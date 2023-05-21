«Краснодар» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 мая, начало — в 19:00 мск. «Краснодар» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

Краснодарцы в чемпионате не блещут, находясь на 6 месте. Зато в Кубке России «быки» имеют шансы добыть первый в своей истории трофей.

Вот только стабильности кубанцам не хватает. Качественные поединки нередко чередуются с откровенно блеклыми.

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Минувший тур чемпионата принес «быкам» 1 балл. На выезде «Краснодар» не дал себя обыграть чемпиону «Зениту» (2:2).

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Краснодарцы не проигрывают уже почти месяц. Наверняка в этом поединке кубанцы постараются победить, ведь шансы на подъем в таблице еще имеются.

«Краснодар» имеет кадровые проблемы. В этом поединке не сыграют травмированные Кади и Никита Кривцов.

«Ростов»

«Ростов» занимает 3 место, но еще может пободаться за серебро. Вот только отставание от ЦСКА составляет 4 очка за 3 тура до завершения чемпионата.

«Ростов» имеет явные и давние проблемы с реализацией. В 27 матчах команда Валерия Карпина забила лишь 44 мяча.

В предыдущем туре ростовчане проиграли. Подопечные Карпина с минимальным счетом уступили «Сочи».

Это поражение стало для «Ростова» вторым кряду. До того команда дома уступила борцу за выживание «Факелу» (0:2).

Гости постараются добыть положительный результат. Вот только в последних матчах ростовчане не блещут результатами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 1.94.

На викторию «Ростова» дают — 3.96, ничья оценена — в 4.04.

Ростовчане явно постараются победить, да и хозяева еще способны на подъем в турнирной таблице .

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Ничья за 4.04.