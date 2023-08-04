«Фейеноорд» и ПСВ сыграют в рамках матча за Суперкубок Нидерландов. Встреча пройдет 4 августа, начало — в 21:00 мск. «Фейеноорд» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фейеноорд»

Команда из Роттердама стала чемпионом Нидерландов. Причем сделала это достаточно уверенно и заблаговременно. «Красно-бело-черные» смогли набрать 82 очка в 34 поединках и на целых семь пунктов обогнали второй ПСВ.

В Кубке страны «гордости юга» смогли дойти до полуфинала, где уступили амстердамскому «Аяксу». Также роттердамский коллектив добрался до четвертьфинала Лиги Европы, однако там по сумме двух встреч проиграл римской «Роме».

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Во время подготовки к сезону «Фейеноорд» провел целый ряд контрольных матчей. В них он одержал три победы, дважды сыграл вничью и один раз проиграл. В соперниках были «Зволле», «Брюгге», «Юнион», «Хоффенхайм», «Вильярреал» и «Бенфика».

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В новом сезоне перед подопечными Арне Слота непременно будет стоять задача сохранить чемпионский титул, попытаться выиграть Кубок Нидерландов и достойно выступить в Лиге чемпионов.

ПСВ

«Красно-белые» по итогам минувшего сезона чемпионата страны заняли второе место. Команда из Эйндховена набрала 75 очков и на семь пунктов отстала от «Фейеноорда», но на шесть баллов опередила третий амстердамский «Аякс».

А вот в Кубке Нидерландов «крестьяне» выступили отлично и смогли его выиграть. Они относительно легко добрались до финального поединка, где им противостоял тот же «Аякс». ПСВ смог добыть победу в серии послематчевых пенальти.

Также эйндховенский коллектив выступал в Лиге Европы, однако смог дойти только до 1/16 финала второго по престижности европейского турнира. Там подопечные Петера Боса по сумме двух встреч уступили испанской «Севилье».

Во время предсезонной подготовки ПСВ провел пять контрольных матчей, четыре из которых выиграл, а в одном проиграл. Единственное поражение было зафиксировано в противостоянии с «Сент-Трюйденом».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фейеноорда» предлагают поставить за 2.11.

На викторию ПСВ дают 3.30, ничья оценена в 3.60.

Поставим на то, что команды не смогут выявить победителя в основное время.

Также сделаем ставку на то, что команды не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.