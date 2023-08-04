«Шахтер» — в ЛЧ, «Шериф» — в ЛЕ, а «Динамо» Киев — в ЛК

В начале августа стартует 3-й раунд еврокубков. Чемпионы Молдавии, Азербайджана, Литвы и Казахстана остались за бортом квалификации Лиги чемпионов. «Шериф», «Карабах», «Жальгирис» и «Астана» теперь продолжат борьбу за путёвки в групповой этап Лиги Европы. Не чужие нам клубы также отбираются в основную сетку Лиги конференций.

Украина

«Шахтер» — единственный клуб с постсоветского пространства, который сыграет в основной сетке Лиги чемпионов. «Горняки», как победители украинской Премьер-лиги, получили прямую путевку в групповой этап. Остальные чемпионы своих стран сошли с дистанции после двух раундов квалификации и теперь продолжат борьбу в Лиге Европы.

Украинская футбольная ассоциация после второго отборочного раунда лишилась одного клуба. Завершила евросезон полтавская «Ворскла», которая проиграла в Лиге конференций грузинскому клубу «Дила» (2:1 — победа дома и 1:3 — поражение в гостях).

С 3-го отборочного раунда Лиги конференций стартует киевское «Динамо». «Бело-синие» будут играть против греческого «Ариса». Первая игра для киевлян будет гостевой — 10 августа, ответная состоится дома 17 августа.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

От украинского футбола в еврокубках остались 4 команды. Помимо флагманов — «Шахтера» и «Динамо» Киев продолжают борьбу «Днепр-1» и «Заря».

Луганская «Заря» еще ждет своего старта, который начнется с раунда плей-офф Лиги Европы. В этом же турнире выступит «Днепр-1», который перебрался из Лиги чемпионов после поражения от греческого «Панатинаикоса» (1:3 — поражение дома и 2:2 — ничья на выезде).

Азербайджан

На очереди клубы из Азербайджана, футбольная ассоциация также потеряла одного представителя в еврокубках. «Габала» во 2-м раунде Лиги конференций потерпела поражение в матче с кипрской «Омонией» (2:3 — проигрыш дома и 1:4 — поражение в гостях).

Остальные два клуба из Азербайджана смогли пройти второй раунд квалификации ЛК. Серебряный призер «Сабах» переиграл латвийский коллектив РФШ (2:1 — победа дома и 2:0 — победа в гостях). «Нефтчи» оказался сильнее боснийского «Железничара» в двухматчевой дуэли (2:2 — ничья в гостях и 2:0 — победа дома).

В Лиге Европы сыграет чемпион Азербайджана «Карабах», играть будут против финского ХИКа. «Скакуны» не смогли преодолеть вторую стадию квалификации Лиги чемпионов, проиграв чемпиону Польши — команде «Ракув» (1:1 — ничья дома и 2:3 — поражение в гостях).

Молдавия

Главный клуб молдавского чемпионата «Шериф» провалил лигочемпионскую кампанию. Чемпион Молдавии во 2-м раунде проиграл чемпиону Израиля «Маккаи» Хайфа (1:0 — победа дома и 1:4 — проигрыш в гостях).

Этот матч запомнился двумя удалениями в составе тираспольского «Шерифа». С поля были удалены Луваннор и капитан Амин Талал. А еще был овертайм, так как основное время матча завершилось со счетом 2:1 (2:2 — по сумме двух матчей) в пользу «Маккаби». В дополнительное время «зелёные» забили еще два мяча.

Мунаше Гарананга, игрок «Шерифа» globallookpress.com

Таким образом «Шериф» продолжит свою еврокампанию не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы. Противостоять клубу из Тирасполя будет БАТЭ.

Еще три клуба молдавского чемпионата завершили участие в еврокубках. Во 2-м раунде Лиги конференций «Петрокуб» уступил «Маккаби» из Тель-Авива (0:5 — по сумме двух матчей), а «Зимбру» потерпел фиаско в поединке с турецим «Фенербахче» (0:9). В 1-м раунде квалификации оступился «Милсами» (2:3).

Армения

Аналогичная ситуация в Армении. На ранних этапах отбора остановились «Урарту», «Арарат-Армения» и «Алашкерт».

В еврокубках остался только серебряный призер чемпионата. «Пюник» продолжает играть в отборе Лиги конференци.

Все прогнозы на Лигу Европы

Ереванский клуб оставил за бортом еврокубов шведский «Кальмар» и эстонскую «Нарву». На очереди норвежский коллектив «Будё-Глимт».

Латвия

Два из четырёх: от Латвии в еврокубках остались лишь «Валмиера» и «Рига». Завершили участие в Лиге конференций «Ауда» (2:5 — поражение от команды «Спартак» Трнава) и РФШ (1:4 — проиграли азербайджанскому «Сабаху»).

