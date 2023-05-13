Сафонов спас «Зенит» от конфуза. «Краснодар» едва не испортил праздник чемпиону

«Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) в матче 27‑го тура РПЛ. Нападающий «Зенита» Малком открыл счет на 15‑й минуте встречи и упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров, забив 23‑й гол в сезоне. В составе «Краснодара» во втором тайме отличились полузащитники Михайло Баньяц (51‑я минута) и Алексей Ионов (58‑я). В компенсированное ко второму тайму время от поражения «Зенит» спас вышедший на замену нападающий Матео Кассьерра. «Зенит», который проводил первый матч в статусе чемпиона сезона‑2022/23, имеет в активе 65 очков. «Краснодар» набрал 43 очка и сохранил шестую строчку в турнирной таблице.

«Зенит» без Ренана и Кузяева, Ионов в старте «Краснодара»

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

«В первом круге “Зенит” одержал тяжёлую победу в Краснодаре со счётом 1:0 благодаря позднему голу Кузяева с пенальти. Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, петербуржцев стоило считать фаворитами нынешнего противостояния команд.

В нём хозяева не могли рассчитывать на травмированного Бакаева и Ренана, уехавшего в расположение молодёжной сборной Бразилии.

У гостей в лазарете находились Сорокин, Черников, Кривцов и Кади, а Рамирес отсутствовал по причине дисквалификации. Кроме того, в заявку на игру не были включены Сперцян и Кордоба. Вероятно, им был предоставлен отдых перед кубковым матчем с “Уралом”.

Семак сделал четыре изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против “Спартака”. Вместо Родригао, Ренана, Кузяева и Кассьерры с первых минут появились Чистяков, Алип, Вендел и Сергеев. Ивич, в свою очередь, совершил пять перестановок в основном сочетании по сравнению с игрой против “Крыльев Советов”. Рамиреса, Литвинова, Сперцяна, Батчи и Кордобу сменили Петров, Кайо, Баньяц, Ионов и Мозес.»

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Главные эмоции были в предыдущем матче, когда мы смогли стать чемпионами. В сегодняшнем матче тоже хотелось порадовать своих болельщиков и качеством игры, и результатом. Немножко не хватало эмоций, касаемо первого тайма. Пропущенные мячи повлияли на нашу игру, мы постарались переломить ход матча, играли с большим преимуществом и думаю, заслуженно смогли сравнять счет. Не только сравнять, ребята были полны желанием и решимости постараться выиграть эту игру. Старались до последней секунды этого матча победить, но сегодня не получилось. Соперник действовал очень хорошо, мы ошибались чаще, чем это делаем обычно. Хорошая трудовая ничья. За волю к этой ничьей стоит поблагодарить ребят и поздравить город с чемпионством и вручением медалей и кубка нашей команде. Я очень рад и благодарен городу и команде за этот результат.

Пушка Малкома

Обозреватель «Советского Спорта» Евгений Арефьев выделяет в составе действующих чемпионов главную звезду и лучшего бомбардира этого сезона РПЛ.

«У "Зенита" перед этим матчем была только одна главная мотивация — красиво зайти на чемпионский парад и дать проявить себя лучшему игроку клуба и, как они рассчитывают, России. Да, мы про Малкома. Бразилец ничего лишнего не придумывал, он делал ровно то, что обычно. Ну как и всегда, давайте будем честны перед собой, это необыкновенно.

Не все у нас любят "Зенит". Да но не признавать лидера питерского клуба нельзя. И наставник кубанской дружины Владимир Ивич как мог громко, пытался докричаться до игроков обороны. Он грамотно подсказывал, но Малком забил, как он умеет. Это была "пушка страшная", как говорит один яркий комментатор. Получил справа, убрал соперника и жахнул в ближнюю (чисто географически, математически там было метров 18-20) девятку.

Матвей Сафонов на рефлексах среагировал, но достать это шансов не было. Вратарь "Краснодара" и сборной России даже руками разводить не стал. Он просто сказал своим парням: "А как это брать?". Очень уважительно. Матвей вообще растёт над собой. Он больше не пихает своим партнёрам, он дорос уже до дядьки! Но парней в обороне же трижды предупреждал тренер».

Ильзат Ахметов Полузащитник «Краснодара» Хотели выиграть — не получилось. Играется ли на «Газпром Арене» по-особенному? Здесь всегда тяжело играть, потому что «Зенит» всегда хочет выигрывать и доминировать на своей арене. Хоть они уже и стали чемпионами, играть нелегко. Конечно, не хватало тех футболистов, которых берегут к Кубку. Каждый игрок важен для нас. Получили другие ребята шанс.

«Краснодар» едва не испортил праздник «Зениту»

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов хвалит краснодарцев, которые сумели перевернуть игру после перерыва.

«Далеко не все складывалось по сценарию чемпионов, хотя счет и был в их пользу. Изменения напрашивались, но Семак решил оставить стартовый состав нетронутым. Владимир Ивич — тоже, но он явно попросил игроков действовать настырнее в атаке, что и привело к голу Баньяца на 51-й минуте.

