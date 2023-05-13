Ничья, не устроившая всех. «Спартак» в меньшинстве потерял очки

Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с подмосковными «Химками» (1:1) в матче 27‑го тура РПЛ. На 23‑й минуте хозяева поля вышли вперед после точного удара Резиуана Мирзова со штрафного. Ответный мяч на 56‑й минуте забил Александр Соболев. На 46‑й минуте с поля был удален полузащитник «Спартака» Даниил Денисов, который заработал две желтые карточки. В турнирной таблице «Спартак» (50 очков) занимает четвертое место, «Химки» (18) располагается на 15‑й строчке.

«Спартак» без Зобнина и Дуарте, «Химки» без Идову

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

«В первом круге “Спартак” разгромил “Химки” у себя дома со счётом 5:0. К нынешней встрече красно-белые, разумеется, также подходили в статусе очевидных фаворитов и должны были зарабатывать три очка в противостоянии с аутсайдером чемпионата.

В данном матче Абаскаль не мог рассчитывать на травмированных Зобнина и Умярова, а также на дисквалифицированного Дуарте. У химчан, в свою очередь, в лазарете находились Идову, Котев и Хубулов, а Гбане отсутствовал из-за дисквалификации.

Талалаев сделал одно изменение в стартовом составе по сравнению с матчем против “Динамо”. Вместо дисквалифицированного Гбане с первых минут появился Мелентиевич. Абаскаль, в свою очередь, совершил две перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Зенита”. Дуарте и Зобнина сменили Литвинов и Пруцев».

Андрей Талалаев Главный тренер «Химок» Первый тайм — понимали, что нужно было терпеть. Даже «Реал» с «Ман Сити» терпел. Мы играли предыдущую игру с «Торпедо», там была похожая ситуация, мы заходили Денисову за спину 8 раз, ничего не получили. Мирзов хорошо сегодня играл. Второй тайм 11 против десятерых. Хотелось бы, чтобы игра была более спокойная. Будем над этим работать. Пять голевых моментов тоже было. Наша болезнь — мы не разбираем игроков внутри штрафной. Нам есть над чем работать. Мы старались максимально далеко от нашей штрафной встречать противника. Считаю, что те моменты, которые сегодня были, футболисты РПЛ должны их завершать голами.

«Химки» активно огрызались

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский хвалит подмосковный клуб за то, что тот оказал достойное сопротивление красно-белым на стартовом отрезке матча.

«У Гильермо Абаскаля из сюрпризов было только одно кадровое решение: в основу вернулся Данил Пруцев. После удачного возобновления сезона полузащитник присел в запас, но всё же дождался нового шанса.

"Спартак" ожидаемо начал матч с преимуществом. Особенно активен был Антон Зиньковский, который действовал на правом фланге и оказался ключевым игроком в атаке. При розыгрыше все заходы вперёд шли через него, а партнёры сзади в это время устраивали проверенную схему: Томаш Тавареш смещался в центр и выполнял функции разыгрывающего опорника, пока левый фланг страховал Кристофер Мартинс.

Активность Зиньковского смотрелась немного необычно, поскольку левый фланг у "Спартака" попросту молчал. И это несмотря на то, что там играл Квинси Промес! "Химки" при этом, несмотря на совсем призрачные шансы сохранить прописку в РПЛ, меньше всего походили на грушу для избиения. Команда Андрея Талалаева ждала возможности огрызнуться и активно контратаковала».

Гильермо Абаскаль Тренер «Спартака» Хочу попросить прощения у журналистов. Вы делаете хорошо свою работу, я вас уважаю. Но за последнее время произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки, поэтому сегодня я не буду отвечать на ваши вопросы. Я уважаю вас, а вы, надеюсь, уважаете меня.

Гол Мирзова и ошибка Кукуляка

Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев сетует, что судейство в матче «Спартака» снова затмило игру.

