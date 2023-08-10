«Рапид» Вена примет венгерский «Дебрецен» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций, который состоится 10 августа в 22:00 мск. «Рапид» Вена — «Дебрецен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рапид» Вена

Венский «Рапид» только начинает выступления в еврокубках. Официально сезоня для клуба начался еще 23 июля в рамках Кубка Австрии.

В этом матче команда достигла успеха. На выезде ей удалось крупно переиграть «Фах-Донауфельд», забив ему семь безответных мячей.

В двух стартовых турах нового сезона австрийской Бундеслиги клуб добыл четыре очка. Сперва он сыграл вничью с ЛАСКом (1:1) в гостях, а затем дома разгромил «Райндорф Альтах» (4:0).

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В трех последних поединках во всех турнирах, которые были официальными, коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей, так что в целом у него неплохая форма.

«Дебрецен»

«Дебрецен» прошел армянский «Алашкерт» в рамках второго раунда Лиги конференций. После гостевой победы со счетом 1:0 он выиграл на выезде по пенальти (1:2).

Четыре года команда не играла в еврокубках. В 2019-м «Дебрецен» выступал в квалификации Лиги Европы. На первой стадии отбора был обыгран албанский клуб «Кукеси» (4:1 — по сумме двух матчей). Но потом уступил итальянскому «Торино» (1:7).

Чемпионат Венгрии нового сезона уже стартовал. Клуб на своем поле уверенно переиграл Мезёкёвешд (3:1) на своем поле.

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив выиграл и потерпел одно поражение в пяти последних играх (четыре выигрыша), а значит у него отличная форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Рапид», коэффициент на победу которого равен 1,53. Успех «Дебрецена» оценивается в 5,77, ничья — в 4,35.

В трех из четырех последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,00.

Еще один вариант ставки — «Рапид» выиграет 1-й тайм и матч за 2,10, ведь хозяева, как фаворит, способны решить судьбу игры еще к перерыву.