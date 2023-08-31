«Риека» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:15 мск. «Риека» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Риека»

В первом матче на выезде «Риека» потерпел поражение со счетом 1:2. Посему теперь ему нужно побеждать с разницей в два гола, чтобы выйти в групповой раунд Лиги конференций.

В предыдущем раунде квалификации Лиги конференций «Риека» прошла фарерский барьер. По сумме двух поединков хорваты оказались сильнее «Б36 Торсхавна» (5:1).

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Команда весьма прилично стартовала в своем чемпионате. «Риека» набрала 9 очков в 4 матчах и занимает третье место в турнирной таблице.

Все прогнозы на Лигу конференций

В последних двух поединках во всех турнирах коллектив потерпел поражение после пяти побед кряду, так что хозяева, вероятно, переживают спад формы.

«Лилль»

Победа со счетом 2:1 на своем поле в первом матче позволяет «Лиллю» подойти к ответной игре с небольшим гандикапом. Поэтому ему хватит и ничьей, чтобы выйти в групповой раунд.

Команда заурядно стартовала в своем чемпионате страны. «Лилль» набрал четыре очка в трех первых матчах Лиги 1 после ничьей, победы и поражения.

Средние результаты закономерно выразились в статус текущего середняка французской Лиги 1, где занимают 10-ю позицию.

В последнем туре «Доги» потерпели разгром от «Лорьяна» (1:4), чем прервали свою беспроигрышную серию в четыре поединка во всех турнирах, так что гости будут пытаться реабилитироваться.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лилль», коэффициент на победу которого равен 1,84. Успех «Риеки» оценивается в 4,05, ничья — в 3,74.

В шести из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,84.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2,13, ведь в четырех из пяти последних матчей «Риеки» забивали оба соперника и больше 2,5 голов.