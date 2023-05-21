«Спартак» выиграл в лотерее случайностей. Арбитр Карасев испортил супердерби

Московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА (2:1) в домашнем матче 28‑го тура РПЛ. В составе победителей дубль оформил Квинси Промес (43‑я и 90‑я минуты). У армейцев единственный гол в активе Хесуса Медины (37). На 66‑й минуте главный арбитр матча Сергей Карасев удалил форварда «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу, показав им прямые красные карточки. «Спартак» набрал 53 очка и поднялся на третье место в таблице РПЛ, ЦСКА с 54 очками идет вторым.

Ртутная роль Зиньковского

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов изучает тактические задумки тренеров на столичное дерби и вспоминает конфликт специалистов после встречи первого круга.

«Матч первого круга усиливал и без того сумасшедшую интригу в дерби: конфликт Федотова и Гильермо Абаскаля на бровке не мог пройти бесследно. Но перед игрой тренеры точно думали не о личных взаимоотношениях, а о том, как использовать свои преимущества и нейтрализовать противника.

Абаскаль выбрал такой состав, что до стартового свистка было тяжело определить схему. "Спартак" весной вообще очень гибок, и в этом его плюс — армейцы тоже наверняка сомневались, будет ли соперник играть в три центральных защитника или в два. В итоге красно-белые изначально выстроились в 4-3-3 с одним чистым опорником, Литвиновым — Руслан вернулся на родную позицию спустя месяц.

Однако Абаскаль не был бы собой, если бы не подготовил сюрприз. И в данном случае он заключался в гибридной роли Зиньковского — номинально Антон, разумеется, играл на фланге атаки, но без мяча опускался низко, часто прямо на линию со всеми защитниками. Вынуждал Зиньковского так делать Медина — парагваец действовал очень широко, но дуэль у оппонента выиграл.

Календарь и таблица РПЛ

Федотов, в отличие от Абаскаля, весь сезон играет по четкой схеме 3-4-2-1 и на этот раз даже не сделал ни одной замены в основе. Грубо говоря, "Спартак" стартовым планом намеревался играть широко, а ЦСКА — узко, и в этом было основное тактическое столкновение команд».

Гильермо Абаскаль Главный тренер «Спартака» Прежде всего, наша победа сегодня заслуженна. Недопустимо пропускать голы как сегодня, когда наш вратарь выбивает мяч из своей штрафной. Это означает, что все неправильно. Мы должны начинать каждый матч, не давая сопернику моментов, не давая им пространство, но мы начинаем с пропущенного гола. Это надо поправить. При этом я горжусь командой, характером, который парни показали. Хочу отметить атмосферу на стадионе. Это было невероятно. Ребята чувствовали наших болельщиков, они им помогли. Мы соскучились по победам, нам их не хватало. В предыдущих матчах было много моментов, но мы не могли добиться победы. Сегодня мы вернули очки, которые мы потеряли весной. Сейчас время биться, играть в свой футбол, чтобы завершить сезон как можно лучше

Обмен голами из офсайда

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает преимущество «Спартака» в начале матча, которое вылилось в забитый, хотя и незасчитанный гол.

«Игра в дерби была разной на разных отрезкам матча, но увлекала с первых минут. Судя по составу, можно было предположить, что Гильермо Абаскаль отзеркалит схему Владимира Федотова и поставит на 3-4-2-1 (как в Санкт-Петербурге с "Зенитом"). Однако "Спартак" сыграл 4-3-3. Впрочем, когда у ЦСКА высоко поднимались вингбеки, Зиньковский садился в линию защитников, и пятёрка сзади контролировала ширину атаки армейцев. Промес был меньше нагружен оборонительной работой, оставался впереди с Соболевым для контрвыпадов.

