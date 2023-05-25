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    «Металлист 1925» не уступит «Ингульцу»?

    «Ингулец» — «Металлист 1925». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, УПЛ, 25 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ингулец» — «Металлист 1925»
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    Артем Габелок
    «Ингулец» сыграет на своем поле с «Металлистом 1925» в рамках 28-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 25 мая, начало — в 14:00 мск. «Ингулец» — «Металлист 1925»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 25 Мая 2023 года
    Ингулец
  • Петрово
    •  Ингулец 14:00 Металлист 1925 Металлист 1925
  • Украина. Премьер-лига
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    «Ингулец»

    Команда Сергея Ковальца заметно прибавила в весенней части сезона. «Ингулец» находится на 12 строчке в таблице.

    Главным бичом команды является слабая реализация. В 27 матчах УПЛ игроки «Ингульца» забили всего лишь 20 мячей.

    В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Петровцы уступили одному из лидеров УПЛ «Заре» со счетом 2:0.

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    Вот только последняя победа команды случилась больше месяца назад. Так что подопечным Ковальца нужно срочно брать очки.

    Нет сомнений, что в этой встрече «Ингулец» постарается обыграть конкурента. Вот только для этого нужно прибавлять в плане реализации.

    «Металлист 1925»

    Харьковчане также еще не обеспечили себе спокойную жизнь. Команда Эдмара и Олега Голодюка сейчас находится на 9 месте.

    «Металлист 1925» оторвался от зоны стыков всего на 3 пункта. Да и пропускают «желто-синие» частенько — 39 мячей в 27 матчах.

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    • В предыдущем туре команда добыла победный результат. «Металлист 1925» в харьковском дерби переиграл «Металлист» (2:0).

    В составе команды стоит отметить Ростислава Русина. Креативный хавбек отличился уже 4 голами и 4 результативными передачами в сезоне.

    Гости уж точно будут стараться добыть очки. Из 5 последних очных поединков харьковчане трижды переигрывали «Ингулец».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ингульца» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Металлиста 1925» дают — 6.10, ничья оценена — в 3.70.

    Неплохая средняя линия харьковчан способна выдать хороший матч, что и произойдет на сей раз.

    Наш прогноз — Победа «Металлиста 1925» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.70.

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    «Ингулец» — «Металлист 1925»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 25.05.2023. Прогнозы на футбол. «Металлист 1925» не уступит «Ингульцу»?
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