В субботу, 9 сентября, сборная Азербайджана сыграет против национальной команды Бельгии в пятом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 16:00 мск. Азербайджан — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Азербайджан

Если говорить открыто, то сборная практически не имеет шансов занять 2-ю строчку, которая гарантирует выход в основной этап турнира Евро-2024. Азербайджан занимает последнее 5-е место в своей группе с 1-м очков в активе.

Сборная провалила старт квалификации, крупно проиграв 2 матча подряд. Сначала Азербайджан уступил Австрии 1:4, пропустив по 2 гола в каждом тайме.

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Далее сборная проиграла Швеции со счетом 0:5. Шведы дали нанести только один удар в створ ворот. Азербайджан провалил именно 2-й тайм, пропустив за эти 45 минут 4 гола.

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После этого сборная собралась и сыграла вничью с Эстонией (1:1), сравняв счет на 62-й минуте. В той встрече у Азербайджана не было преимущество, игра получила обоюдоострой.

В предстоящем матче у команды не так много шансов на победу, ведь Бельгия находится на другом уровне и преследует другие цели.

Бельгия

Кажется, что у сборной все по плану — команда находится на 2-м месте в своей группе отбора на Евро-2024, имеет комфортный отрыв от 3-й строчки и уверенно идет по квалификации, без провалов.

Стоит отметить, что у бельгийцев самая надежная оборона. Команда пропустила только один гол за 3 встречи на групповом этапе при 7-и забитых. Нет предпосылок для того, чтобы Бельгия будет играть хуже, команда в полной боевой готовности.

Сборная уверенно обыграла Швеция и Эстонию с одинаковыми счетам 3:0. Бельгия допустила оплошность в матче с Австрией, сыграв вничью со счетом 1:1, сравняв счет на 62-й минуте встречи.

В составе Бельгии есть форвард, который на групповом этапе рвет и мечет. Ромелу Лукаку забил 6 голов за 3 матча квалификации. Даже в июне этого года нападающий был в полном порядке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Бельгии предлагают — 1.20. На викторию Азербайджана дают — 16.00, ничья оценена — в 7.10.

Бельгия на две головы выше Азербайджана. Можно предположить, что гости точно не пропустят.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа Бельгии с форой -2 за 2.00.

Еще один вариант ставки — Только Бельгия забьет за 1.85.