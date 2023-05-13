И Пеп не помог. ЦСКА отправил «Торпедо» назад в Первую лигу

Московское «Торпедо» проиграло столичному ЦСКА (0:3) в гостевом матче 27‑го тура РПЛ. В составе победителей дубль оформил Федор Чалов (5‑я и 90‑я минута), , также отличился Иван Обляков (38). Защитник «Торпедо» Артем Самсонов был удален в компенсированное время. ЦСКА с 54 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы. «Торпедо» (13) идет на 16‑м месте, потеряв шансы на сохранение прописки в РПЛ.

Клотет устроил ротацию

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

«Отставание чёрно-белых от идущего четырнадцатым “Пари НН” составляло 10 очков. Следовательно, в случае поражения от ЦСКА “Торпедо” официально оформляло возвращение в Первую лигу. При этом в первом круге, как вы помните, “автозаводцы” сенсационно обыграли армейцев со счётом 1:0 благодаря голу Шапича в первом тайме.

Кроме того, эти команды дважды встречались на групповой стадии Кубка. В первом круге команда Федотова победила — 2:0, а вот игра на “ВЭБ Арене” закончилась ещё одной сенсационной победой торпедовцев со счётом 1:0. От нынешнего противостояния этих соперников, думается, даже самые оптимистичные болельщики ”Торпедо” не ждали от любимой команды третьей победы над ЦСКА в нынешнем сезоне. Армейцы находятся в прекрасной форме и должны были спокойно побеждать в дерби.

В отчётной встрече хозяева не могли рассчитывать на травмированного Зайнутдинова. Зато в строй вернулся Обляков, получивший повреждение в игре с “Оренбургом”. У гостей в лазарете находятся Рязанцев и Каймаков, а Лебеденко отсутствовал из-за дисквалификации.

ЦСКА — «Торпедо» ЦСКА

Федотов сделал одно изменение в стартовом составе по сравнению с матчем против “Оренбурга”. Вместо Глебова с первых минут появился отбывший дисквалификацию Гайич. Клотет, в свою очередь, совершил целых шесть перестановок в основном сочетании по сравнению с игрой против “Ахмата”. Лишь Бабурин, Юзепчук, Самсонов, Чурич и Стефанович сохранили свои места в стартовой обойме».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Понравился быстрый гол. Подкараулили ошибку и забили. После этого медленно двигали мяч, приходили в себя от радости. Появилось какое‑то расслабление. Но нужно отдать должное сопернику. Очень самоотверженно и дисциплинированно оборонялись. На высоких скоростях прессинговали. Где‑то мы недоигрывали эпизоды. Слишком сложно захотели сыграть. До острых моментов почти не доходило. Должны были раньше забивать второй мяч.

Чалов побил собственный рекорд

Автор «Спорт-Экспресса» Артем Белинин выделяет нападающего ЦСКА, который оформил дубль в матче с автозаводцами.

«Федор Чалов проводит прекрасный сезон, и в 27-м туре форвард не сбавил обороты. Быстрым голом после грубой ошибки центрального защитника гостей он максимально усложнил задачу "Торпедо" (а по факту отправил соперника в первую лигу — гол Федора оказался победным).

И хотя автозаводцы пытались отыграться (причем недурно: дважды опасно пробили в створ), в целом армейцы держали все под контролем. Настолько, что уже к перерыву забили второй, и с перспективами "Торпедо" все было окончательно понятно.

ЦСКА — «Торпедо» РПЛ

Этот гол Чалова стал для него 16-м в чемпионате — больше за один сезон Федор не забивал никогда. Более того, на 89-й минуте форвард реализовал пенальти, установил окончательный счет (3:0) и снова обновил личный показатель. С "Торпедо" он поучаствовал во всех результативных атаках: помимо дубля, у нападающего еще голевая передача».

Жозеп Клотет Главный тренер «Торпедо» Для «Торпедо» это грустный день. Но это не стало сюрпризом. Я пришел в тяжелой ситуации, когда оставалось мало игр. Я знал, что у нас очень и очень мало шансов остаться. Но важно, что мы стараемся развиваться. Даже сейчас, сделав шаг назад, мы надеемся сделать два шага вперед. Было понятно, что остаться в премьер‑лиге — это чудо. Нам нужно сделать правильные выводы и всё проанализировать, чтобы двигаться в направлении успеха для «Торпедо».

Обляков опять хорош

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит полузащитника ЦСКА, который набрал сумасшедшую форму весной.

«После этого хозяева спокойно контролировали игру. Не так уж мощно прессинговали, по крайней мере, умеют и более агрессивно защищаться на чужой половине поля. Как правило, выжидали в среднем блоке. "Торпедо", пусть и забивало в каждом матче после прихода Клотета, всё же не настолько сильно индивидуально и командно, чтобы создавать много моментов против одного из лидеров РПЛ в позиционном наступлении.

ЦСКА — «Торпедо» РПЛ

До перерыва чёрно-белые так ни разу и не пробили в створ ворот Акинфеева. ЦСКА был ближе ко второму голу, нежели "Торпедо" к первому. Стандарты создавали напряжение в штрафной Бабурина, но забили армейцы всё-таки с игры. Голевая атака в концовке первого тайма началась с классного отбора в исполнении Мендеса, а завершилась разрешающей передачей Чалова на Облякова.

