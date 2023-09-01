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    Смогут ли «Рома» и «Милан» определить сильнейшего?

    «Рома» — «Милан». Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, Серия А, 1 сентября 2023 года

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    Оливье Жиру («Милан»)
    «Рома» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 3-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 21:45 мск. «Рома» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Сентября 2023 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 21:45 Милан Милан
  • Милан
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    «Рома»

    «Желто-красные» крайне неудачно стартовали в новом сезоне итальянской Серии А. В первом туре римляне в родных стенах сыграли вничью с «Салернитаной» (2:2) а во втором поединке команда из столицы Италии на выезде сенсационно проиграла «Вероне» (1:2).

    В итоге в настоящий момент у коллектива из Рим всего одно очко в двух матчах только тринадцатая позиция в турнирной таблице. При этом, команда забила три мяча, а пропустила четыре. Безусловно, «волшебная» планирует в текущем сезоне побороться за самые высокие места во всех турнирах.

    Коэффициенты матча Рома — Милан

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    В прошлом сезоне «волчица» стала шестой в чемпионате Италии. Команда набрала 63 пункта и в этом сезоне выступит в Лиге Европы. Что касается Кубка Италии, то там «Рома» провалилась и вылетела на ранней стадии турнира.

    Все прогнозы на Серию А

    Зато подопечные Жозе Моуринью ярко выступили в прошлом сезоне Лиги Европы. Они оказались сильнее многих соперников и пробились в финал второго по престижности клубного турнира Старого Света. Правда, в главном противостоянии турнира римляне по пенальти уступили испанской «Севилье».

    «Милан»

    А вот «россонери» начали новый сезон очень удачно. В стартовом поединке «красно-черные» на выезде уверенно разобрались с «Болоньей» (2:0), а во втором туре в родных стенах разгромили «Торино» (3:1).

    Сейчас в активе «дьяволов» шесть очков и первое место в турнирной таблице. Столько же набранных баллов еще у «Наполи», «Интера» и «Вероны». Миланцы смогли шесть раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили только один мяч.

    В текущем сезоне «Милан» настроен побороться за Скудетто. В прошлом этого сделать не удалось. Команда набрала 70 очков и заняла четвертую позицию в турнирной таблице. Единственная радость в том, что подопечные Стефано Пиоли примут участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

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    • Также в прошлом сезоне команда из одноименного города смогла дойти до полуфинала Лиги чемпионата. Она прошла «Тоттенхэм» и «Наполи», но уступила миланскому «Интеру» в обеих встречах (0:2, 0:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Милана» предлагают поставить за 2.70.

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    На викторию «Ромы» дают 2.80, ничья оценена в 3.25.

    Наши прогноз и ставка — ничья.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут отметиться забитым мячом.

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    «Рома» — «Милан»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 01.09.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Рома» и «Милан» определить сильнейшего?
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