Поначалу складывалось впечатление, что "Спартак" будет действовать на быстрых ответных атаках. Некоторые из них получились опасными. Но потом красно-белые стали больше владеть мячом и территориальным преимуществом. Если ЦСКА прессинговал, то Заболотный закрывал опорника Литвинова, а инсайды Обляков и Чалов оказывали давление на защитников. В позиционных атаках хозяева хорошо комбинировали на половине поля армейцев, вытаскивая из зон включавших "персоналку" центрхавов гостей.

Одна из таких многоходовок завершилась голом в середине первого тайма. Было ли положение вне игры у Игнатова или Соболева? Очень сложный момент для судей. Но поскольку офсайдные линии застряли где-то по дороге из Китая, приходится определять на глазок. Видеоассистенты поддержали бокового. Федотов же справедливо пихал центрбекам: много пространства оставили! Непростой момент для судей был и на исходе получаса, когда забил Заболотный. Но там, кажется, офсайд у нападающего всё же случился».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Не думаю, что стадион сегодня немного прибил ребят. Как не хватало агрессивности, если только один Медина троечку забить мог и столько же отдать? И у Вани Облякова, и у Заболотного были подходы, но они на полпути заканчивались. Таких эпизодов было выше крыши. Мы же играли с достойной командой, но мы ей ни в одном из компонентов не уступили,

Акинфеев помог забить Чалову

Автор Sportbox.ru Денис Петров фиксирует, что команды сумели отличиться еще до перерыва, обменявшись голами, забитыми уже по правилам.

«В целом равное течение первого тайма нарушил Игорь Акинфеев. Вратарь армейцев в этом сезоне уже не впервые проявил себя в роли диспетчера. Вратарь дальним забросом нашел в чужой штрафной Чалова, который сбросил мяч на Хесуса Медину. Акинфеев уже в пятый раз в сезоне поучаствовал в голевой комбинации своей команды.

"Спартак" в очередной раз в этом сезоне пропустил первым, но команда Абаскаля успела зарекомендовать себя самой волевой во всей РПЛ. В предыдущих матчах соперники "красно-белых" открывали счет 12 раз, но только трижды доводили дело до победы. Вот и в этот раз спартаковцы сумели проявить характер, и сделали это еще до перерыва. Сначала Игнатов едва не воспользовался падением Медины у своей штрафной.

А спустя пару минут Квинси Промес пробил головой в упор после классного навеса Зиньковского. Шансов спасти свою команду у Акинфеева не было никаких. Благодаря этому голу Промес сравнялся со спартаковской легендой Егором Титовым по количеству голов за клуб в чемпионате России — 87. При этом нидерландский нападающий провел почти вдвое меньше матчей».

Квинси Промес Полузащитник «Спартака» Мы уходили на перерыв со счетом 1:1. Второй тайм получился немножко другим. ЦСКА провел отличный матч, но мы сегодня были лучше. Две красные карточки, очень эмоциональный матч — это дерби. Возможно, когда играли 10 на 10, было больше пространства, но в первую очередь я счастлив, что мы взяли эти три очка. Здорово, что болельщики увидят интригу в борьбе за второе место.

Арбитр упустил игру во втором тайме

Автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин считает, что нежелание арбитра «сажать игру на карточку» привело к двойному удалению в конце встречи.

«Да, игра в целом выглядела довольно равной, хотя нельзя было не заметить, что огонь противоречий и страстей уже тлел и грозил при случае разгореться. Арбитр до поры до времени старался не доводить дело до желтых карточек, но в итоге упустил иную ситуацию, когда игроки уже порядком подзавелись в каких-то микродуэлях.

Как следствие — возник довольно неприглядный момент, когда сошлись Соболев и Роша. Нападающий спартаковцев в итоге был удален за некрасивый жест по отношению к игроку ЦСКА, но и тот тут же увидел перед собой красную карточку. Судьи и его поведение сочли неприличным. Впрочем, наверняка этот эпизод теперь будут разбирать внимательным образом в дисциплинарном комитете: какое наказание в итоге получат и тот, и другой.

