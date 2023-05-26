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    «Зюйдтироль» продвинется по сетке плей-офф

    «Зюйдтироль» — «Реджина». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 26 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Зюйдтироль» — «Реджина»
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    Игрок «Зюйдтироля»
    В четвертьфинальном поединке плей-офф за место в Серии А «Зюйдтироль» на своем поле сыграет против «Реджины». Встреча пройдет 26 мая и начнется в 21:30 по мск. «Зюйдтироль» — «Реджина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Зюйдтироль»

    Клуб из города Больцано регулярный сезон в Серии Б завершил на шестой позиции в турнирной таблице. На первые две строки он не претендовал, а от четвертой отстал всего на два очка.

    «Зюйдтироль» очень миролюбиво провел концовку чемпионата, расписав четыре мировые за последние восемь встреч. Всего же за 38 игр у них 16 ничьих.

    Также в финишном отрезке тирольцы смогли одержать одну викторию и трижды уступали. Одно из поражений пришлось на заключительный тур первенства — в гостях от «Модены» 1:2.

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    На своей же территории «бело-красные» потерпели всего лишь одно фиаско за минувшие девять матчей первенства при четырех выигрышах и четырех мировых исходах.

    «Реджина»

    «Реджина» в турнирной таблице Серии Б финишировала на строку ниже, чем предстоящий противник, но заработав аж на восемь баллов меньше.

    «Амарантовые» в заключительном отрезке первенства из восьми матчей смогли победить в половине случаев, трижды еще они уступали и расписали одну ничью.

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    • В последней игре чемпионата коллектив на своем поле смог нанести поражение «Асколи» со счетом 1:0, что стало для него второй домашней победой подряд. А между этими встречами он проиграл на выезде.

    «Реджина» слабо проводила в этом сезоне выездные игры. Так, например, в отрезке последних девяти матчей она потерпела аж семь поражений при одной победе и мировой.

    Между собой эти клубы провели всего два поединка, в которых обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:4.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Зюйдтироля» — 2.40, победа «Реджины» — 3.20, ничья — 3.00.

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    Проход: «Зюйдтироля» — 1.82; «Реджины» — 2.50.

    В данном противостоянии прогнозируем проход «Зюйдтироля», ведь «Реджина» вне родных стен уж очень слабо выступала в этом сезоне.

    И ставим также еще на то, что хозяева смогут вырвать победу еще в основное время, пробив при этом фору в -1.

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    «Зюйдтироль» — «Реджина»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 26.05.2023. Прогнозы на футбол. «Зюйдтироль» продвинется по сетке плей-офф
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