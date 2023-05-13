Ничья, не устроившая всех. «Спартак» в меньшинстве потерял очки

«Спартак» без Зобнина и Дуарте, «Химки» без Идову
Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.
«В первом круге “Спартак” разгромил “Химки” у себя дома со счётом 5:0. К нынешней встрече красно-белые, разумеется, также подходили в статусе очевидных фаворитов и должны были зарабатывать три очка в противостоянии с аутсайдером чемпионата.
В данном матче Абаскаль не мог рассчитывать на травмированных Зобнина и Умярова, а также на дисквалифицированного Дуарте. У химчан, в свою очередь, в лазарете находились Идову, Котев и Хубулов, а Гбане отсутствовал из-за дисквалификации.
Талалаев сделал одно изменение в стартовом составе по сравнению с матчем против “Динамо”. Вместо дисквалифицированного Гбане с первых минут появился Мелентиевич. Абаскаль, в свою очередь, совершил две перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Зенита”. Дуарте и Зобнина сменили Литвинов и Пруцев».
«Химки» активно огрызались
Корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский хвалит подмосковный клуб за то, что тот оказал достойное сопротивление красно-белым на стартовом отрезке матча.
«У Гильермо Абаскаля из сюрпризов было только одно кадровое решение: в основу вернулся Данил Пруцев. После удачного возобновления сезона полузащитник присел в запас, но всё же дождался нового шанса.
"Спартак" ожидаемо начал матч с преимуществом. Особенно активен был Антон Зиньковский, который действовал на правом фланге и оказался ключевым игроком в атаке. При розыгрыше все заходы вперёд шли через него, а партнёры сзади в это время устраивали проверенную схему: Томаш Тавареш смещался в центр и выполнял функции разыгрывающего опорника, пока левый фланг страховал Кристофер Мартинс.
Активность Зиньковского смотрелась немного необычно, поскольку левый фланг у "Спартака" попросту молчал. И это несмотря на то, что там играл Квинси Промес! "Химки" при этом, несмотря на совсем призрачные шансы сохранить прописку в РПЛ, меньше всего походили на грушу для избиения. Команда Андрея Талалаева ждала возможности огрызнуться и активно контратаковала».
Гол Мирзова и ошибка Кукуляка
Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев сетует, что судейство в матче «Спартака» снова затмило игру.
«Что касается "Химок", то их план на первый тайм сработал идеально. Команда очень плотно действовала в обороне, рассчитывая на контратаки. Для гола хватило одного удара — это Мирзов идеально исполнил штрафной, передав традиционный привет бывшим.
"Спартак" к перерыву нанес 10 ударов, но игра в атаке оставила очень тяжелое впечатление. Да, были подходы и полумоменты, но в целом красно-белые смотрелись плохо. Правда, игровые проблемы в очередной раз затмило судейство. В конце тайма Кукуляк показал вторую желтую Денисову, оставив красно-белых в меньшинстве.
И если всю прошлую неделю мы пытались разобраться в акцентированных и неакцентированных наступах, то здесь, судя по многочисленным повторам, вообще никакого контакта не было. Явная ошибка. И как тут не вспомнить, что Кукуляка отстраняли до конца сезона, но вернули из-за элементарной нехватки арбитров. Лучшей иллюстрации положения дел в нашем судействе, кажется, не существует».
Ку-ку, КДК
Автор «Спорта день за днем» Андрей Вернов фиксирует, что главный арбитр встречи Евгений Кукуляк, который только недавно досрочно вернулся после отстранения из-за судейства в кубковой игре «Зенита» и «Динамо», снова допустил серьезную ошибку.
«Главное, что случилось в первом тайме — удаление спартаковца Денисова. Эксперт "Матч Премьер" Артур Малоян заявил, что "по футбольному все было по игре, судья не разобрался в обоих моментах". Первая карточка Денисову была показана на 30-й минуте, когда защитник дважды в подкатах отбирал мяч у Мирзова и Антича. Показалось, что акцентированной игры в ноги не было ни в одном из случаев, однако Кукуляк посчитал иначе.
Но если здесь еще что-то можно было разглядеть, то вторая карточка получилась абсурдной. Бикел обманул судью, громко закричав после якобы контакта с Денисовым. Однако ни один из повторов не показал, за что можно было наказывать спартаковца. Игрок "Химок" просто испугался, преувеличив возможные для себя последствия. Алексей Амелин, отвечавший за VAR, не имел права вмешиваться, потому что это была желтая, а не красная карточка.
"Уже какой раз страдаем из-за судьи", — заявил в перерыве защитник Чернов. В предыдущем туре судья Павел Кукуян не поставил пенальти в ворота "Зенита" за фол на Бальде и не отменил один из голов петербуржцев из-за фола Кузяева в начале атаки. И такие эпизоды происходят из тура в тур. Причем не только против "Спартака", но и в его пользу. Судьи ошибаются регулярно по несколько раз за матч, зачастую в моментах, которые напрямую влияют на результат.
Кукуляк в середине марта судил четвертьфинал Кубка России матче между "Зенитом" и "Динамо". При счете 1:1 он не назначил пенальти за фол Клаудиньо на Константине Тюкавине. Но самое удивительное, что арбитр не изменил своего мнения даже после видеопросмотра эпизода. За это его и отстранили от судейства. Но вернули спустя 45 дней, назначив на матч "Ростов" — "Факел", где Кукуляк ошибочно не удалил воронежца Романа Акбашева. Несмотря на это, ему снова дали шанс, которым рефери из Калуги не воспользовался. Что скажут в КДК РФС?»
