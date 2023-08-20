«Сассуоло»
Эта команда неудачно провела предыдущий сезон. «Сассуоло» финишировал всего лишь на 13 месте в Серии А.
Теперь главной задачей клуба будет не допустить исхода лидеров. В противном случае команде придется крайне непросто.
Коэффициенты матча Сассуоло — Аталанта
В своем предыдущем поединке команда победила. В Кубке Италии «Сассуоло» прошел «Козенцу», обыграв ее в овертайме (5:2).
Из пяти последних очных встреч «Сассуоло» по два раза обменялся с «Аталантой» победами. Такая же тенденция была и в прошлом сезоне.
«Сассуоло» давно имеет славу грозы авторитетов. Да и два последних домашних поединка с «Аталантой» команда завершила победами.
«Аталанта»
Эта команда минувший чемпионат завершила на 5 месте в таблице. Этот результат можно считать для клуба посредственным.
Правда, в контрольных матчах команда выглядела уверенно. Из семи спаррингов удалось отпраздновать пять побед при одном поражении.
Свой предыдущий поединок «Аталанта» провела неплохо. В товарищеском матче бергамаски расписали мировую с «Ювентусом» (0:0).
А вот немецкому «Униону» команда уступила (1:4). Причем до того бергамаски буквально не замечали соперников.
Земляки Труффальдино явно намерены стартовать с победы. Бергамаски будут максимально активными в атаке.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аталанты» предлагают — 2.12.
На викторию «Сассуоло» дают — 3.65, ничья оценена — в 3.71.
«Аталанта»
Наш прогноз — Победа «Аталанты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.42.