«Что касается "Химок", то их план на первый тайм сработал идеально. Команда очень плотно действовала в обороне, рассчитывая на контратаки. Для гола хватило одного удара — это Мирзов идеально исполнил штрафной, передав традиционный привет бывшим.

"Спартак" к перерыву нанес 10 ударов, но игра в атаке оставила очень тяжелое впечатление. Да, были подходы и полумоменты, но в целом красно-белые смотрелись плохо. Правда, игровые проблемы в очередной раз затмило судейство. В конце тайма Кукуляк показал вторую желтую Денисову, оставив красно-белых в меньшинстве.

И если всю прошлую неделю мы пытались разобраться в акцентированных и неакцентированных наступах, то здесь, судя по многочисленным повторам, вообще никакого контакта не было. Явная ошибка. И как тут не вспомнить, что Кукуляка отстраняли до конца сезона, но вернули из-за элементарной нехватки арбитров. Лучшей иллюстрации положения дел в нашем судействе, кажется, не существует».

Георгий Джикия Защитник «Спартака» Только что посмотрел эпизод [с удалением]. Вы видели касание? Получается, можно кричать и удаляться? Ну давайте теперь на звук реагировать. Ошибка это или нет — для этого есть люди, которые разбираются в этом. Подождем, посмотрим, что скажут. Такое бывает к концу сезона. Судейство не хочу обсуждать. Я обсуждаю момент с удалением нашего футболиста, которого считаю, что не было, посмотрев повтор, я в этом убедился. Если мы будем за звук свистеть фолы, то давайте тогда потерпим три тура. И будем так каждый год играть. Из года в год будет все одно и то же. Не знаю, что у вас произошло на пресс‑конференции. Но в раздевалке мы переговорили. Понятное дело, что все недовольны результатом сегодня. Но впереди еще важные игры. Поэтому — все впереди.

Ку-ку, КДК

Автор «Спорта день за днем» Андрей Вернов фиксирует, что главный арбитр встречи Евгений Кукуляк, который только недавно досрочно вернулся после отстранения из-за судейства в кубковой игре «Зенита» и «Динамо», снова допустил серьезную ошибку.

«Главное, что случилось в первом тайме — удаление спартаковца Денисова. Эксперт "Матч Премьер" Артур Малоян заявил, что "по футбольному все было по игре, судья не разобрался в обоих моментах". Первая карточка Денисову была показана на 30-й минуте, когда защитник дважды в подкатах отбирал мяч у Мирзова и Антича. Показалось, что акцентированной игры в ноги не было ни в одном из случаев, однако Кукуляк посчитал иначе.

Но если здесь еще что-то можно было разглядеть, то вторая карточка получилась абсурдной. Бикел обманул судью, громко закричав после якобы контакта с Денисовым. Однако ни один из повторов не показал, за что можно было наказывать спартаковца. Игрок "Химок" просто испугался, преувеличив возможные для себя последствия. Алексей Амелин, отвечавший за VAR, не имел права вмешиваться, потому что это была желтая, а не красная карточка.

"Уже какой раз страдаем из-за судьи", — заявил в перерыве защитник Чернов. В предыдущем туре судья Павел Кукуян не поставил пенальти в ворота "Зенита" за фол на Бальде и не отменил один из голов петербуржцев из-за фола Кузяева в начале атаки. И такие эпизоды происходят из тура в тур. Причем не только против "Спартака", но и в его пользу. Судьи ошибаются регулярно по несколько раз за матч, зачастую в моментах, которые напрямую влияют на результат.

Кукуляк в середине марта судил четвертьфинал Кубка России матче между "Зенитом" и "Динамо". При счете 1:1 он не назначил пенальти за фол Клаудиньо на Константине Тюкавине. Но самое удивительное, что арбитр не изменил своего мнения даже после видеопросмотра эпизода. За это его и отстранили от судейства. Но вернули спустя 45 дней, назначив на матч "Ростов" — "Факел", где Кукуляк ошибочно не удалил воронежца Романа Акбашева. Несмотря на это, ему снова дали шанс, которым рефери из Калуги не воспользовался. Что скажут в КДК РФС?»

