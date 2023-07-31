«Спартак»
Московский коллектив отлично стартовал в новом сезоне. Сначала «красно-белые» смогли в родных стенах переиграть «Оренбург» в чемпионате страны, а затем взяли выездной верх над «Краснодаром» в Кубке России.
Во время учебно-тренировочного сбора команда из Москвы провела четыре контрольных матча, однако порадовала фанатов только в одном. Коллектив из столицы России сыграл вничью с московским «Торпедо» и тольяттинским «Акроном», после чего проиграл тому же «Акрону» и выиграл у азербайджанского «Нефтчи».
Коэффициенты матча Спартак — Балтика
В прошлом сезоне столичная команда смогла финишировать третьей. Подопечные Гильермо Абаскаля смогли набрать 54 очка и отстали от второго ЦСКА только на четыре балла, а опередили четвертый «Ростов» и вовсе только на один пункт.
В новом сезоне «Спартак» намерен бросить вызов «Зениту» и непременно побороться с командой из Санкт-Петербурга за золотые медали российского первенства.
«Балтика»
Команда из Калининграда смогла впервые за 25 лет попасть в российскую Премьер-лигу. «Балтийцы» заняли второе место по итогам прошлого сезона Первой лиги и повысились в классе. Теперь они намерены закрепиться в РПЛ.
Старт в сильнейшей лиге страны вышел для «Балтики» сложным. Команда на выезде уступила «Сочи», пропустив два безответных мяча.
Зато в Кубке России подопечные Сергея Игнашевича смогли одолеть «Крылья Советов» из Самары, отправив в их ворота три мяча, а в свои пропустив только два. Для калининградцев все только начинается и все впереди.
«Балтика» также успела провести три контрольных встречи в рамках учебно-тренировочного сбора, где проиграла ярославскому «Шиннику» (0:1), но выиграла у московского «Локомотива» (1:0) и белорусской «Ислочи» (5:0).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спартака» предлагают поставить за 1.50.
На викторию «Балтики» дают 6.10, ничья оценена в 4.70.
Поставим на то, что обе команды смогут отметиться забитыми мячами в этой игре.
Также сделаем ставку на победу «Спартака» в первом тайме.