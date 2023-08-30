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    «Ростов» воспользуется отсутствием Дзюбы?

    «Ростов» — «Локомотив». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Кубок России, 30 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Локомотив»
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    Артем Дзюба
    «Ростов» на своем поле примет московский «Локомотив» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Поединок состоится 30 августа, начало — в 19:30 по мск. «Ростов» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа B 30 Августа 2023 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:30 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    «Ростов»

    «Ростов» к данному поединку подходит после двух гостевых поражений в рамках чемпионата России, в которых он не забил ни одного гола. Клуб Карпина в этот период уступил 0:4 «Сочи» и 0:1 «Пари НН».

    Всего же в отрезке последних пяти встреч с учетом всех турниров «желто-синие» потерпели четыре фиаско и смогли добыть одну викторию, одолев дома 3:0 «Рубин» в РПЛ.

    Коэффициенты матча Ростов — Локомотив

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    Одно из поражений в этот период было как раз в Кубке страны в гостях от «Урала» 0:1. В другой же игре кубкового соревнования «комбайнеры» одолели на своем поле «Рубин» 1:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    В своем квартете Кубка России «Ростов» идет третьим с тремя очками, а в турнирной таблице чемпионата страны коллектив идет на 11 строке с семью очками и в одном балле отрыва от опасной зоны.

    «Локомотив»

    «Локомотив» же выиграл обе проведенные встречи в этом кубовом турнире, поочередно одолев на своем поле «Урал» со счетом 2:1 и на выезде казанский «Рубин» 1:0.

    В преддверии этой игры «железнодорожники» в рамках чемпионата страны одолели на выезде со счетом 1:0 «Сочи», а перед этим расписали две мировые кряду.

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    • В таблице РПЛ московский коллектив с девятью набранными очкам идут на восьмой позиции, но от четвертой строки отстают всего лишь на два пункта.

    Стоит отметить, что в текущем сезоне «зелено-красные» уступили только в одном поединке из восьми проведенных во всех турнирах при четырех выигрышах и трех ничьих.

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    В последнем очном поединке этих команд выездную викторию отпраздновал «Локомотив» со счетом 3:1, а перед эти три из четырех игр выиграл «Ростов» и раз была мировая.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ростова» — 2.30, победа «Локомотива» — 3.00, ничья — 3.50.

    Стало известно, что Артем Дзюба не поможет «Локомотиву» в этом поединке, а без него москвичи смотрятся не так грозно. Поэтому в данной игре ждем, что хозяева прервут свою негативную серию и выиграют.

    И также прогнозируем, что данный поединок не порадует изобилием голов и закончится низовым исходом.

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    «Ростов» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 30.08.2023. Прогнозы на футбол. «Ростов» воспользуется отсутствием Дзюбы?
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