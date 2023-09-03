«Осасуна»
Эта команда довольно продуктивно начала новый сезон. «Осасуна» в трех первых турах Примеры набрала 6 очков.
Причем забили игроки команды всего 4 мяча. А вот в собственные ворота «Осасуна» пропустила трижды.
В предыдущем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Осасуна» сумела переиграть «Валенсию» (2:1).
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А вот после того памплонцы вылетели из Лиги конференций. «Осасуна» уступила «Брюгге» по сумме двух встреч (3:4).
«Осасуна» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Да и мотивация дать бой чемпиону явно присутствует.
«Барселона»
Действующий чемпион стартовал натужно, но довольно продуктивно. В трех первых турах Примеры каталонцы разжились 7 очками.
Причем в трех сыгранных матчах игроки команды Хави отличились лишь 6 голами. Так что проблемы с реализацией тянутся еще с прошлого сезона.
Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. «Барселона» в перестрелке одолела «Вильярреал» (4:3).
А вот до того команда Хави уверенно переиграла «Кадис» (2:0). Правда, Роберт Левандовский пока отличился всего одним голом в чемпионате.
И уж точно «Барселона» постарается не допустить потери очков. Тем паче, оппонент еще может не отойти от вылета из еврокубков.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 1.70.
На викторию «Осасуны» дают — 5.17, ничья оценена — в 4.30.
«Барселона» явно намеревается улучшить свои атакующие показатели, и
Наш прогноз — Победа «Барселоны» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.