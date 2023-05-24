«Аксу» сыграет на своем поле с «Астаной» в рамках 15-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 24 мая, начало — в 17:00 мск. «Аксу» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аксу»

Эта команда начала чемпионат провально. Сейчас «Аксу» пребывает на предпоследней 13 строчке турнирной таблицы чемпионата Казахстана.

Вот только с атакой у команды откровенно не складывается. В 10 матчах игроки «Аксу» сподобились отличиться лишь 9 раз.

В своем последнем поединке команда снова потерпела неудачу. На выезде «Аксу» уступил карагандинскому «Шахтеру» (2:1).

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Матчи с «Астаной» для команды проходят традиционно сложно. Из двух очных встреч «Аксу» выиграл и проиграл по разу.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут пытаться добыть очки. Вот только противостоять одному из лидеров будет крайне сложно.

«Астана»

Эта команда стартовала вполне себе прилично. «Астана» занимает 1 место, опережая ближайшего преследователя на 2 очка.

«Астана» имеет проблемы с надежностью тылов. В 11 поединках в воротах команды побывало уже 11 мячей.

В предыдущем туре команда смогла добыть победу. «Астана» дома переиграла «Кызыл-Жар» (3:2), став таким образом лидером чемпионата.

У «Астаны» есть заметные сложности с реализацией. Все-таки 16 мячей для лидера — не самый веселый показатель.

«Астана» уж точно будет стараться как можно скорее взломать оборону соперника. В последних матчах команда существенно прибавила во всех компонентах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Астаны» предлагают — 1.60.

На викторию «Аксу» дают — 5.45, ничья оценена — в 3.92.

Гости смотрятся на голову сильнее соперника , да и поры ба «Астане» улучшать результативность.

Наш прогноз — Победа «Астаны» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Фора «Астаны» -1.5 за 2.68.