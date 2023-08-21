«Алавес» сыграет на своем поле против «Севильи» во 2-м туре чемпионата Испании. Матч пройдет 21 августа, начало — в 20:00 мск. «Алавес» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

Команда из города Витория-Гастейс, в провинции Алава, в автономном сообществе Страна Басков стартовала в новом сезоне с поражения. «Сине-белые» на выезде минимально уступили «Кадису» (0:1). Теперь у «славных» будет еще одна попытка набрать первые очки.

По итогам прошлого сезона «уничтожители бобов» стали четвертыми в регулярном чемпионате Сегунды, однако в стыковых матчах смогли добиться выхода в Примеру. Они по сумме двух встреч смогли переиграть сначала «Эйбар», а затем и «Леванте».

Во время подготовки к сезону «Алавес» провел пять товарищеских матчей. Сначала команда добыла победы над «Расингом» (2:1) и «Тенерифе» (1:0), затем уступила «Валенсии» (0:2), после этого взяла верх над «Осасуной» (3:2), и, наконец, проиграла «Бургосу» (1:2).

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В первом сезоне после возвращения в элиту от подопечных Луиса Гарсии Пласы многого не ждут. Думается, что они будут бороться за выживание, а задача будет только одна — сохранить прописку в элите и закрепиться.

«Севилья»

Коллектив из одноименного города также неудачно стартовал в новом сезоне. Севильцы в родных стенах уступили «Валенсии» (1:2). Также «красно-белые» провели поединок за Суперкубок УЕФА, в котором по пенальти проиграли английскому «Манчестер Сити» (1:1, 4:5 по пенальти).

Минувший сезон чемпионата Испании был для команды из Севильи не очень удачным. «Нервионцы» смогли финишировать только на двенадцатой позиции в турнирной таблице. В это им нужно реабилитироваться перед болельщиками.

Зато «Севилья» прекрасно выступила в Лиге Европы. Команда одержала победу во втором по престижности клубном турнире Европы. В финале она в серии послематчевых пенальти переиграла римскую «Рому» (1:1, по пенальти 4:1) и добыла себе право выступать в Лиге чемпионов.

Во время подготовки к сезону результаты подопечных Хосе Луиса Мендилибара в спаррингах были следующими: победы над «Кордобой» (2:0), «Сеутой» (5:0), «Индепендьенте Дель Валье» (1:1, по пенальти 4:1) и «Бетисом» (1:1), ничьи с «Кристал Пэлас» (1:1) и «Атлетико» (1:1), а также поражения от «Ганзы» (1:2) и «Магдебурга» (1:3).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 2,41.

Успех «Алавеса» оценивается в 3,40, ничья — в 3,05.

Наши ставка и прогноз — победа «Севильи».

Также поставим на то, что команды пробьют тотал и забьют минимум три мяча на двоих.