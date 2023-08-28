ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РПЛ. Чемпион «Зенит» в погоне за лидером

    Итоги 6-го тура чемпионата России по футболу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Нижний Новгород Оренбург Ростов Сочи Спартак Урал Факел ЦСКА Рубин Балтика
    Вся лентаСамое главное
    «Ньюкасл» — «Ливерпуль»Дубль Дарвина. Уверенность «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом» должна беспокоить «Ман Сити» «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»Стопроцентный «Сити». Ракета Родри принесла чемпионам впечатляющую победу над «Шеффилдом» Энди Руис и Энтони Джошуа5 самых громких апсетов в боксе в 21 веке
  • 08:15
    • Трое россиян возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ
  • 23:56
    • «Наполи» всухую обыграл «Сассуоло» в матче Серии А
    Все новости спорта
    «Зенит» — «Урал». Матч 6-го тура чемпионата России
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зенит» — «Урал». Матч 6-го тура чемпионата России
    «Краснодар» второй матч подряд играет вничью и теряет очки. «Зенит» вплотную приближается к лидеру. Аутсайдеры «Факел» и «Оренбург» набирают очередные очки.

    Изменения в турнирной таблице

    «Зенит» из Санкт-Петербурга возвращает утраченные позиции, «лазурные» после 6-го тура взлетели с 4-го на 2-е место. Улучшили своё положение «Крылья Советов». Самарский клуб поднялся на три ступеньки вверх и расположился в топ-4 российской Премьер-лиге.

    «Урал» ещё недавно был лидером чемпионата России, но с каждым туром коллектив из Екатеринбурга теряет позиции. В этот раз футболисты «Урала» спустились со 2-го на 3-е место.

    Сразу три московские команды опустились в турнирной таблице. Например, «Динамо» скатился с 3-го на 5-е, ЦСКА — с 5-го на 6-е, а «Спартак» — с 6-го на 7-е.

    Календарь и таблица РПЛ

    +3 строчки для «Локомотива», «железнодорожники» смогли подняться на 8 место в чемпионате. «Ахмат» тоже поднялся, только на одну строчку и теперь занимает 9 строчку. Вверх по турнирной таблице поднялся «Пари НН» — с 13-го на 10-е.

    Следующие три команды потеряли свои позиции после матчей 6-го тура: «Ростов» с 8-го на 11-е, «Сочи» с 9-го на 12-е, «Рубин» с 12-го на 13-е.

    Лидер теряет очки

    «Краснодар» после успешного старта в российском чемпионате, не может выиграть уже второй матч подряд. Сначала «черно-зеленые» обменялись голами с «Локомотивом» (1:1).

    «Краснодар» — «Спартак»
    globallookpress.com

    В 6-м туре чемпионата «Краснодар» разошелся миром с «Факелом» (0:0). После этого матча лидер РПЛ набрал 14 очков и продолжает занимать 1 место в таблице.

    Чемпион возвращается в гонку

    «Зенит» постепенно выходит из игрового кризиса. В стартовых турах клуб из Санкт-Петербурга потерял много очков и теперь пытается угнаться за «Краснодаром».

    В 6-м туре первенства России «Зенит» на своем поле разгромил соседа по турнирной таблице — «Урал» (4:0).

  • Разгром на классе. Чемпион уверенно расправился с одним из лидеров сезона
  • Крупная победа «Зенита» над екатеринбуржцами — в нашем обзоре прессы
  • 26/08/2023

    • Дубль в составе победителей оформил Матео Кассьерра, забив на 30-й и 68-й минутах. Быстрый гол на 8-й минуте встречи на свой счёт записал Иван Сергеев, еще один мяч на счету Клаудиньо.

    По итогам шестого тура «Зенит» и «Урал» набрали по 13 очков. На два очка меньше у «Крыльев Советов» и «Динамо». По 10 пунктов заработали ЦСКА и «Спартак».

    Другие матчи тура

    Половина матчей 6-го тура завершились вничью. Миром разошлись «Спартак» и «Ахмат» (0:0), ЦСКА и «Оренбург» обменялись голами (1:1). Ну а «Рубин» и «Динамо» устроили голепад из четырех мячей (2:2).

    «Локомотив»
    globallookpress.com

    «Локомотив» смог взлететь в турнирной таблице после минимальной победы над «Сочи» (1:0), «Ростов» уступил «Пари НН» (0:1), а «Крылья Советов» оказались сильнее «Балтики» (2:1).

    Тур № 7

    В следующем туре нас ждет два поединка с приставкой супер. В субботу, 2 сентября лидер РПЛ «Краснодар» на своем поле примет амбициозный «Спартак».

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В воскресенье, 3 сентября «Зенит» отправится в гости к ЦСКА. «Урал», который входит в топ-3 чемпионата России, дома сыграет против «Ахмата». Эта игра запланирована на 2 сентября.

  • РПЛ. «Урал» догнал «Краснодар»
  • Итоги 5-го тура чемпионата России по футболу
  • 21/08/2023

    • Матчи 7-го тура российского первенства пройдут 2 и 3 сентября. Затем чемпионат России возьмет паузу до 15 сентября.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.04
  • Экспресс дня 28 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кальяри — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хетафе — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Фулхэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры