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    Подтвердит ли «Рапид» статус фаворита?

    «Рапид» Вена — «Дебрецен». Ставки (к. 2.00) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 10 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рапид» Вена — «Дебрецен»
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    «Рапид» не знает поражений три матча кряду
    «Рапид» Вена примет венгерский «Дебрецен» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций, который состоится 10 августа в 22:00 мск. «Рапид» Вена — «Дебрецен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Августа 2023 года
    Рапид Вена
  • Вена
    •  Рапид Вена 22:00 Дебрецен Дебрецен
  • Дебрецен
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    «Рапид» Вена

    Венский «Рапид» только начинает выступления в еврокубках. Официально сезоня для клуба начался еще 23 июля в рамках Кубка Австрии.

    В этом матче команда достигла успеха. На выезде ей удалось крупно переиграть «Фах-Донауфельд», забив ему семь безответных мячей.

    В двух стартовых турах нового сезона австрийской Бундеслиги клуб добыл четыре очка. Сперва он сыграл вничью с ЛАСКом (1:1) в гостях, а затем дома разгромил «Райндорф Альтах» (4:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В трех последних поединках во всех турнирах, которые были официальными, коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей, так что в целом у него неплохая форма.

    «Дебрецен»

    «Дебрецен» прошел армянский «Алашкерт» в рамках второго раунда Лиги конференций. После гостевой победы со счетом 1:0 он выиграл на выезде по пенальти (1:2).

    Четыре года команда не играла в еврокубках. В 2019-м «Дебрецен» выступал в квалификации Лиги Европы. На первой стадии отбора был обыгран албанский клуб «Кукеси» (4:1 — по сумме двух матчей). Но потом уступил итальянскому «Торино» (1:7).

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  • 04/08/2023

    • Чемпионат Венгрии нового сезона уже стартовал. Клуб на своем поле уверенно переиграл Мезёкёвешд (3:1) на своем поле.

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив выиграл и потерпел одно поражение в пяти последних играх (четыре выигрыша), а значит у него отличная форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Рапид», коэффициент на победу которого равен 1,53. Успех «Дебрецена» оценивается в 5,77, ничья — в 4,35.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,00.

    Еще один вариант ставки — «Рапид» выиграет 1-й тайм и матч за 2,10, ведь хозяева, как фаворит, способны решить судьбу игры еще к перерыву.

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    «Рапид» Вена — «Дебрецен»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.08.2023. Прогнозы на футбол. Подтвердит ли «Рапид» статус фаворита?
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