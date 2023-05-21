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    «Краснодар» и «Ростов» будут забивать

    «Краснодар» — «Ростов». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, РПЛ, 21 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Ростов»
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    Валерий Карпин
    «Краснодар» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 мая, начало — в 19:00 мск. «Краснодар» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Мая 2023 года
    Краснодар
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    •  Краснодар 19:00 Ростов Ростов
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    «Краснодар»

    Краснодарцы в чемпионате не блещут, находясь на 6 месте. Зато в Кубке России «быки» имеют шансы добыть первый в своей истории трофей.

    Вот только стабильности кубанцам не хватает. Качественные поединки нередко чередуются с откровенно блеклыми.

    Коэффициенты матча Краснодар — Ростов

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    Минувший тур чемпионата принес «быкам» 1 балл. На выезде «Краснодар» не дал себя обыграть чемпиону «Зениту» (2:2).

    Все прогнозы на РПЛ

    Краснодарцы не проигрывают уже почти месяц. Наверняка в этом поединке кубанцы постараются победить, ведь шансы на подъем в таблице еще имеются.

    «Краснодар» имеет кадровые проблемы. В этом поединке не сыграют травмированные Кади и Никита Кривцов.

    «Ростов»

    «Ростов» занимает 3 место, но еще может пободаться за серебро. Вот только отставание от ЦСКА составляет 4 очка за 3 тура до завершения чемпионата.

    «Ростов» имеет явные и давние проблемы с реализацией. В 27 матчах команда Валерия Карпина забила лишь 44 мяча.

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    • В предыдущем туре ростовчане проиграли. Подопечные Карпина с минимальным счетом уступили «Сочи».

    Это поражение стало для «Ростова» вторым кряду. До того команда дома уступила борцу за выживание «Факелу» (0:2).

    Гости постараются добыть положительный результат. Вот только в последних матчах ростовчане не блещут результатами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 1.94.

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    На викторию «Ростова» дают — 3.96, ничья оценена — в 4.04.

    Ростовчане явно постараются победить, да и хозяева еще способны на подъем в турнирной таблице.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Ничья за 4.04.

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    «Краснодар» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на футбол. «Краснодар» и «Ростов» будут забивать
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