинцев (2:0).

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    А вот до того команда переиграла еще и сборную Никарагуа. Уругвай был сильнее по всем статьям (4:1).

    Уругвай уж точно будет активно атаковать с первых минут встречи. Хозяева явно постараются начать отбор с добычи трех очков.

    Чили

    Эта команда также выглядит одним из соискателей одного из проходных мест. Чилийцы имеют достаточно сбалансированный состав.

    Добавляет уверенности и действующая беспроигрышная серия. На текущий момент она составляет 5 матчей.

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    • Свой последний поединок команда провела не столь успешно. Чили в контрольном матче не смогла взломать оборону боливийцев (0:0).

    А вот до того чилийцы переиграли доминиканцев (2:0). Да и с кубинцами удалось уверенно расправиться — победа 3:0.

    И уж точно чилийцы постараются оказать достойное сопротивление уругвайцам. Правда, сборная Чили уже почти 7 лет не знает вкуса побед над Уругваем.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Уругвая предлагают — 1.69.

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    На викторию Чили дают — 5.30, ничья оценена — в 3.68.

    Уругвайцы сильны на своем поле, и явно постараются быстро найти бреши в оборонительных порядках соперника.

    Наш прогноз — Победа Уругвая в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.23.

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    Уругвай — Чили: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 09.09.2023. Прогнозы на футбол. Уругвай быстро загонит чилийцев
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