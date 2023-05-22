«Эмполи» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 мая, начало — в 21:45 мск. «Эмполи» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

«Синие» уже ни на что особо не претендуют в текущем сезоне итальянской Серии А. Команда из одноименного города является середняком чемпионата. В настоящий момент коллектив из Эмполи занимает четырнадцатое место в турнирной таблице.

В активе подопечных Паоло Дзанетти 39 очков. Они на девять пунктов опережают зону вылета, поэтому борьба за сохранение прописки в элите им не грозит. Выше «Эмполи» тоже вряд ли сможет подняться.

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Из Кубка Италии «синие» уже давно вылетели, а вот в итальянском первенстве приняли участие в 35 матчах, в которых смогли 32 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустили 45 мячей. Разница мячей -13.

Календарь и таблица Серии А

В последней игре «Эмполи» сыграл вничью с «Сампдорией» (1:1), а до этого переиграл «Салернитану» (2:1) и «Болонью» (3:1). Лишь перед этим команда проиграла три поединка подряд.

«Ювентус»

Туринцы продолжают борьбу за тройку сильнейших. В настоящий момент команда из Турина занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Черно-белые» имеют в своем активе 69 пунктов.

«Зебры» на три пункта опережают миланский «Интер» и на четыре балла — римский «Лацио». В зону Лиги чемпионов «старая сеньора» уже попадет, если, конечно, не будет никаких дополнительных снятий очков, о чем много говорят.

В других турнирах подопечные Массимилиано Аллегри смогли дойти до полуфиналов. Они уступили на этой стадии Кубка Италии миланскому «Интеру», а также в овертайме уступили испанской «Севилье» в Лиге Европы.

У «Ювентуса» сейчас серия из трех побед в чемпионате. Повержены были «Кремонезе» (2:0), «Аталанта» (2:0) и «Лечче» (2:1). До этого была ничья с «Болоньей» (1:1) и поражение от «Наполи» (0:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают фаворитами гостей. На победу «Ювентуса» предлагают поставить за 1.70.

На викторию «Эмполи» дают 5.40, ничья оценена в 3.90.

Наши ставка и прогноз - победа «Ювентуса».

Также поставим на то, что команды пробьют тотал и забьют минимум три мяча на двоих.