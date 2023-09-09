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    Бельгия не оставит шансов сопернику

    Азербайджан — Бельгия. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, квалификация на Евро-2024, 9 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Азербайджан — Бельгия
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    Ромелу Лукаку — форвард сборной Бельгии
    В субботу, 9 сентября, сборная Азербайджана сыграет против национальной команды Бельгии в пятом туре отборочного цикла Евро-2024. Начало встречи запланировано на 16:00 мск. Азербайджан — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F 09 Сентября 2023 года
    Азербайджан
  • Баку
    •  Азербайджан 16:00 Бельгия Бельгия
  • Брюссель
    •

    Азербайджан

    Если говорить открыто, то сборная практически не имеет шансов занять 2-ю строчку, которая гарантирует выход в основной этап турнира Евро-2024. Азербайджан занимает последнее 5-е место в своей группе с 1-м очков в активе.

    Сборная провалила старт квалификации, крупно проиграв 2 матча подряд. Сначала Азербайджан уступил Австрии 1:4, пропустив по 2 гола в каждом тайме.

    Коэффициенты матча Азербайджан — Бельгия

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    Далее сборная проиграла Швеции со счетом 0:5. Шведы дали нанести только один удар в створ ворот. Азербайджан провалил именно 2-й тайм, пропустив за эти 45 минут 4 гола.

    Все прогнозы на Евро-2024

    После этого сборная собралась и сыграла вничью с Эстонией (1:1), сравняв счет на 62-й минуте. В той встрече у Азербайджана не было преимущество, игра получила обоюдоострой.

    В предстоящем матче у команды не так много шансов на победу, ведь Бельгия находится на другом уровне и преследует другие цели.

    Бельгия

    Кажется, что у сборной все по плану — команда находится на 2-м месте в своей группе отбора на Евро-2024, имеет комфортный отрыв от 3-й строчки и уверенно идет по квалификации, без провалов.

    Стоит отметить, что у бельгийцев самая надежная оборона. Команда пропустила только один гол за 3 встречи на групповом этапе при 7-и забитых. Нет предпосылок для того, чтобы Бельгия будет играть хуже, команда в полной боевой готовности.

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    • Сборная уверенно обыграла Швеция и Эстонию с одинаковыми счетам 3:0. Бельгия допустила оплошность в матче с Австрией, сыграв вничью со счетом 1:1, сравняв счет на 62-й минуте встречи.

    В составе Бельгии есть форвард, который на групповом этапе рвет и мечет. Ромелу Лукаку забил 6 голов за 3 матча квалификации. Даже в июне этого года нападающий был в полном порядке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Бельгии предлагают — 1.20. На викторию Азербайджана дают — 16.00, ничья оценена — в 7.10.

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    Бельгия на две головы выше Азербайджана. Можно предположить, что гости точно не пропустят.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа Бельгии с форой -2 за 2.00.

    Еще один вариант ставки — Только Бельгия забьет за 1.85.

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