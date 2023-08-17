«Аустрия» сыграет на своем поле против «Легии» в рамках ответного матча полуфинала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 17 августа, начало — в 20:00 мск. «Аустрия» — «Легия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аустрия»

Команда традиционно является одним из лидеров в чемпионате Австрии, но на старте «Аустрия» пробуксовала именно в Бундеслиге, но во всех остальных турнирах команда безупречна.

До встречи с «Легией» «Аустрия» встречалась с «Борацем» в четвертьфинале квалификации ЛК, с которым не испытала проблем, обыграв соперника с общим счетом 3:1.

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Несмотря на это, за 3 матча в чемпионате Австрии «Аустрия» дважды проиграла и только один раз одержала викторию. За этот период команда пропустила 5 голов при 2-х забитых мячах.

Все прогнозы на Лигу конференций

В первом матче полуфинала квалификации ЛК «Аустрия» в гостях обыграла «Легию» (2:1). Хоть польская команда полностью владела преимуществом, австрийская команда реализовала все свою моменты. Дубль в этом матче оформил форвард «Аустрии» Мухарем Хускович.

«Легия»

Команда поставила себя не в лучшее поражение, проиграв в 1-м домашнем матче полуфинала квалификации ЛК, но шанс пройти «Аустрию» есть, ведь та встреча закончилась со счетом 1:2 — разрыв минимальный.

«Легия» прекрасно начала новый сезон. Команда выиграла Суперкубок Польши и следом обошла «Ордабасы» в четвертьфинале квалификации с общим счетом 5:4. После этого казалось, что «Легия» вполне способна пробиться на групповой этап ЛК, но команде попалась «Аустрия»...

Да, «Легия» очень мощно выступает в своем чемпионате, но и в Лиге конференций не все потеряно. В домашней встрече против «Аустрии» поляки были заметно бодрее и мощнее, владея мячом 70% времени. Команда также сделала 8 ударов в стров против 3-х у «Аустрии», но это не принесло результата.

«Легии» необходимо придумать что-то новое, чтобы удивить соперника. У поляков есть все, чтобы пройти «Аустрию», но австрийцы тоже буду упираться. Вполне можно ожидать голы уже с 1-го тайма.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Легию», коэффициент на победу которого равен 2.50.

Успех «Аустрии» оценивается в 3.30, ничья — в 2.25.

«Легия» сделает все возможное, чтобы пройти дальше. Можно предположить, что поляки выиграют в основное время матча, но не факт, что команда пройдет в следующий раунд.

Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Легии» за 2.50. Еще один вариант ставки — фора «Легии» 0 в 1-м тайме за 1.75.