«Осасуна» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 4-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 22:00 мск. «Осасуна» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

Эта команда довольно продуктивно начала новый сезон. «Осасуна» в трех первых турах Примеры набрала 6 очков.

Причем забили игроки команды всего 4 мяча. А вот в собственные ворота «Осасуна» пропустила трижды.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Осасуна» сумела переиграть «Валенсию» (2:1).

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А вот после того памплонцы вылетели из Лиги конференций. «Осасуна» уступила «Брюгге» по сумме двух встреч (3:4).

«Осасуна» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Да и мотивация дать бой чемпиону явно присутствует.

«Барселона»

Действующий чемпион стартовал натужно, но довольно продуктивно. В трех первых турах Примеры каталонцы разжились 7 очками.

Причем в трех сыгранных матчах игроки команды Хави отличились лишь 6 голами. Так что проблемы с реализацией тянутся еще с прошлого сезона.

Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. «Барселона» в перестрелке одолела «Вильярреал» (4:3).

А вот до того команда Хави уверенно переиграла «Кадис» (2:0). Правда, Роберт Левандовский пока отличился всего одним голом в чемпионате.

И уж точно «Барселона» постарается не допустить потери очков. Тем паче, оппонент еще может не отойти от вылета из еврокубков.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 1.70.

На викторию «Осасуны» дают — 5.17, ничья оценена — в 4.30.

«Барселона» явно намеревается улучшить свои атакующие показатели, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать с первых минут .

Наш прогноз — Победа «Барселоны» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.