Но, этим, пусть и столь некрасивым эпизодом, эмоции на поле не закончились. Сначала возник спорный момент с нарушением правил на Зобнине. Однако наступ на ногу Зобнина Карасев счел нормальным игровым моментом, поскольку армеец сначала успел выбить мяч у соперника»

Виллиан Роша Защитник ЦСКА Игрок «Спартака» проявил колоссальное неуважение ко мне. На стадионе присутствуют женщины и дети. Надо более уважительно относиться к этим людям. Он повернулся ко мне и потрогал свой причиндал. Я показал судьям, что ко мне было применено, а меня удалили. Это вопиющая ошибка судьи. Надо посмотреть повтор, я не пытался показать этот жест судье, я пытался донести судье, что показали мне.

Карасев допустил ошибку

Автор «Спорта день за днем» Андрей Вернов разбирает момент в двойным удалением в концовке матча и считает, что арбитр Карасев был не прав.

«Дублем в составе хозяев отметился Квинси Промес. Однако статус одной из главных звезд матча с голландцем может смело разделить Александр Соболев. Нападающий "Спартака" не просто получил красную карточку, но и спровоцировал удаление ведущего защитника ЦСКА.

В середине второго тайма Соболев после очередного единоборства с Виллианом Рошей схватил себя за пах и сделал движение в сторону оппонента. Спартаковец находился спиной к главному судье Сергею Карасеву, поэтому тот не разглядел, что же произошло. Армеец тут же побежал жаловаться помощнику Карасева, а потом начал демонстрировать жест, который так его оскорбил. Не увидев реакции от главного арбитра, бразилец похлопал тому. После общения со своим помощником, а потом с VAR-бригадой Карасев показал красную карточку сначала Соболеву, а затем Роше. За что пострадал армеец, — никто не понял.

Велика вероятность, что ЭСК РФС отменит прямую красную карточку защитнику ЦСКА. И тот, соответственно, избежит дисквалификации. А вот Соболеву рассчитывать на подобное не приходится. Напротив, его провокация не только может, но и должна стоить ему пропуска трех матчей "Спартака". Это означает, что сезон для Александра закончен, потому что красно-белым осталось провести всего две встречи — 28 мая с "Пари НН" и с "Крыльями Советов" 3 июня».

Александр Соболев Форвард «Спартака» Я приношу свои извинения всем, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль.

Симулянт Мозес

Обозреватель «Советского Спорта» Никита Плохих не оставляет без внимания еще одну результативную ошибку арбитров, которая принесла победу «Спартаку».

«В самой концовке встречи на 83-й минуте Зобнин рухнул в штрафной ЦСКА и выпрашивал пенальти, Дивеев наступил ему на ногу. Однако Карасев разобрался в эпизоде, защитник "армейцев" сначала выбил мяч, а уже потом наступил на ногу сопернику.

Спустя всего пару минут в штрафной ЦСКА опять упал спартаковец. На сей раз Мозеса зацепил Мендес, после просмотра судья все-таки указал на точку, хотя нигериец падал очень наигранно и явно симулировал.

Промес подошел к точке и пробил, но Акинфеев в фантастическом прыжке отбил мяч. Но он полетел прямо перед ним, голландец сумел добить его, несмотря на все старания российского голкипера. По итогу "Спартак" одержал победу со счетом 2:1.

ЦСКА совершал очень много ошибок, в частности одна из них привела к пенальти. "Армейцам" предстоит тяжелая концовка чемпионата, впереди "Краснодар" и "Ростов", шансы на серебро тают на глазах. А "Спартак" наоборот возвращается в борьбу за второе место.

"Спартак" не проигрывает в последних 7 матчах РПЛ против московских клубов (В5 Н2), в последний раз у красно-белых была более длительная подобная серия в 2005-2007 годах (14)».

