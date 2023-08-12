«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» в прошлом сезоне выступал во втором по рангу дивизионе Испании. По его итогам клуб заняла второе место и напрямую повысился в классе.
Примечательно, что команда лишь по дополнительным показателям опередила третий «Леванте», из-за чего последнему пришлось сыграть матчи плей-офф, которые для него сложились неудачно.
В межсезонье канарцы провели шесть товарищеских встреч, в которых одержали только две победы, а своем последнем спарринге потерпели разгром от «Лейпцига» (0:3).
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В семи последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские игры, коллектив выиграл лишь дважды при двух поражениях и трех ничьих, так что его форма оставляет желать лучшего.
«Мальорка»
Команда минувший сезон провела вполне неплохо. «Мальорка» финишировала на девятом месте в Примере.
Более того, команда могла быть и повыше, но с атакой не складывалось. В 38 матчах балеарцы забили всего 37 мячей.
«Мальорка» в межсезонье провела пять контрольных матчей. В последнем из них клуб не смог выиграть, довольствовавшись вничью со «Специей» (1:1).
На сегодня у коллектива серия без поражений в шесть поединков при трех победах и трех ничьих, так что форма гостей выглядит чуть более предпочтительной.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Лас-Пальмас», коэффициент на победу которого равен 2,42. Успех «Мальорки» оценивается в 3,22, ничья — в 3,04.
В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,18.
Еще один вариант ставки — ничья за 3,04, ведь в трех из четырех последних матчей гостей была зафиксирована мировая.