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    Удачный старт земляков Труффальдино?

    «Сассуоло» — «Аталанта». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Серия А, 20 августа 2023 года

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    «Аталанта»
    «Сассуоло» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 1-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 20 августа, начало — в 19:30 мск. «Сассуоло» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Августа 2023 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 19:30 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    «Сассуоло»

    Эта команда неудачно провела предыдущий сезон. «Сассуоло» финишировал всего лишь на 13 месте в Серии А.

    Теперь главной задачей клуба будет не допустить исхода лидеров. В противном случае команде придется крайне непросто.

    Коэффициенты матча Сассуоло — Аталанта

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    В своем предыдущем поединке команда победила. В Кубке Италии «Сассуоло» прошел «Козенцу», обыграв ее в овертайме (5:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Из пяти последних очных встреч «Сассуоло» по два раза обменялся с «Аталантой» победами. Такая же тенденция была и в прошлом сезоне.

    «Сассуоло» давно имеет славу грозы авторитетов. Да и два последних домашних поединка с «Аталантой» команда завершила победами.

    «Аталанта»

    Эта команда минувший чемпионат завершила на 5 месте в таблице. Этот результат можно считать для клуба посредственным.

    Правда, в контрольных матчах команда выглядела уверенно. Из семи спаррингов удалось отпраздновать пять побед при одном поражении.

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    • Свой предыдущий поединок «Аталанта» провела неплохо. В товарищеском матче бергамаски расписали мировую с «Ювентусом» (0:0).

    А вот немецкому «Униону» команда уступила (1:4). Причем до того бергамаски буквально не замечали соперников.

    Земляки Труффальдино явно намерены стартовать с победы. Бергамаски будут максимально активными в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аталанты» предлагают — 2.12.

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    На викторию «Сассуоло» дают — 3.65, ничья оценена — в 3.71.

    «Аталанта» явно намерена максимально успешно стартовать в чемпионате, так что будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Аталанты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.42.

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    «Сассуоло» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на футбол. Удачный старт земляков Труффальдино?
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