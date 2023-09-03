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    «Барса» быстро добьется своего

    «Осасуна» — «Барселона». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Примера, 3 сентября 2023 года

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    Роберт Левандовский
    «Осасуна» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 22:00 мск. «Осасуна» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Сентября 2023 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 22:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    «Осасуна»

    Эта команда довольно продуктивно начала новый сезон. «Осасуна» в трех первых турах Примеры набрала 6 очков.

    Причем забили игроки команды всего 4 мяча. А вот в собственные ворота «Осасуна» пропустила трижды.

    В предыдущем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Осасуна» сумела переиграть «Валенсию» (2:1).

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    А вот после того памплонцы вылетели из Лиги конференций. «Осасуна» уступила «Брюгге» по сумме двух встреч (3:4).

    «Осасуна» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Да и мотивация дать бой чемпиону явно присутствует.

    «Барселона»

    Действующий чемпион стартовал натужно, но довольно продуктивно. В трех первых турах Примеры каталонцы разжились 7 очками.

    Причем в трех сыгранных матчах игроки команды Хави отличились лишь 6 голами. Так что проблемы с реализацией тянутся еще с прошлого сезона.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. «Барселона» в перестрелке одолела «Вильярреал» (4:3).

    А вот до того команда Хави уверенно переиграла «Кадис» (2:0). Правда, Роберт Левандовский пока отличился всего одним голом в чемпионате.

    И уж точно «Барселона» постарается не допустить потери очков. Тем паче, оппонент еще может не отойти от вылета из еврокубков.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 1.70.

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    На викторию «Осасуны» дают — 5.17, ничья оценена — в 4.30.

    «Барселона» явно намеревается улучшить свои атакующие показатели, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать с первых минут.

    Наш прогноз — Победа «Барселоны» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.

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    «Осасуна» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на футбол. «Барса» быстро добьется своего
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