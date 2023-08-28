РПЛ. Чемпион «Зенит» в погоне за лидером

«Краснодар» второй матч подряд играет вничью и теряет очки. «Зенит» вплотную приближается к лидеру. Аутсайдеры «Факел» и «Оренбург» набирают очередные очки.

Изменения в турнирной таблице

«Зенит» из Санкт-Петербурга возвращает утраченные позиции, «лазурные» после 6-го тура взлетели с 4-го на 2-е место. Улучшили своё положение «Крылья Советов». Самарский клуб поднялся на три ступеньки вверх и расположился в топ-4 российской Премьер-лиге.

«Урал» ещё недавно был лидером чемпионата России, но с каждым туром коллектив из Екатеринбурга теряет позиции. В этот раз футболисты «Урала» спустились со 2-го на 3-е место.

Сразу три московские команды опустились в турнирной таблице. Например, «Динамо» скатился с 3-го на 5-е, ЦСКА — с 5-го на 6-е, а «Спартак» — с 6-го на 7-е.

Календарь и таблица РПЛ

+3 строчки для «Локомотива», «железнодорожники» смогли подняться на 8 место в чемпионате. «Ахмат» тоже поднялся, только на одну строчку и теперь занимает 9 строчку. Вверх по турнирной таблице поднялся «Пари НН» — с 13-го на 10-е.

Следующие три команды потеряли свои позиции после матчей 6-го тура: «Ростов» с 8-го на 11-е, «Сочи» с 9-го на 12-е, «Рубин» с 12-го на 13-е.

Лидер теряет очки

«Краснодар» после успешного старта в российском чемпионате, не может выиграть уже второй матч подряд. Сначала «черно-зеленые» обменялись голами с «Локомотивом» (1:1).

«Краснодар» — «Спартак» globallookpress.com

В 6-м туре чемпионата «Краснодар» разошелся миром с «Факелом» (0:0). После этого матча лидер РПЛ набрал 14 очков и продолжает занимать 1 место в таблице.

Чемпион возвращается в гонку

«Зенит» постепенно выходит из игрового кризиса. В стартовых турах клуб из Санкт-Петербурга потерял много очков и теперь пытается угнаться за «Краснодаром».

В 6-м туре первенства России «Зенит» на своем поле разгромил соседа по турнирной таблице — «Урал» (4:0).

Дубль в составе победителей оформил Матео Кассьерра, забив на 30-й и 68-й минутах. Быстрый гол на 8-й минуте встречи на свой счёт записал Иван Сергеев, еще один мяч на счету Клаудиньо.

По итогам шестого тура «Зенит» и «Урал» набрали по 13 очков. На два очка меньше у «Крыльев Советов» и «Динамо». По 10 пунктов заработали ЦСКА и «Спартак».

Другие матчи тура

Половина матчей 6-го тура завершились вничью. Миром разошлись «Спартак» и «Ахмат» (0:0), ЦСКА и «Оренбург» обменялись голами (1:1). Ну а «Рубин» и «Динамо» устроили голепад из четырех мячей (2:2).

«Локомотив» globallookpress.com

«Локомотив» смог взлететь в турнирной таблице после минимальной победы над «Сочи» (1:0), «Ростов» уступил «Пари НН» (0:1), а «Крылья Советов» оказались сильнее «Балтики» (2:1).

Тур № 7

В следующем туре нас ждет два поединка с приставкой супер. В субботу, 2 сентября лидер РПЛ «Краснодар» на своем поле примет амбициозный «Спартак».

В воскресенье, 3 сентября «Зенит» отправится в гости к ЦСКА. «Урал», который входит в топ-3 чемпионата России, дома сыграет против «Ахмата». Эта игра запланирована на 2 сентября.

Матчи 7-го тура российского первенства пройдут 2 и 3 сентября. Затем чемпионат России возьмет паузу до 15 сентября.