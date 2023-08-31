«Риека»
В первом матче на выезде «Риека» потерпел поражение со счетом 1:2. Посему теперь ему нужно побеждать с разницей в два гола, чтобы выйти в групповой раунд Лиги конференций.
В предыдущем раунде квалификации Лиги конференций «Риека» прошла фарерский барьер. По сумме двух поединков хорваты оказались сильнее «Б36 Торсхавна» (5:1).
Коэффициенты матча Риека — Лилль
Команда весьма прилично стартовала в своем чемпионате. «Риека» набрала 9 очков в 4 матчах и занимает третье место в турнирной таблице.
Все прогнозы на Лигу конференций
В последних двух поединках во всех турнирах коллектив потерпел поражение после пяти побед кряду, так что хозяева, вероятно, переживают спад формы.
«Лилль»
Победа со счетом 2:1 на своем поле в первом матче позволяет «Лиллю» подойти к ответной игре с небольшим гандикапом. Поэтому ему хватит и ничьей, чтобы выйти в групповой раунд.
Команда заурядно стартовала в своем чемпионате страны. «Лилль» набрал четыре очка в трех первых матчах Лиги 1 после ничьей, победы и поражения.
Средние результаты закономерно выразились в статус текущего середняка французской Лиги 1, где занимают 10-ю позицию.
В последнем туре «Доги» потерпели разгром от «Лорьяна» (1:4), чем прервали свою беспроигрышную серию в четыре поединка во всех турнирах, так что гости будут пытаться реабилитироваться.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Лилль», коэффициент на победу которого равен 1,84. Успех «Риеки» оценивается в 4,05, ничья — в 3,74.
В шести из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,84.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2,13, ведь в четырех из пяти последних матчей «Риеки» забивали оба соперника и больше 2,5 голов.