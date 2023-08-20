«Сассуоло» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 1-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 20 августа, начало — в 19:30 мск. «Сассуоло» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

Эта команда неудачно провела предыдущий сезон. «Сассуоло» финишировал всего лишь на 13 месте в Серии А.

Теперь главной задачей клуба будет не допустить исхода лидеров. В противном случае команде придется крайне непросто.

Коэффициенты матча Сассуоло — Аталанта 1X2Новым игрокам 3.503.652.03Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда победила. В Кубке Италии «Сассуоло» прошел «Козенцу», обыграв ее в овертайме (5:2).

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Из пяти последних очных встреч «Сассуоло» по два раза обменялся с «Аталантой» победами. Такая же тенденция была и в прошлом сезоне.

«Сассуоло» давно имеет славу грозы авторитетов. Да и два последних домашних поединка с «Аталантой» команда завершила победами.

«Аталанта»

Эта команда минувший чемпионат завершила на 5 месте в таблице. Этот результат можно считать для клуба посредственным.

Правда, в контрольных матчах команда выглядела уверенно. Из семи спаррингов удалось отпраздновать пять побед при одном поражении.

Свой предыдущий поединок «Аталанта» провела неплохо. В товарищеском матче бергамаски расписали мировую с «Ювентусом» (0:0).

А вот немецкому «Униону» команда уступила (1:4). Причем до того бергамаски буквально не замечали соперников.

Земляки Труффальдино явно намерены стартовать с победы. Бергамаски будут максимально активными в атаке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аталанты» предлагают — 2.12.

На викторию «Сассуоло» дают — 3.65, ничья оценена — в 3.71.

«Аталанта» явно намерена максимально успешно стартовать в чемпионате , так что будет активно атаковать.

Наш прогноз — Победа «Аталанты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.42.