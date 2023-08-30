«Ростов» на своем поле примет московский «Локомотив» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Поединок состоится 30 августа, начало — в 19:30 по мск. «Ростов» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

«Ростов» к данному поединку подходит после двух гостевых поражений в рамках чемпионата России, в которых он не забил ни одного гола. Клуб Карпина в этот период уступил 0:4 «Сочи» и 0:1 «Пари НН».

Всего же в отрезке последних пяти встреч с учетом всех турниров «желто-синие» потерпели четыре фиаско и смогли добыть одну викторию, одолев дома 3:0 «Рубин» в РПЛ.

Коэффициенты матча Ростов — Локомотив 1X2Новым игрокам 2.553.552.60Бонус$9500

Одно из поражений в этот период было как раз в Кубке страны в гостях от «Урала» 0:1. В другой же игре кубкового соревнования «комбайнеры» одолели на своем поле «Рубин» 1:0.

Календарь и таблица РПЛ

В своем квартете Кубка России «Ростов» идет третьим с тремя очками, а в турнирной таблице чемпионата страны коллектив идет на 11 строке с семью очками и в одном балле отрыва от опасной зоны.

«Локомотив»

«Локомотив» же выиграл обе проведенные встречи в этом кубовом турнире, поочередно одолев на своем поле «Урал» со счетом 2:1 и на выезде казанский «Рубин» 1:0.

В преддверии этой игры «железнодорожники» в рамках чемпионата страны одолели на выезде со счетом 1:0 «Сочи», а перед этим расписали две мировые кряду.

В таблице РПЛ московский коллектив с девятью набранными очкам идут на восьмой позиции, но от четвертой строки отстают всего лишь на два пункта.

Стоит отметить, что в текущем сезоне «зелено-красные» уступили только в одном поединке из восьми проведенных во всех турнирах при четырех выигрышах и трех ничьих.

В последнем очном поединке этих команд выездную викторию отпраздновал «Локомотив» со счетом 3:1, а перед эти три из четырех игр выиграл «Ростов» и раз была мировая.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ростова» — 2.30, победа «Локомотива» — 3.00, ничья — 3.50.

Стало известно, что Артем Дзюба не поможет «Локомотиву» в этом поединке, а без него москвичи смотрятся не так грозно. Поэтому в данной игре ждем, что хозяева прервут свою негативную серию и выиграют.

И также прогнозируем, что данный поединок не порадует изобилием голов и закончится низовым исходом.