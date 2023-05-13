РПЛ. «Спартак» в гостях у «Химок», «Зенит» примет «Краснодар», ЦСКА сыграет с «Торпедо»

Матчи пройдут с 13 по 14 мая

«Урал» — «Оренбург» 2:1

В матче 27-го тура российской Премьер-лиги «Урал» в родных стенах переиграл «Оренбург» со счетом 2:1.

На гол Александра Юшина и автогол Кирилла Капленко гости смогли ответить лишь одним точным ударом в исполнении Владимира Обухова.

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — Оренбург 2:1 Голы: 1:0 Александр Юшин (62'), 1:1 Obukhov V. (83'), 2:1 Кирилл Капленко (89') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Алексей Мамин, Силвие Бегич, Лео Гогличидз, Даниэль Мишкич, Cisse I., Лазар Ранджелович, Рай Влут, Александр Юшин, Эрик Бикфалви Оренбург: Николай Сысуев, Владимир Полуяхтов, Матиас Перес, Ренато Гойкович, Кирилл Печенин, Николай Титков, Кирилл Капленко, Лукас Вера, Дмитрий Воробьёв, Степан Оганесян, Брайан Мансилья Предупреждения: Лео Гогличидз (22'), Алексей Мамин (31'), Кирилл Печенин (81'), Мингиян Бевеев (90'), Ренато Гойкович (90+4')

Календарь и таблица РПЛ

Победа позволила «Уралу» набрать 30 очков и закрепиться на одиннадцатом месте в турнирной таблице российского первенства. У «Оренбурга» 39 баллов и восьмая строчка.

«Химки» — «Спартак»

суббота, 13 мая, 14:00 мск

«Зенит» — «Краснодар»

суббота, 13 мая, 16:30 мск

ЦСКА — «Торпедо»

суббота, 13 мая, 19:00 мск

«Крылья Советов» — «Локомотив»

воскресенье, 14 мая, 14:00 мск

«Динамо» — «Ахмат»

воскресенье, 14 мая, 16:30 мск

«Сочи» — «Ростов»

воскресенье, 14 мая, 19:00 мск

«Факел» — «Пари НН»

воскресенье, 14 мая, 19:00 мск