Резиуан Мирзов Полузащитник «Химок» В текущей ситуации нужно выигрывать, набирать три очка. Это самое главное в нашем положении. Реально ли спастись? Будем стараться. Могу ли сказать, что мы упустили победу? Конечно, упустили. Мы выигрывали, «Спартак» играл в меньшинстве. Конечно упустили, учитывая сколько моментов еще было. Было ли удаление? В игре с «Динамо» у нас было то же самое. Здесь то же самое. Наш футболист пробрасывает мяч, а игрок «Спартака» играет в него. Я прям стоял рядом. Думаю, что это чистое удаление. Много желтых? Даже не обращал на это внимание.

Гвоздь Соболева и карточный листопад Кукуляка

Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков не оставляет без внимание, что после ответного гола игра на арене«Химки» стала обоюдоострой и открытой.

«Второй тайм "Спартак" начал сразу с массированных атак и нескольких угловых подряд у ворот "Химок". И на 55-й минуте количество перешло в качество. После двух ударов Бальде и Промеса, которые отбил Митрюшкин, Соболев вколотил гвоздь в ворота подмосковной команды. 1:1

На 62-й минуте пришло время спасать свои владения Селихову. После плотного удара Антича, Селихов, вытянувшись в струнку, отбил мяч в сторону. На 65-й минуте красно-белые чуть отпустили атакующие вожжи, и высокий легионер хозяев Лео Андраде ударом головой попал в перекладину. Селихов вновь не реагировал на опасность.

Где-то минуты с 70-й игра, благодаря судейским решениям, игра превратилась в подобие осени, когда листопад из желтых карточек начал зашкаливать. Десять желтых карточек на двоих и одна красная — красноречивый итог не особо жесткого матча.

Обоюдные атаки не приносили командам никакой пользы вплоть до 90-й минуты матча. "Спартак" никак не мог акцентировано попасть по воротам Митрюшкина, а у "Химок" не хватало мастерства, чтобы реализовать те возможности, которые предоставляли гости».

Даниил Хлусевич Защитник «Спартака» «Спартак» потерял два очка. Чего не хватило? Реализации. Не забивали свои моменты просто. Я только сейчас посмотрел [момент с удалением]. Увидел, что не было фола на желтую карточку точно. Но желтую карточку ВАР не отменяет, поэтому когда показано, уже показано. Был ли фол вообще? Да. Не мне судить наших рефери. Есть много других людей для этого. Еще все впереди. Впереди игра с ЦСКА в любом случае.

Кукуян довёл Абаскаля

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой считает, что в концовке матча «Спартак» вполне мог пропустить второй раз.

«После этого гола игра резко раскрылась. Обе команды наглядно продемонстрировали, что ничья их не устраивает. "Химки" от стыков находятся в шести очках, поэтому ничья даже в матче со "Спартаком" вряд ли могла что-то изменить. А "Спартаку" явно не хотелось терять очки в третьей игре подряд в РПЛ.

В итоге получился авантюрный футбол, в котором было предостаточно шансов и совсем мало мысли. В концовке перевес "Химок" стал значительным. "Спартак" очень рисковал, позволяя сопернику в контратаках творить что угодно. Атаки три в два и четыре в два стали нормой последних минут. Тем удивительнее, что к голам они не привели.

После матча Талалаев выражал недовольство тем, что игроки РПЛ не могут ничего придумать, когда у них проходят такие атаки. А Абаскаль… тот и вовсе устроил собственное шоу. Наставник "Спартака" пришёл на пресс-конференцию, извинился перед журналистами и убежал. Видимо, судейство в конец довело испанца.

Календарь и таблица РПЛ

Испанец в последнее время явно нервничает. Похоже, что уже и он устал от реалий РПЛ. Может, побежал смотреть билеты в Испанию? Кажется, что Гильермо уже готов оставить "Спартак".»

