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    РПЛ. «Спартак» в гостях у «Химок», «Зенит» примет «Краснодар», ЦСКА сыграет с «Торпедо»

    Расписание и результаты матчей 27-го тура РПЛ

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    Матчи пройдут с 13 по 14 мая

    «Урал» — «Оренбург» 2:1

    В матче 27-го тура российской Премьер-лиги «Урал» в родных стенах переиграл «Оренбург» со счетом 2:1.

    На гол Александра Юшина и автогол Кирилла Капленко гости смогли ответить лишь одним точным ударом в исполнении Владимира Обухова.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Оренбург 2:1
    Голы: 1:0 Александр Юшин (62'), 1:1 Obukhov V. (83'), 2:1 Кирилл Капленко (89') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Алексей Мамин, Силвие Бегич, Лео Гогличидз, Даниэль Мишкич, Cisse I., Лазар Ранджелович, Рай Влут, Александр Юшин, Эрик Бикфалви Оренбург: Николай Сысуев, Владимир Полуяхтов, Матиас Перес, Ренато Гойкович, Кирилл Печенин, Николай Титков, Кирилл Капленко, Лукас Вера, Дмитрий Воробьёв, Степан Оганесян, Брайан Мансилья Предупреждения: Лео Гогличидз (22'), Алексей Мамин (31'), Кирилл Печенин (81'), Мингиян Бевеев (90'), Ренато Гойкович (90+4')

    Календарь и таблица РПЛ

    Победа позволила «Уралу» набрать 30 очков и закрепиться на одиннадцатом месте в турнирной таблице российского первенства. У «Оренбурга» 39 баллов и восьмая строчка.

    «Химки» — «Спартак»

    суббота, 13 мая, 14:00 мск

    «Зенит» — «Краснодар»

    суббота, 13 мая, 16:30 мск

    ЦСКА — «Торпедо»

    суббота, 13 мая, 19:00 мск

    «Крылья Советов» — «Локомотив»

    воскресенье, 14 мая, 14:00 мск

    «Динамо» — «Ахмат»

    воскресенье, 14 мая, 16:30 мск

    «Сочи» — «Ростов»

    воскресенье, 14 мая, 19:00 мск

    «Факел» — «Пари НН»

    воскресенье, 14 мая, 19:00 мск

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