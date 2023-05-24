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    «Астана» быстро расправится с аутсайдером

    «Аксу» — «Астана». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 24 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аксу» — «Астана»
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    Марин Томасов
    «Аксу» сыграет на своем поле с «Астаной» в рамках 15-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 24 мая, начало — в 17:00 мск. «Аксу» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 24 Мая 2023 года
    Аксу
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Аксу 17:00 Астана Астана
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Аксу»

    Эта команда начала чемпионат провально. Сейчас «Аксу» пребывает на предпоследней 13 строчке турнирной таблицы чемпионата Казахстана.

    Вот только с атакой у команды откровенно не складывается. В 10 матчах игроки «Аксу» сподобились отличиться лишь 9 раз.

    В своем последнем поединке команда снова потерпела неудачу. На выезде «Аксу» уступил карагандинскому «Шахтеру» (2:1).

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    Матчи с «Астаной» для команды проходят традиционно сложно. Из двух очных встреч «Аксу» выиграл и проиграл по разу.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут пытаться добыть очки. Вот только противостоять одному из лидеров будет крайне сложно.

    «Астана»

    Эта команда стартовала вполне себе прилично. «Астана» занимает 1 место, опережая ближайшего преследователя на 2 очка.

    «Астана» имеет проблемы с надежностью тылов. В 11 поединках в воротах команды побывало уже 11 мячей.

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    • В предыдущем туре команда смогла добыть победу. «Астана» дома переиграла «Кызыл-Жар» (3:2), став таким образом лидером чемпионата.

    У «Астаны» есть заметные сложности с реализацией. Все-таки 16 мячей для лидера — не самый веселый показатель.

    «Астана» уж точно будет стараться как можно скорее взломать оборону соперника. В последних матчах команда существенно прибавила во всех компонентах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Астаны» предлагают — 1.60.

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    На викторию «Аксу» дают — 5.45, ничья оценена — в 3.92.

    Гости смотрятся на голову сильнее соперника, да и поры ба «Астане» улучшать результативность.

    Наш прогноз — Победа «Астаны» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Фора «Астаны» -1.5 за 2.68.

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    «Аксу» — «Астана»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на футбол. «Астана» быстро расправится с аутсайдером
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