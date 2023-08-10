В четверг, 10 августа «Зриньски» на своём поле сыграет против «Брейдаблика». Это будет первая игра 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Начало — в 22:00 (мск). «Зриньски» — «Брейдаблик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зриньски»

«Зриньски» оказался в Лиге Европы после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Чемпиону Боснии и Герцеговины оказался не по силам «Слован» из Братиславы.

Ранее клуб выиграл у армянского визави «Урарту» в рамках первого раунда квалификации Лиги чемпионов в серии пенальти после победы 1:0 в первой игре и поражения 2:3 — в ответной.

В прошлом сезоне еврокубков «Зриньски» также стартовал с первого раунда Лиги чемпионов, где проиграл «Шерифу» из Тирасполя (0:1 — по сумме двух встреч).

Все прогнозы на Лигу Европы

В двух последних поединках, которые пришлись как раз на дуэль со «Слованом», коллектив не выиграл, так что его форма оставляет желать лучшего.

«Брейдаблик»

Как и его соперник, «Брейдаблик» вылетел в Лигу Европы из квалификации Лиги чемпионов. Обидчиком исландцев с общим результатом 8:3 стал датский «Копенгаген».

Не сказать, что «Брейдаблик» проводит успешный сезон, занимая только 3-е место в таблице чемпионата Исландии, отставая от 1-й строчки на 10 баллов. Плюс уже есть вылет из Лиги чемпионов.

В последнем туре чемпионата Исландии «Брейдаблик» снова проиграл. На своем поле он уступил «Рейкьявику» со счетом 3:4, хотя к 74-й минуте терпел форменный разгром — 1:4.

У коллектива сейчас откровенно неудачная форма, поскольку в четырех последних поединках во всех турнирах он не знает побед при трех поражениях и одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Зриньски», коэффициент на победу которого равен 1,78. Успех «Брейдаблика» оценивается в 4,54, ничья — в 3,64.

В пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,89.

Еще один вариант ставки — «Зриньски» выиграет за 1,78, ведь в трех из четырех последних матчей гости проигрывали.