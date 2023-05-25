«Ингулец» сыграет на своем поле с «Металлистом 1925» в рамках 28-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 25 мая, начало — в 14:00 мск. «Ингулец» — «Металлист 1925»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ингулец»

Команда Сергея Ковальца заметно прибавила в весенней части сезона. «Ингулец» находится на 12 строчке в таблице.

Главным бичом команды является слабая реализация. В 27 матчах УПЛ игроки «Ингульца» забили всего лишь 20 мячей.

В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Петровцы уступили одному из лидеров УПЛ «Заре» со счетом 2:0.

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Вот только последняя победа команды случилась больше месяца назад. Так что подопечным Ковальца нужно срочно брать очки.

Нет сомнений, что в этой встрече «Ингулец» постарается обыграть конкурента. Вот только для этого нужно прибавлять в плане реализации.

«Металлист 1925»

Харьковчане также еще не обеспечили себе спокойную жизнь. Команда Эдмара и Олега Голодюка сейчас находится на 9 месте.

«Металлист 1925» оторвался от зоны стыков всего на 3 пункта. Да и пропускают «желто-синие» частенько — 39 мячей в 27 матчах.

В предыдущем туре команда добыла победный результат. «Металлист 1925» в харьковском дерби переиграл «Металлист» (2:0).

В составе команды стоит отметить Ростислава Русина. Креативный хавбек отличился уже 4 голами и 4 результативными передачами в сезоне.

Гости уж точно будут стараться добыть очки. Из 5 последних очных поединков харьковчане трижды переигрывали «Ингулец».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ингульца» предлагают — 1.62.

На викторию «Металлиста 1925» дают — 6.10, ничья оценена — в 3.70.

Неплохая средняя линия харьковчан способна выдать хороший матч , что и произойдет на сей раз.

Наш прогноз — Победа «Металлиста 1925» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.70.