Роман Зобнин Полузащитник «Спартака» Мы боремся за второе место. Хорошо, что выиграли сегодня. Ничейная игра, встретились с хорошей командой. Удача была на нашей стороне. Разные промежутки были в игре. Энергия трибун? Ее сегодня хватило, хорошая атмосфера была. Соболев? Вы все видели. Саша у нас такой человек. В раздевалке пожелали ему быть сдержаннее, чтобы не подводил команду. Он не глупый человек, сделает выводы.

Сомнительный пенальти в ворота ЦСКА

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев разбирает спорные решения арбитра Карасева в концовке столичного дерби.

«На 85-й и 86-й минутах были причины назначить два одиннадцатиметровый в пользу "Спартака". В первом случае Карасев не стал принимать решения, но в игру вмешался ВАР. Защитник ЦСКА Игорь Дивеев совершил наступ на ногу полузащитника "Спартака" Романа Зобнина.

Об этом многое было сказано в последнее время. Появились понятия "акцентированный наступ" и "неакцентированный наступ". В первом случае дают пенальти, а во втором — нет. Но в данном случае Дивеев сыграл в мяч, а потом не мог убрать ногу и избежать наступа. Поэтому Карасев принял верное решение, не став называть пенальти после просмотра повтора.

Зато во втором случае Карасев назначил пенальти с ходу. Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес первым сыграл в мяч, а полузащитник ЦСКА Виктор Мендес задел ногу соперника. Это решение вызывает вопросы, потому что касание не было достаточно значительным. Мозес приземлился на ногу, по которой якобы был нанесен удар, а потом очень картинно упал на газон. ВАР уже не стал вмешиваться в игру.

Решение Карасева сомнительно еще и потому, что судья задал высокую планку единоборств. Казалось бы, такой легковесный пенальти он не должен назначать. Однако именно этот пенальти поставил точку в этой игре — несмотря на то, что Игорь Акинфеев отразил удар с пенальти, на добивании Бальде Кейта оказался первым».

Леонид Федун Бывший владелец «Спартака» Дерби по-прежнему является самым интересным матчем. Играли две сильные команды, но сегодня удача была на стороне «Спартака». Что касается удаления Александра Соболева, всем было всё понятно, но это глупость, он не сдержался. Я бы его оштрафовал после игры, но решают другие люди. Соболев провел цельный матч, но у него что ли детство играет в одном месте.

Испорченное супердерби

Автор Bobosoccer.ru Максим Квятковский считает ошибочное удаление защитника ЦСКА Роши переломным моментом встречи на «Открытие Арене».

«На выходе вышло именно то, чего стоило опасаться. Весной почти каждый матч "Спартака" носил скандальный оттенок, а говорили больше о судействе, а не об игре. То арбитры ошибутся в пользу красно-белых, то против. Хотелось, чтобы хотя бы в супердерби на первый план вышел футбол, но увы…

Малоинтересная и в целом равная игра была испорчена в середине второго тайма, когда судьи ни за что ни про что удалили Рошу, столпа обороны ЦСКА. Бразилец всего-то повторил жест, который ему показал Соболев, который на свою красную карточку этим действием наработал на 100 процентов. Перестроиться тактически без Роши команда не смогла. Конструкция в защите разрушилась, спартаковцы очень хотели получить пенальти в концовке, и со второй попытки получили.

Жаль, что арбитры поддались на провокации. ЦСКА принципиально не обращается в ЭСК, не поднимает истерик после матчей. Противоположная позиция, видимо, судейским начальникам нравится больше. Да, хотелось поговорить о футболе, но такое действо этого особо не заслуживает».

