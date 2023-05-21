«Краснодар»
Краснодарцы в чемпионате не блещут, находясь на 6 месте. Зато в Кубке России «быки» имеют шансы добыть первый в своей истории трофей.
Вот только стабильности кубанцам не хватает. Качественные поединки нередко чередуются с откровенно блеклыми.
Коэффициенты матча Краснодар — Ростов
Минувший тур чемпионата принес «быкам» 1 балл. На выезде «Краснодар» не дал себя обыграть чемпиону «Зениту» (2:2).
Краснодарцы не проигрывают уже почти месяц. Наверняка в этом поединке кубанцы постараются победить, ведь шансы на подъем в таблице еще имеются.
«Краснодар» имеет кадровые проблемы. В этом поединке не сыграют травмированные Кади и Никита Кривцов.
«Ростов»
«Ростов» занимает 3 место, но еще может пободаться за серебро. Вот только отставание от ЦСКА составляет 4 очка за 3 тура до завершения чемпионата.
«Ростов» имеет явные и давние проблемы с реализацией. В 27 матчах команда Валерия Карпина забила лишь 44 мяча.
В предыдущем туре ростовчане проиграли. Подопечные Карпина с минимальным счетом уступили «Сочи».
Это поражение стало для «Ростова» вторым кряду. До того команда дома уступила борцу за выживание «Факелу» (0:2).
Гости постараются добыть положительный результат. Вот только в последних матчах ростовчане не блещут результатами.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 1.94.
На викторию «Ростова» дают — 3.96, ничья оценена — в 4.04.
Ростовчане явно постараются победить, да и
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Ничья за 4.04.