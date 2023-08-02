«Копенгаген» сыграет на своем поле с «Брейдаблик» в рамках ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 августа, начало — в 21:00 мск. «Копенгаген» — «Брейдаблик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Копенгаген»

Команда выйдет на поле в качестве безусловного фаворита, ведь в первом матче 2-го раунда квалификации ЛЧ «Копенгаген» обыграл «Брейдаблик» (2:0), тем более в гостях. У команды стоит задача сдержать соперника на своем поле, и пройти дальше.

В мае этого года «Копенгаген» стал чемпионом Дании, а уже в этом сезоне успешно стартовал. Команда выиграла 2 первых матча в чемпионате страны, забив за этот период 5 голов.

Вообще, команда проиграла только «Плюзени» (2:3) в последних 11-и матчах, выиграв при этом 9 раз и только однажды сыграв вничью. «Копенгаген», очевидно, находится на ходу.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Стоит отметить, что последний раз команда проигрывала на своем поле только 30 апреля «Бреннбю» (0:1), а после этого выиграла 4 матча и однажды сыграла вничью.

В 1-м матче против «Брейдаблика» «Копенгаген» с ходу начал доминировать. Все 2 гола команда забила на 1-й и 32-й минутах встречи.

«Брейдаблик»

Исландская команда находится в затруднительном положении. «Брейдаблик» проиграл первый матч против «Копенгагена» 0:2, и теперь команде придется исправлять ситуацию, но уже на чужом поле.

Не сказать, что «Брейдаблик» проводит успешный сезон, занимая только 3-е место в таблице чемпионата Исландии, отставая от 1-й строчки на 10 баллов. Да и в Лиге чемпионов команда в шаге от вылета.

Несмотря на это, «Брейдаблик» находится в хорошей игровой форме, проиграв только один раз в последних 7-и матчах. За этот период команда выиграла 5 раз и однажды сыграла вничью.

В последнем туре чемпионата Исландии «Брейдаблик» сыграл вничью с «Стьярнаном» (1:1), сравняв счет на 77-й минуте встречи.

Стоит отметить, что «Брейдаблик» довольно неплохо играет на чужом поле, проиграв всего 2 матча из 9-и в лиге своей страны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Копенгагена» предлагают — 1.25.

На викторию «Брейдаблика» дают — 11.00, ничья оценена — в 5.90.

«Копенгагену» не обязательно побеждать, ведь команда уже выиграла первый матч, а для «Брейдаблика» это последняя возможность зацепиться за Лигу чемпионов. Можно предположить, что команды сыграют вничью.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.90. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.70.