Кейта Бальде Нападающий «Спартака» Первый тайм мы провели неплохо, но во втором у нас было больше пространства, больше шансов. Мы играли так, чтобы приблизить гол. В итоге мы выиграли, слава богу. Я рад, что смог сыграть, помочь команде. Мы всей командой смогли подняться вверх, это самое важное. Благодаря этой победе у нас есть шанс окончить чемпионат в топ-3. Это наша цель прямо сейчас. «Спартак» — великий клуб, мы должны продолжать в том же духе. Жест Соболева? Думаю, это были эмоции.

«Спартак» не отдал концовку ЦСКА

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает победу «Спартака» результатом счастливого стечения обстоятельств.

«ЦСКА провел выжидательный первый тайм и попробовал активизироваться после перерыва. Не хватало разрезающих передач от Мендеса и Зделара, не хватало активности Гайича и Мойсеса в атаке. В игре было слишком много пауз, чтобы "армейцы" смогли за счет перевеса в технике выходить на ударные позиции. Встреча свелась к индивидуальным попыткам оттолкнуть и обыграть, поэтому "армейцы" могут смело ругать себя за игру в футбол. В лучшем случае в матче, где счет по точным ударам 7:5 в пользу "Спартака", им светила ничья.

"Спартаку" нужна была только победа, они ее получили. ЦСКА не лучшим образом сыграл на линии штрафной площади. Защитникам туда подниматься опасно, а Мендес и Зделар не показывают футбол, которым можно гордиться, когда претендуешь на второе место. До удалений шла игра уровня Первой лиги с редкими проблесками. А в фазе десять на десять наставники не сумели ничего изменить. Но Абаскаля выручила настырность его футболистов. Дважды падали в чужой штрафной, один раз Карасёв указал на "точку". До матча говорили, что цифровой перевес у ЦСКА, но в одном матче возможно всё.

Борьба за второе место обостряется, за два матча до конца сезона "Спартак" отстает от ЦСКА на один пункт, но у Федотова еще будет поединок против Карпина в последнем туре. Некрасивое поведение Соболева поломало тактику команд. Аналог игры рукой Суареса на чемпионате мира. Уругвай не пропустил от Ганы с пенальти, прошел дальше. "Спартак" не отдал концовку ЦСКА и выиграл в лотерее случайностей отраженное пенальти с удачной добавкой».

Даниил Хлусевич Полузащитник «Спартака» Великолепный матч! Много зрителей пришло, долго ждали такой атмосферы. Прекрасно, что она случилась именно на дерби. Даже две красные были — все классно. Не увидел этот эпизод, не могу ничего сказать. Соболев показал «cojones»? «Спартак» тоже показал «cojones», потому что победили 2:1. В дерби должен кто-то побеждать. Сегодня — это мы! Очень хорошо.

Соболеву пора избавляться от провокаций

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров критикует нападающего «Спартака», который мог подвести команду.

«Команда Абаскаля могла и не победить в дерби, если бы Сергей Карасев не удалил Виллиана Рошу, который, похоже, просто повторил жест Соболева. Форвард "Спартака" был в миллиметре от звания антигероя и убийственной критики болельщиков, которая не утихала бы очень долго. Гильермо Абаскаль сразу признал: подобное поведение футболиста просто неприемлемо и двух мнений тут быть не может. Уважение к сопернику — важная часть футбола, и, несмотря на итоговую победу "Спартака", Соболев в этой истории все же проигравший.

Символично, что в дерби красно-белые показали, что у команды есть яйца. Такие победы на финише сезона не только настраивают игровой баланс, но и заводят футболистов. Делают их злее — такой опыт важен для больших противостояний. Например, с "Зенитом", когда игроки "Спартака", такое ощущение, изначально выходят подавленными и с мыслью "нам ничего не светит".

Если "Спартак" перенесет такое хладнокровие и через межсезонье, а внутренние дрязги не помешают качественно усилиться, уже через несколько месяцев команда Абаскаля станет гораздо сильнее. Не только кадрово, но и ментально. Команде пора расти — если этого не произойдет, все скатится в состояние эпохи Федуна, об окончании которой так мечтали болельщики».