Иван продолжает разрывать весной 2023-го — решил эпизод двумя касаниями. Фёдор же добавил к голу результативную передачу. Даже три центрбека не уберегли чёрно-белых в этом эпизоде от прорыва центральной оси».

Иван Обляков Полузащитник ЦСКА Эмоции от игры положительные, рады, что выиграли. Идем на втором месте. Все хорошо. Легкой игры все равно не было. «Торпедо» за выживание борется. Старались. Но класс игроков сыграл. За счет чего прибавил во второй части сезона? За счет работы. Стараюсь. Выкладываюсь полностью. С этим все приходит. Сейчас еще ближе к атаке стал играть. Когда пошло дело, начал забивать. Больше удовольствия получаю. Я хочу приносить пользу команде там, где тренерский штаб считает. С Чаловым связка всегда была. Мы чувствуем друг друга очень хорошо. Сейчас стало больше заметно, потому что мы друг другу отдаем и забиваем с этих передач.

Невыполненное обещание

Обозреватель «Советского Спорта» Владимир Лазарев отмечает, что армейский клуб не сбавял обороты и после перерыва, несмотря на комфортное преимущество в счете.

«На этом игру можно было, в принципе, заканчивать. В то, что "Торпедо" за второй тайм сможет забить дважды, а тем более — трижды, поверить было почти невозможно. Так что если бы команды в этот вечер играли в кёрлинг, "чёрно-белые" бы признали поражение уже после пятого энда.

Тем не менее, ЦСКА продолжал куражиться. А почему бы этого не делать, если соперник позволяет. Иван Обляков очень хотел сделать дубль — второй для себя за две недели. И был близок к этому, но его радость прервал сначала поднятый флажок, а затем и поднятая рука главного арбитра, получившего подтверждение ВАР.

ЦСКА — «Торпедо» РПЛ

И всё же "Торпедо" не ушло от крупного поражения. Шляков неаккуратно сыграл против Роши в собственной штрафной, а Фёдор Чалов без проблем обновил личный рекорд ударом с точки. Вскоре после этого поле покинул капитан "чёрно-белых" Артём Самсонов — человек, обещавший болельщикам, что "Торпедо никуда не вылетит".

Календарь и таблица РПЛ

3:0 — ЦСКА увеличивает свои шансы на "серебро", а для команды Клотета последние три тура превращаются в "прощальную гастроль".»

Артем Самсонов Капитан «Торпедо» Мы виноваты перед нашими болельщиками, они надеялись, что мы выполним задачу остаться в Премьер-лиге. Надо было цепляться, в итоге сейчас перед ними стыдно. Но мы вернемся в Премьер-лигу. Сейчас наступают лучшие времена в «Торпедо», клуб будет процветать. В следующем году «Торпедо» сто лет, поэтому нужно возвращаться в РПЛ.

ЦСКА не стал брать пример со «Спартака»

Автор Bobsoccer.ru Максим Квятковский хвалит армейцев, за то что они не поддались искушению сыграть против соперника-аутсайдера вальяжно и «вполноги».

«Пример "Спартака", за несколько часов до отчетного поединка потерявшего очки в противостоянии с другим аутсайдером, не оказался заразительным. Тем более, в первом круге армейцы очки "Торпедо" уже отдали. Сегодня должок торпедовцам вернули с процентами.

До кучи еще и отправили соперника в первую лигу. Впрочем, черно-белые давно себя отправили туда сами, математически этот факт мог быть оформлен раньше или позже, но клуб в этом сезоне сработал плохо. Жаль, такой бренд, и вновь вылетает.

ЦСКА — «Торпедо» РПЛ

ЦСКА победил на классе. Приложил ровно столько усилий, сколько требовалось. Дубль оформил Федор Чалов, добавивший к этому еще и прекрасный результативный пас на Ивана Облякова. Все задачи на этот вечер оказались решены. Виллиан Роша был аккуратен и обошелся без желтой карточки, которая могла бы оставить его без супердерби. Команда уверенно взяла три очка, одержала крупную победу. За три тура до финиша ЦСКА идет вторым».

Четыре тренера не спасли «Торпедо» от вылета

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев прощается с «Торпедо», оценивая проведенный автозаводцами в РПЛ сезон.

«Фактически по ходу одного сезона "Торпедо" попыталось остаться в РПЛ, использовав три разных способа. Систематическими действия совета директоров клуба назвать нельзя. Именно поэтому и "Торпедо" по ходу сезона бросало из жара в холод без стабильных результатов.

ЦСКА — «Торпедо» РПЛ

Из зоны вылета команда уже не сможет выбраться. И хотя до конца сезона еще три тура, уже сейчас можно резюмировать, что за последние пять лет в РПЛ хуже выступал только "Тамбов", который за 30 матчей набрал только 13 очков. Но даже по игре та команда выглядела сильнее.

Не удивительно, что по ожидаемым очкам по данным UnderStat в сезоне-2017/18 у "Тамбова" было 18 баллов, когда как у нынешнего "Торпедо" — 14. То есть по игре автозаводцы и вовсе хуже всех в РПЛ за последние пять лет».