Чемпион Латвии — «Валмиера» в 3-й стадии квалификации Лиги конференций встретится с албанским клубом «Партизани». А «Рига» ожидает двухматчевая дуэль против нидерландского «Твенте».

Казахстан

В отличии от Латвии, Армении и Молдавии футбольная федерация Казахастана потеряла всего одну команду в еврокубках. Участие в Лиге конференций завершил клуб «Ордабасы».

Обладатели Кубка Казахстана проиграли во 2-й стадии отбора польской «Легии» (2:2 — ничья дома и 2:3 — проигрыш в гостях).

«Динамо» Тбилиси — «Астана» globallookpress.com

А вот «Актобе» и «Тобол» все еще играют в Лиге конференций. «Актобе» переиграл во 2-м отборочном раунде грузинский «Торпедо» (1:2 — поражение дома и 4:1 — победа в гостях). «Тобол» с трудом прошел барьер в лице «Базеля» (1:2 — проигрыш дома и 3:1 — дома в гостях).

В 3-м раунде Лиги конференций «Актобе» встретится с румынским «Сепси», а «Тобол» померится силами с ирландским «Дерри Сити».

Чемпион Казахстана «Астана» проиграла двухматчевую дуэль хорватскому клубу «Динамо» Загреб в Лиге чемпионов (0:6 — по сумме двух матчей). В итоге «астанчане» перебрались в Лигу Европы. В 3-м раунде второго по значимости турнира УЕФА «Астана» сыграет против болгарского «Лудогорца».

Литва

«Хегельманн», «Кауно Жальгирис» и «Паневежис». Трио литовских команд уже отдыхают от еврокубков. Их участие в Лиге конференций было недолгим.

«Кауно Жальгирис» стартовал в турнире со 2-го раунда, где потерпел поражение от польского

«Леха» (2:5). На этой же стадии остановился «Паневежис», который уступил израильскому «Хапоэлю» из Беэр-Шевы (1:2).

Еще одна команда выбыла из еврокубков на 1-й стадии квалификации. Речь о «Хегельманне», который проиграл македонскому «Шкупи» (0:5).

Футбольную литовскую федерацию радует игрой только чемпион страны. «Жальгирис» вышел в 3-й отборочный раунд Лиги Европы, где встретится со шведским клубом «Хеккен».

В Лигу Европы «Жальгирис» перешёл из Лиги чемпионов. В ЛЧ чемпион Литвы дал бой турецкому «Галатасараю», но не смог пройти именитого соперника (2:2 — ничья дома и 0:1 — проигрыш в гостях).

Грузия

Без своего представительства могла остаться Грузия, но бронзовый призер чемпионата «Дила» одержала тяжелую победу над украинской «Ворсклой» (3:1 — победа дома и 1:2 — поражение в гостях).

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Остальные команды завершили свое участие в евросезоне 2023/2024. Чемпион «Динамо» Тбилиси проиграл мальтийскому коллективу «Хамрун Спартанс» (1:3), «Торпедо» Кутаиси остался за бортом Лиги конференций после игр с казахстанским «Актобе» (3:5), а «Динамо» Батуми уступил албанской «Тиране» (2:3).

Эстония

Чемпион Эстонии «Флора» — последний представитель этой футбольной ассоциации в еврокубках. В 1-м раунде Лиги чемпионов команда проиграла польскому «Ракуву» (0:4 — сумма двухматчевого противостояния).

В 3-м отборочном раунде Лиги конференций «Флоре» будет противостоять чемпион Румынии «Фарул». Ранее завершили участие в еврокубках эстонские команды «Нарва», «Левадия» и «Пайде».

Белоруссия

Для футбольной ассоциации этой страны евросезон складывается неудачно. Надежды остаются только на БАТЭ и «Неман». А вот «Торпедо-БелАЗ» и минское «Динамо» уже завершили евросезон.

Итак, БАТЭ в Лиге чемпионов потерпел сокрушительно поражение от кипрского «Ариса» (5:11). Теперь белорусский клуб сыграет в 3-м раунде Лиги Европы против молдавского «Шерифа».

«Неман» успешно преодолел первые два этапа квалификации Лиги конференций, обыграв по пути «Вадуц» из Лихтенштейна (3:2) и мальтийский «Бальцан» (2:0). В 3-м раунде «Неман» встретится со словенским клубом «Целе».

О тех кто выбыл из еврокубов: минское «Динамо» в 1-м раунде Лиги конференций поиграл боснийскому клубу «Железничар» (3:4), с аналогичным счетом кипрскому АЕКу проиграл «Торпедо», но только во 2-м раунде ЛК.

Что дальше?

Впереди матчи 3-го раунда еврокубков. Первые матчи Лиги Европы и Лиги конференций с участием не чужих нам клубов пройдут 8 и 10 августа. Ответные игры запланированы на 17 августа.