Гвоздь Соболева и карточный листопад Кукуляка
Обозреватель «Советского Спорта» Андрей Тупиков не оставляет без внимание, что после ответного гола игра на арене«Химки» стала обоюдоострой и открытой.
«Второй тайм "Спартак" начал сразу с массированных атак и нескольких угловых подряд у ворот "Химок". И на 55-й минуте количество перешло в качество. После двух ударов Бальде и Промеса, которые отбил Митрюшкин, Соболев вколотил гвоздь в ворота подмосковной команды. 1:1
На 62-й минуте пришло время спасать свои владения Селихову. После плотного удара Антича, Селихов, вытянувшись в струнку, отбил мяч в сторону. На 65-й минуте красно-белые чуть отпустили атакующие вожжи, и высокий легионер хозяев Лео Андраде ударом головой попал в перекладину. Селихов вновь не реагировал на опасность.
Где-то минуты с 70-й игра, благодаря судейским решениям, игра превратилась в подобие осени, когда листопад из желтых карточек начал зашкаливать. Десять желтых карточек на двоих и одна красная — красноречивый итог не особо жесткого матча.
Обоюдные атаки не приносили командам никакой пользы вплоть до 90-й минуты матча. "Спартак" никак не мог акцентировано попасть по воротам Митрюшкина, а у "Химок" не хватало мастерства, чтобы реализовать те возможности, которые предоставляли гости».
Кукуян довёл Абаскаля
Автор Rusfootball.info Антон Мозговой считает, что в концовке матча «Спартак» вполне мог пропустить второй раз.
«После этого гола игра резко раскрылась. Обе команды наглядно продемонстрировали, что ничья их не устраивает. "Химки" от стыков находятся в шести очках, поэтому ничья даже в матче со "Спартаком" вряд ли могла что-то изменить. А "Спартаку" явно не хотелось терять очки в третьей игре подряд в РПЛ.
В итоге получился авантюрный футбол, в котором было предостаточно шансов и совсем мало мысли. В концовке перевес "Химок" стал значительным. "Спартак" очень рисковал, позволяя сопернику в контратаках творить что угодно. Атаки три в два и четыре в два стали нормой последних минут. Тем удивительнее, что к голам они не привели.
После матча Талалаев выражал недовольство тем, что игроки РПЛ не могут ничего придумать, когда у них проходят такие атаки. А Абаскаль… тот и вовсе устроил собственное шоу. Наставник "Спартака" пришёл на пресс-конференцию, извинился перед журналистами и убежал. Видимо, судейство в конец довело испанца.
Испанец в последнее время явно нервничает. Похоже, что уже и он устал от реалий РПЛ. Может, побежал смотреть билеты в Испанию? Кажется, что Гильермо уже готов оставить "Спартак".»
«Химки» доказали свою состоятельность
Автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин считает, что в целом по итогам матча соперники оказались достойны друг друга.
«А "Химки" не пытались сохранить этот счет, а продолжали "дерзить" впереди. В команде немало бывших спартаковцев, когда-то игравших за красно-белых, и они, по-моему, особенно тщательно пытались доказать свою игровую состоятельность. И доказали. Это подтверждает не только ничейный счет.
Да, цифры владения мячом по-прежнему говорили о серьезном преимуществе спартаковцев, однако они ничего не значили. После первого тайма "Спартак" заметно превосходил соперника в количестве ударов по воротам, а по итогам всего матча эти цифры почти что сравнялись. Так что соперники оказались достойны друг друга, хотя в турнирной таблице их так и разделяет огромная пропасть.
Впереди у "Спартака" дерби с ЦСКА. И это шанс для команды, куда, конечно же, я отношу и главного тренера Гильермо Абаскаля, доказать, что красно-белые смогут зацепиться хотя бы за призовое место. Иначе этот сезон без титулов вряд ли можно будет считать хорошим. Скорее наоборот…»
У Абаскаля бесхарактерная команда
Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев на примере матча с «Химками» рассуждает о том, почему «Спартак» сначала выпал из чемпионской гонки, а теперь теряет надежды и на второе место.
«После удаления Денисова "Спартак" превратился в плюшевую игрушку. Абаскаль смог настроить игроков на ударный отрезок в начале второго тайма, когда красно-белые сравняли счет — 15-й гол в этом розыгрыше РПЛ забил Александр Соболев. Но оставшаяся часть игры осталась за "Химками".
И это прямая вина Гильермо Абаскаля. Да, он придумывает хитрые тактические ходы, которые в том числе помогают по игре одерживать верх над "Зенитом". Но в то же время игра "Спартака" — это сплошные эмоции. Делать на это ставку в долгосрочной перспективе — как играть со спичками в соломенном доме.
Действительно "Спартак" выдает качественные матчи против равных и более сильных соперников. Зато холодного рассудка в играх против аутсайдеров красно-белым явно не хватает.
Правда дело тут не только в Абаскале. Почему "Спартак" столько лет не может навязать конкуренцию "Зениту" и так бездарно распорядился наследием после своего долгожданного чемпионства? В клубе не было и до сих пор нет грамотной стратегии планомерного развития.
Преимущество "Зенита" ведь не в больших ресурсах, а именно в грамотном распоряжении этими ресурсами. "Спартак" способен построить серьезную конкурентную команду, но для этого на растопку нужны не только эмоции, а также продуманные стратегические ходы».