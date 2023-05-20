РПЛ. «Зенит» сыграет с «Оренбургом», дерби «Спартака» и ЦСКА, «Ростов» в гостях у «Краснодара»

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Все поединки тура пройдут с 20 по 22 мая

«Локомотив» — «Факел» 1:0 В поединке 28-го тура РПЛ «Локомотив» минимально выиграл у «Факела». Победный гол на 87-й минуте поединка забил вышедший на замену Антон Миранчук. Ассистентом выступил Вадим Раков. Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Факел 1:0 Гол: 1:0 Антон Миранчук (87') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Иван Кузьмичёв, Егор Погостнов, Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Франсуа Камано, Максим Глушенков, Рифат Жемалетдинов, Вильсон Изидор Факел: Илья Свинов, Евгений Морозов, Сергей Божин, Игорь Калинин, Мохамед Браими, Вячеслав Якимов, Роман Акбашев, Андрей Мендель, Ильнур Альшин, Георгий Гонгадзе, Хызыр Аппаев Предупреждения: Дмитрий Баринов (26'), Егор Погостнов (46'), Наир Тикнизян (50'), Иван Кузьмичёв (61'), Максим Глушенков (80') «Локомотив» набрал 37 очков и расположился на 10-й позиции в таблице РПЛ. На счету «Факела» 28 баллов, с которыми он занимает 12-ю позицию. «Оренбург» — «Зенит» 20 мая, 16:30 мск «Торпедо» — «Динамо» 20 мая, 16:30 мск «Ахмат» — «Химки» 20 мая, 19:00 мск 9500$ Играть Бонус новым игрокам las atlantis 500$ Играть Бонусы к первым ставкам bet365 «Крылья Советов» — «Урал» 21 мая, 14:00 мск «Спартак» — ЦСКА 21 мая, 16:30 мск «Краснодар» — «Ростов» 21 мая, 19:00 мск «Нижний Новгород» — «Сочи» 21 мая, 19:00 мск

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