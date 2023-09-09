Уругвай
Эта команда традиционно является одним из фаворитов своей группы. Уругвай уж точно постарается попасть в шестерку лучших.
Уругвайцы постепенно переживают смену поколений. Но даже без признанных лидеров команда способна на многое.
В предыдущем своем поединке команда добыла яркую победу. В контрольной встрече Уругвай переиграл кубинцев (2:0).
А вот до того команда переиграла еще и сборную Никарагуа. Уругвай был сильнее по всем статьям (4:1).
Уругвай уж точно будет активно атаковать с первых минут встречи. Хозяева явно постараются начать отбор с добычи трех очков.
Чили
Эта команда также выглядит одним из соискателей одного из проходных мест. Чилийцы имеют достаточно сбалансированный состав.
Добавляет уверенности и действующая беспроигрышная серия. На текущий момент она составляет 5 матчей.
Свой последний поединок команда провела не столь успешно. Чили в контрольном матче не смогла взломать оборону боливийцев (0:0).
А вот до того чилийцы переиграли доминиканцев (2:0). Да и с кубинцами удалось уверенно расправиться — победа 3:0.
И уж точно чилийцы постараются оказать достойное сопротивление уругвайцам. Правда, сборная Чили уже почти 7 лет не знает вкуса побед над Уругваем.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Уругвая предлагают — 1.69.
На викторию Чили дают — 5.30, ничья оценена — в 3.68.
Уругвайцы сильны на своем поле, и явно
Наш прогноз — Победа Уругвая в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.23.