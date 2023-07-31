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    «Спартак» и «Балтика» забьют друг другу

    «Спартак» — «Балтика». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат России, 31 июля 2023 года

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    «Спартак»
    «Спартак» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 2-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 31 июля, начало — в 19:30 мск. «Спартак» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 31 Июля 2023 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Балтика Балтика
  • Калининград
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    «Спартак»

    Московский коллектив отлично стартовал в новом сезоне. Сначала «красно-белые» смогли в родных стенах переиграть «Оренбург» в чемпионате страны, а затем взяли выездной верх над «Краснодаром» в Кубке России.

    Во время учебно-тренировочного сбора команда из Москвы провела четыре контрольных матча, однако порадовала фанатов только в одном. Коллектив из столицы России сыграл вничью с московским «Торпедо» и тольяттинским «Акроном», после чего проиграл тому же «Акрону» и выиграл у азербайджанского «Нефтчи».

    Коэффициенты матча Спартак — Балтика

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    В прошлом сезоне столичная команда смогла финишировать третьей. Подопечные Гильермо Абаскаля смогли набрать 54 очка и отстали от второго ЦСКА только на четыре балла, а опередили четвертый «Ростов» и вовсе только на один пункт.

    Все прогнозы на РПЛ

    В новом сезоне «Спартак» намерен бросить вызов «Зениту» и непременно побороться с командой из Санкт-Петербурга за золотые медали российского первенства.

    «Балтика»

    Команда из Калининграда смогла впервые за 25 лет попасть в российскую Премьер-лигу. «Балтийцы» заняли второе место по итогам прошлого сезона Первой лиги и повысились в классе. Теперь они намерены закрепиться в РПЛ.

    Старт в сильнейшей лиге страны вышел для «Балтики» сложным. Команда на выезде уступила «Сочи», пропустив два безответных мяча.

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    • Зато в Кубке России подопечные Сергея Игнашевича смогли одолеть «Крылья Советов» из Самары, отправив в их ворота три мяча, а в свои пропустив только два. Для калининградцев все только начинается и все впереди.

    «Балтика» также успела провести три контрольных встречи в рамках учебно-тренировочного сбора, где проиграла ярославскому «Шиннику» (0:1), но выиграла у московского «Локомотива» (1:0) и белорусской «Ислочи» (5:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спартака» предлагают поставить за 1.50.

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    На викторию «Балтики» дают 6.10, ничья оценена в 4.70.

    Поставим на то, что обе команды смогут отметиться забитыми мячами в этой игре.

    Также сделаем ставку на победу «Спартака» в первом тайме.

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    «Спартак» — «Балтика»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 31.07.2023. Прогнозы на футбол. «Спартак» и «Балтика» забьют друг другу
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