Даниил Денисов Защитник «Спартака» Мы сыграли вничью, поэтому не могу быть довольным. Также не могу быть довольным своим удалением. Обычно не люблю комментировать судейство. Но всем очевидно, что второй желтой не было. Посмотрел повтор, даже не было контакта. По мне, это даже не фол, а если и фол, то не желтая карточка. Да, пытался что-то сказать. Подошел к нему и попросил его объяснить, в чем заключается фол. Но никаких объяснений не последовало. Когда смотришь РПЛ и европейский чемпионат или Лигу чемпионов, то ощущается разница в единоборствах, в том, что дозволено игрокам. Могу похвалить команду. Меня не было на поле, команда билась, сравняла счет. К сожалению, не удалось вырвать победу. Но играть в меньшинстве тайм и забить гол — это хорошее достижение.

«Химки» доказали свою состоятельность

Автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин считает, что в целом по итогам матча соперники оказались достойны друг друга.

«А "Химки" не пытались сохранить этот счет, а продолжали "дерзить" впереди. В команде немало бывших спартаковцев, когда-то игравших за красно-белых, и они, по-моему, особенно тщательно пытались доказать свою игровую состоятельность. И доказали. Это подтверждает не только ничейный счет.

Да, цифры владения мячом по-прежнему говорили о серьезном преимуществе спартаковцев, однако они ничего не значили. После первого тайма "Спартак" заметно превосходил соперника в количестве ударов по воротам, а по итогам всего матча эти цифры почти что сравнялись. Так что соперники оказались достойны друг друга, хотя в турнирной таблице их так и разделяет огромная пропасть.

Впереди у "Спартака" дерби с ЦСКА. И это шанс для команды, куда, конечно же, я отношу и главного тренера Гильермо Абаскаля, доказать, что красно-белые смогут зацепиться хотя бы за призовое место. Иначе этот сезон без титулов вряд ли можно будет считать хорошим. Скорее наоборот…»

Александр Соболев Форвард «Спартака» Раньше думал, что нас убивают, но сегодня понял, что некоторым арбитрам не хватает квалификации. Они не чувствуют грань, которую могут позволить в каких-то моментах. Все в совокупности, то иногда теряют контроль над игрой. Судья не рассмотрел тот момент с удалением Денисова, 100 процентов. К сожалению, ВАР не смотрит моменты с желтой карточкой. Посмотрел повтор — Денис играет в мяч и даже не попадает по ноге арбитра, а судья дает ему желтую.

У Абаскаля бесхарактерная команда

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев на примере матча с «Химками» рассуждает о том, почему «Спартак» сначала выпал из чемпионской гонки, а теперь теряет надежды и на второе место.

«После удаления Денисова "Спартак" превратился в плюшевую игрушку. Абаскаль смог настроить игроков на ударный отрезок в начале второго тайма, когда красно-белые сравняли счет — 15-й гол в этом розыгрыше РПЛ забил Александр Соболев. Но оставшаяся часть игры осталась за "Химками".

И это прямая вина Гильермо Абаскаля. Да, он придумывает хитрые тактические ходы, которые в том числе помогают по игре одерживать верх над "Зенитом". Но в то же время игра "Спартака" — это сплошные эмоции. Делать на это ставку в долгосрочной перспективе — как играть со спичками в соломенном доме.

Действительно "Спартак" выдает качественные матчи против равных и более сильных соперников. Зато холодного рассудка в играх против аутсайдеров красно-белым явно не хватает.

Правда дело тут не только в Абаскале. Почему "Спартак" столько лет не может навязать конкуренцию "Зениту" и так бездарно распорядился наследием после своего долгожданного чемпионства? В клубе не было и до сих пор нет грамотной стратегии планомерного развития.

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Преимущество "Зенита" ведь не в больших ресурсах, а именно в грамотном распоряжении этими ресурсами. "Спартак" способен построить серьезную конкурентную команду, но для этого на растопку нужны не только эмоции, а также продуманные стратегические ходы».