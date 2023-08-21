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    РПЛ. «Урал» догнал «Краснодар»

    Итоги 5-го тура чемпионата России по футболу

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    «Краснодар» — «Спартак»
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    «Краснодар» — «Спартак»
    «Краснодар» потерял очки, а «Урал» воспользовался осечкой. После матчей 5-го тура в турнирной таблице снова двоевластие. В битву за лидерство возвращается «Зенит». Первую победу в сезоне одержал «Факел».

    Изменения в турнирной таблице

    Пятый тур чемпионата России внес кардинальные изменения в турнирной таблице. Только две команды остались на прежних позициях. Речь о лидерах РПЛ — «Краснодаре» и «Урале».

    Пять команд смогли подняться в чемпионате. «Динамо» взлетел на три ступеньки вверх, заняв 3-е место. Действующий чемпион «Зенит» сделал рывок с 8-го на 4-е. Остальные три коллектива улучшили свое положение, поднявшись на две строчки: «Сочи» с 11-го на 9-е, «Ахмат» с 12-го на 10-е, а «Рубин» с 14-го на 12-е.

    Календарь и таблица РПЛ

    Для семи команд российской Премьер-лиги минувший тур прошел со знаком минус. ЦСКА опустился с 3-го на 5-е, «Спартак» с 4-го на 6-е, «Крылья Советов» с 5-го на 7-е, «Ростов» с 7-го на 8-е, «Локомотив» с 9-го на 11-е, «Пари НН» с 10-го на 13-е и «Балтика» с 13-го на 14-е.

    «Урал» поддерживает гонку лидеров

    «Урал» показывает один из лучших своих стартов в российском чемпионате. Как правило, команда из Екатеринбурга занимает места во второй половине турнирной таблицы. Но стартовые туры сезона 2023/2024 — исключение.

    «Урал» в пяти матчах одержал четыре победы и один раз сыграл вничью. В минувшем игровом дне коллектив добился победы над дебютантом лиги — ФК «Балтика» (1:0).

    «Урал» — «Спартак»
    globallookpress.com

    Единственный и победный гол в поединке забил Алексей Каштанов, которому удалось реализовать пенальти на 49-й минуте.

    Таким образом «Урал» набрал 13 очков, закрепился на втором месте и догнал лидера первенства — «Краснодар». К слову, краснодарцы в 5-м туре не смогли обыграть «Локомотив», упустив победу в добавленное время (1:1).

    В составе «Краснодара» счет открыл Ильзат Ахметов на 47-й минуте, у «железнодоржников» голом на 97-й минуте отметился Антон Миранчук.

    «Зенит» снова в топе

    Чемпион России возвращает утраченные позиции. В центральном поединке 5-го тура «Зенит» одержал важную победу над основным конкурентом, был обыгран «Спартак» (3:1).

    В гостевом матче за невский клуб дубль оформил Вендел (32 и 73 минуты). А под занавес матча соперника добил голевой удар Матео Кассерры. За «Спартак» гол престижа забил Александр Соболев, реализовав пенальти на 81-й минуте.

    Марио Фернандес, игрок «Зенита»
    globallookpress.com

    Третью победу подряд выдает «Динамо», в последней игре «динамовцы» одержали волевую победу над ЦСКА (2:1). Решающий и победный гол на 83-й минуте забил Федор Смолов, который реализовал пенальти.

    Итак, после 5 туров «Динамо» и «Зенит» набрали 10 очков и отстают от лидеров: «Краснодара» и «Урала» на три пункта. У ЦСКА (5 место) и «Спартака» (6 место) по 9 набранных балла.

    Первая победа «Факела»

    Проиграть «Ростову» (1:2), «Локомотиву» (1:4), «Балтике» (1:2) и «Зениту» (0:2). Таким получился стартовый отрезок чемпионата для «Факела».

    И лишь в пятой игре воронежский клуб смог набрать первые очки, обыграв на своем поле «Пари НН» (2:0). В составе «Факела» отличились Евгений Марков и Александр Долгов.

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    • В этом же туре «Оренбург» в гостях проиграл с крупным счетом «Ахмату» (0:4). Таким образом «Факел» с 3 набранными очками поднялся на 15 место, а «Оренбург» с 1 пунктом в активе опустился на последнюю строчку в турнирной таблице.

    В других матчах тура «Рубин» на своем поле обыграл «Крылья Советов» (2:1), «Ростов» потерпел крупное фиаско в противостоянии с «Сочи» (0:4).

    Тур №6

    6-й тур чемпионата России пройдет с 25 по 27 августа.

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    Главная битва тура пройдет в Санкт-Петербурге, 26 августа. В субботу «Зенит» примет одного из прямых конкурентов в битве за лидерство. К чемпиону приедет второй клуб РПЛ — «Урал».

    Другой лидер российского чемпионата — «Краснодар» свой матч провелёт в пятницу, 25 августа. Игра пройдет на выезде против «Факела».

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