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    «Фейеноорд» и ПСВ много не забьют

    «Фейеноорд» — ПСВ. Ставка (к. 3.60) и прогноз на футбол, Суперкубок Нидерландов, 4 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — ПСВ
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    «Фейеноорд»
    «Фейеноорд» и ПСВ сыграют в рамках матча за Суперкубок Нидерландов. Встреча пройдет 4 августа, начало — в 21:00 мск. «Фейеноорд» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Суперкубок 04 Августа 2023 года
    Фейеноорд
  • Нидерланды. Суперкубок
    •  Фейеноорд 21:00 ПСВ ПСВ
  • Нидерланды. Суперкубок
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    «Фейеноорд»

    Команда из Роттердама стала чемпионом Нидерландов. Причем сделала это достаточно уверенно и заблаговременно. «Красно-бело-черные» смогли набрать 82 очка в 34 поединках и на целых семь пунктов обогнали второй ПСВ.

    В Кубке страны «гордости юга» смогли дойти до полуфинала, где уступили амстердамскому «Аяксу». Также роттердамский коллектив добрался до четвертьфинала Лиги Европы, однако там по сумме двух встреч проиграл римской «Роме».

    Коэффициенты матча Фейеноорд — ПСВ

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  • 2.353.502.90Бонус$9500
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    Во время подготовки к сезону «Фейеноорд» провел целый ряд контрольных матчей. В них он одержал три победы, дважды сыграл вничью и один раз проиграл. В соперниках были «Зволле», «Брюгге», «Юнион», «Хоффенхайм», «Вильярреал» и «Бенфика».

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    В новом сезоне перед подопечными Арне Слота непременно будет стоять задача сохранить чемпионский титул, попытаться выиграть Кубок Нидерландов и достойно выступить в Лиге чемпионов.

    ПСВ

    «Красно-белые» по итогам минувшего сезона чемпионата страны заняли второе место. Команда из Эйндховена набрала 75 очков и на семь пунктов отстала от «Фейеноорда», но на шесть баллов опередила третий амстердамский «Аякс».

    А вот в Кубке Нидерландов «крестьяне» выступили отлично и смогли его выиграть. Они относительно легко добрались до финального поединка, где им противостоял тот же «Аякс». ПСВ смог добыть победу в серии послематчевых пенальти.

    Также эйндховенский коллектив выступал в Лиге Европы, однако смог дойти только до 1/16 финала второго по престижности европейского турнира. Там подопечные Петера Боса по сумме двух встреч уступили испанской «Севилье».

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    • Во время предсезонной подготовки ПСВ провел пять контрольных матчей, четыре из которых выиграл, а в одном проиграл. Единственное поражение было зафиксировано в противостоянии с «Сент-Трюйденом».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фейеноорда» предлагают поставить за 2.11.

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    На викторию ПСВ дают 3.30, ничья оценена в 3.60.

    Поставим на то, что команды не смогут выявить победителя в основное время.

    Также сделаем ставку на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

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    «Фейеноорд» — ПСВ: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 04.08.2023. Прогнозы на футбол. «Фейеноорд» и ПСВ много не забьют
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