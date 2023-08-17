«Аустрия»
Команда традиционно является одним из лидеров в чемпионате Австрии, но на старте «Аустрия» пробуксовала именно в Бундеслиге, но во всех остальных турнирах команда безупречна.
До встречи с «Легией» «Аустрия» встречалась с «Борацем» в четвертьфинале квалификации ЛК, с которым не испытала проблем, обыграв соперника с общим счетом 3:1.
Коэффициенты матча Аустрия Вена — Легия
Несмотря на это, за 3 матча в чемпионате Австрии «Аустрия» дважды проиграла и только один раз одержала викторию. За этот период команда пропустила 5 голов при 2-х забитых мячах.
Все прогнозы на Лигу конференций
В первом матче полуфинала квалификации ЛК «Аустрия» в гостях обыграла «Легию» (2:1). Хоть польская команда полностью владела преимуществом, австрийская команда реализовала все свою моменты. Дубль в этом матче оформил форвард «Аустрии» Мухарем Хускович.
«Легия»
Команда поставила себя не в лучшее поражение, проиграв в 1-м домашнем матче полуфинала квалификации ЛК, но шанс пройти «Аустрию» есть, ведь та встреча закончилась со счетом 1:2 — разрыв минимальный.
«Легия» прекрасно начала новый сезон. Команда выиграла Суперкубок Польши и следом обошла «Ордабасы» в четвертьфинале квалификации с общим счетом 5:4. После этого казалось, что «Легия» вполне способна пробиться на групповой этап ЛК, но команде попалась «Аустрия»...
Да, «Легия» очень мощно выступает в своем чемпионате, но и в Лиге конференций не все потеряно. В домашней встрече против «Аустрии» поляки были заметно бодрее и мощнее, владея мячом 70% времени. Команда также сделала 8 ударов в стров против 3-х у «Аустрии», но это не принесло результата.
«Легии» необходимо придумать что-то новое, чтобы удивить соперника. У поляков есть все, чтобы пройти «Аустрию», но австрийцы тоже буду упираться. Вполне можно ожидать голы уже с 1-го тайма.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом «Легию», коэффициент на победу которого равен 2.50.
Успех «Аустрии» оценивается в 3.30, ничья — в 2.25.
«Легия» сделает все возможное, чтобы пройти дальше. Можно предположить, что поляки выиграют в основное время матча, но не факт, что команда пройдет в следующий раунд.
Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Легии» за 2.50. Еще один вариант ставки — фора «Легии» 0 в 1-м тайме за 1.75.