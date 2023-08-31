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    Выбьет ли «Риека» «Лилль»?

    «Риека» — «Лилль». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 31 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Риека» — «Лилль»
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    «Лилль» выиграл первый матч
    «Риека» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:15 мск. «Риека» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Риека
  • Риека
    •  Риека 21:15 Лилль Лилль
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Риека»

    В первом матче на выезде «Риека» потерпел поражение со счетом 1:2. Посему теперь ему нужно побеждать с разницей в два гола, чтобы выйти в групповой раунд Лиги конференций.

    В предыдущем раунде квалификации Лиги конференций «Риека» прошла фарерский барьер. По сумме двух поединков хорваты оказались сильнее «Б36 Торсхавна» (5:1).

    Коэффициенты матча Риека — Лилль

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    Команда весьма прилично стартовала в своем чемпионате. «Риека» набрала 9 очков в 4 матчах и занимает третье место в турнирной таблице.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В последних двух поединках во всех турнирах коллектив потерпел поражение после пяти побед кряду, так что хозяева, вероятно, переживают спад формы.

    «Лилль»

    Победа со счетом 2:1 на своем поле в первом матче позволяет «Лиллю» подойти к ответной игре с небольшим гандикапом. Поэтому ему хватит и ничьей, чтобы выйти в групповой раунд.

    Команда заурядно стартовала в своем чемпионате страны. «Лилль» набрал четыре очка в трех первых матчах Лиги 1 после ничьей, победы и поражения.

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    • Средние результаты закономерно выразились в статус текущего середняка французской Лиги 1, где занимают 10-ю позицию.

    В последнем туре «Доги» потерпели разгром от «Лорьяна» (1:4), чем прервали свою беспроигрышную серию в четыре поединка во всех турнирах, так что гости будут пытаться реабилитироваться.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лилль», коэффициент на победу которого равен 1,84. Успех «Риеки» оценивается в 4,05, ничья — в 3,74.

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    В шести из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,84.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2,13, ведь в четырех из пяти последних матчей «Риеки» забивали оба соперника и больше 2,5 голов.

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    «Риека» — «Лилль»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. Выбьет ли «Риека» «Лилль»?
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