Сразу после этого чуть не забил Вендел — момент с участием бразильца показывал, что "Зенит" вроде бы должен вот-вот дожать соперника. Но вместо этого забил "Краснодар". Причем сделал это петербуржец и бывший нападающий "Зенита" Ионов, который в текущем сезоне чаще выходит на поле со скамейки запасных.

Счет 1:2 в пользу соперника никак не ложился в отлаженный сценарий чемпионства сине-бело-голубых, но "Краснодару" было все равно. Гости уже за полчаса до финального свистка стали отчаянно тянуть время. Иногда, конечно, им действительно требовалась медицинская помощь — как Кевину Ленини, которого увезли с газона на электрокаре, — однако в большинстве случаев футболисты в салатовых футболках искусственно растягивали игру. И имели на это право».

Данил Круговой Защитник «Зенита» Очень тяжело. Радует, что опять сыграли с заменой. Смогли выйти и усилить. Немножко не хватило времени, если бы было больше, дожали бы до конца. Насколько волнителен круг почета? Сегодня было совсем по-другому. Потому что нет нашего виража. Как сказал Миша Кержаков, ему тоже нравится. Хочется попеть, потанцевать с нашими болельщиками. А не на барабан смотреть. Впечатляет, как «Зенит» находит возможности собирать так много людей на стадионе.

Убойная концовка

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов фиксирует, что только ошибка голкипера Матвея Сафонова лишила «быков» победы в матче с новоиспеченными чемпионами.

«Только после пропущенных мячей зенитовцы завелись, но краснодарцы успешно сбивали темп контролем мяча и затяжками. Семак пытался спасти хотя бы ничью заменами: хозяева доигрывали с парой Ерохин — Кассьерра впереди, с Барриосом в центре обороны, Дугласом в центре поля и Кузяевым в роли правого защитника. Когда ещё такое сочетание у сине-бело-голубых увидишь?

Но "Зенит" после перерыва не смог нанести ни одного удара в створ до 90+3-й минуты. "Краснодар" очень качественно отзащищался, причём в концовке с тремя центральными защитниками. Тоже ведь редкость для "быков".

"Краснодар" почти испортил чемпионский праздник Санкт-Петербургу. Но умение "Зенита" вытаскивать матчи на последних минутах — это что-то уникальное!

Как и со "Спартаком", команда Семака забила в компенсированное время. Сафонов неудачно сыграл на выходе, и Кассьерра боднул мяч головой в пустые ворота. Этот гол тоже потребовал проверки, тем не менее повтор доказал — Ерохин не фолил, "первый номер" сборной России сам ошибся».

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«Зенит» играл вальяжно

Автор Bobsoccer.ru Алексей Андрианов не слишком доволен игрой и отношением футболистов питерского клуба.

«Ну, не такого результата (и игры) мы ждали в день чествования десятикратных чемпионов России. "Зенит" был "должен, обязан", как говорилось в известном фильме? Наверно. Болельщики, настроение, профессионализм, в конце концов — чем не стимулы "повозить" ослабленного травмами и тренерскими решениями соперника в предпоследнем домашнем матче сезона? Не получилось. Для "Зенита" это серьёзный урок на будущее. Делаем выводы.

В первом тайме петербуржцы действовали вальяжно, передерживая мяч и не завязывая комбинационную игру. Возможно, подсознательно хозяева искали Малкома в надежде помочь ему побить рекорд Веретенникова, однако бразилец, отличившись в середине первого тайма, в дальнейшем не имел реальных возможностей для взятия ворот Сафонова.

Во втором тайме гости не только сравняли счёт, но и вышли вперёд (браво!), тогда как зенитовцы лишь за пятнадцать минут до финального свистка включились так же, как в поединке со "Спартаком". Южане, заканчивающие матч с тремя центральными защитниками, едва не удержали победный результат, "Зенит" боролся до финального свистка и заслужил ничейный результат (второй мяч Кассьерры в сезоне)».

Две ошибки Сафонова помогли «Зениту»

Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов критикует игру «Зенита» и винит голкипера «Краснодара» в пропущенных голах.

«А "Зенит" вышел играть на классе, однако у команды это получается далеко не всегда. Игроки практически ходили пешком, прессинга не было, иногда футболисты убирали ноги в стыках. Возможно, петербуржцев слишком расслабил быстрый мяч, забитый Малкомом.

В обоих голах "Зенита" частично виноват Сафонов. В первом случае он пустил в ближний угол. Впрочем, там и оборона гостей действовала странно. "Краснодар" всей командой находился в своей штрафной — там даже Оласегун оказался рядом с вратарем. Спрашивается, зачем? Лучше бы попытался накрыть удар Малкома! Это грубая тактическая ошибка. Что касается второго мяча, то тут Сафонов ошибся на выходе. Если вышел — выноси! А он выбил прямо на голову Кассьерре.

Болельщики теперь будут говорить, что "Зенит" проявил характер. Но можно сказать, что команда Семака отскочила. А "Краснодар" можно лишь похвалить за отличный результат в сложнейших условиях».