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    «Брейдаблик» попытается отыграться?

    «Копенгаген» — «Брейдаблик». Ставка (к. 5.90) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 2 августа 2023 года

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    «Копенгаген»
    «Копенгаген» сыграет на своем поле с «Брейдаблик» в рамках ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 августа, начало — в 21:00 мск. «Копенгаген» — «Брейдаблик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 02 Августа 2023 года
    Копенгаген
  • Копенгаген
    •  Копенгаген 21:00 Брейдаблик Брейдаблик
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Копенгаген»

    Команда выйдет на поле в качестве безусловного фаворита, ведь в первом матче 2-го раунда квалификации ЛЧ «Копенгаген» обыграл «Брейдаблик» (2:0), тем более в гостях. У команды стоит задача сдержать соперника на своем поле, и пройти дальше.

    В мае этого года «Копенгаген» стал чемпионом Дании, а уже в этом сезоне успешно стартовал. Команда выиграла 2 первых матча в чемпионате страны, забив за этот период 5 голов.

    Вообще, команда проиграла только «Плюзени» (2:3) в последних 11-и матчах, выиграв при этом 9 раз и только однажды сыграв вничью. «Копенгаген», очевидно, находится на ходу.

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    Стоит отметить, что последний раз команда проигрывала на своем поле только 30 апреля «Бреннбю» (0:1), а после этого выиграла 4 матча и однажды сыграла вничью.

    В 1-м матче против «Брейдаблика» «Копенгаген» с ходу начал доминировать. Все 2 гола команда забила на 1-й и 32-й минутах встречи.

    «Брейдаблик»

    Исландская команда находится в затруднительном положении. «Брейдаблик» проиграл первый матч против «Копенгагена» 0:2, и теперь команде придется исправлять ситуацию, но уже на чужом поле.

    Не сказать, что «Брейдаблик» проводит успешный сезон, занимая только 3-е место в таблице чемпионата Исландии, отставая от 1-й строчки на 10 баллов. Да и в Лиге чемпионов команда в шаге от вылета.

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    • Несмотря на это, «Брейдаблик» находится в хорошей игровой форме, проиграв только один раз в последних 7-и матчах. За этот период команда выиграла 5 раз и однажды сыграла вничью.

    В последнем туре чемпионата Исландии «Брейдаблик» сыграл вничью с «Стьярнаном» (1:1), сравняв счет на 77-й минуте встречи.

    Стоит отметить, что «Брейдаблик» довольно неплохо играет на чужом поле, проиграв всего 2 матча из 9-и в лиге своей страны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Копенгагена» предлагают — 1.25.

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    На викторию «Брейдаблика» дают — 11.00, ничья оценена — в 5.90.

    «Копенгагену» не обязательно побеждать, ведь команда уже выиграла первый матч, а для «Брейдаблика» это последняя возможность зацепиться за Лигу чемпионов. Можно предположить, что команды сыграют вничью.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.90. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.70.

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    «Копенгаген» — «Брейдаблик»: прогноз, ставка (5.90), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на футбол. «Брейдаблик» попытается отыграться?
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