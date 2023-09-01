«Рома» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 3-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 21:45 мск. «Рома» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Желто-красные» крайне неудачно стартовали в новом сезоне итальянской Серии А. В первом туре римляне в родных стенах сыграли вничью с «Салернитаной» (2:2) а во втором поединке команда из столицы Италии на выезде сенсационно проиграла «Вероне» (1:2).

В итоге в настоящий момент у коллектива из Рим всего одно очко в двух матчах только тринадцатая позиция в турнирной таблице. При этом, команда забила три мяча, а пропустила четыре. Безусловно, «волшебная» планирует в текущем сезоне побороться за самые высокие места во всех турнирах.

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В прошлом сезоне «волчица» стала шестой в чемпионате Италии. Команда набрала 63 пункта и в этом сезоне выступит в Лиге Европы. Что касается Кубка Италии, то там «Рома» провалилась и вылетела на ранней стадии турнира.

Все прогнозы на Серию А

Зато подопечные Жозе Моуринью ярко выступили в прошлом сезоне Лиги Европы. Они оказались сильнее многих соперников и пробились в финал второго по престижности клубного турнира Старого Света. Правда, в главном противостоянии турнира римляне по пенальти уступили испанской «Севилье».

«Милан»

А вот «россонери» начали новый сезон очень удачно. В стартовом поединке «красно-черные» на выезде уверенно разобрались с «Болоньей» (2:0), а во втором туре в родных стенах разгромили «Торино» (3:1).

Сейчас в активе «дьяволов» шесть очков и первое место в турнирной таблице. Столько же набранных баллов еще у «Наполи», «Интера» и «Вероны». Миланцы смогли шесть раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили только один мяч.

В текущем сезоне «Милан» настроен побороться за Скудетто. В прошлом этого сделать не удалось. Команда набрала 70 очков и заняла четвертую позицию в турнирной таблице. Единственная радость в том, что подопечные Стефано Пиоли примут участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Также в прошлом сезоне команда из одноименного города смогла дойти до полуфинала Лиги чемпионата. Она прошла «Тоттенхэм» и «Наполи», но уступила миланскому «Интеру» в обеих встречах (0:2, 0:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Милана» предлагают поставить за 2.70.

На викторию «Ромы» дают 2.80, ничья оценена в 3.25.

Наши прогноз и ставка — ничья.

Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут отметиться забитым мячом.