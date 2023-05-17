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    «Краснодар» и «Урал» обменяются голами в результативном поединке

    «Краснодар» — «Урал». Ставки (к. 1.75) и прогноз на финал Кубка России 17 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Урал»
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    Джон Кордоба
    17 мая «Краснодар» и «Урал» проведут очную встречу в рамках финала Кубка России Пути регионов. Поединок начнется в 19:30 мск. «Краснодар» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 17 Мая 2023 года
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    «Краснодар»

    «Быки» не проигрывают на протяжении четырех матчей. После поражения от «Спартака» в РПЛ со счетом 3:4, команда Ивича дважды сыграла вничью и одержала одну победу в этом турнире, а также выиграла один матч в Кубке России.

    Напомним, что в финал Пути регионов хозяева прошли после победы над «Акроном» в серии пенальти. До этого клуб убрал со своего пути «Ахмат», «Ростов» и «Крылья Советов».

    Коэффициенты матча Краснодар — Урал

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    Кроме победы над «Акроном» в мае «Краснодар» также взял верх над «Крыльями» (2:1). Последний результат на данный момент — это результативная ничья с «Зенитом» (2:2), причем питерцам пришлось отыгрываться во втором тайме.

    Все прогнозы на футбол

    В пяти из шести матчей с учетом всех турниров «Краснодар» не сумел сохранить свои ворота сухими.

    Прошлый матч пропустили Александр Черников, Егор Сорокин, Кристиан Рамирес и Кади. Все кроме Рамиреса травмированы. Сам Кристиан пропустил игру с «Зенитом» из-за дисквалификации.

    «Урал»

    Из-за стараний в Кубке и сложности календаря «шмелям» пришлось тяжело. Это отразилось на результатах в РПЛ и в целом на игровой форме гостей. Они не могли выиграть на протяжении семи матчей, пока 13 мая им не удалось на своем поле победить «Оренбург» со счетом 2:1 в рамках РПЛ.

    Перед этим, напомним, команда провела два матча с ЦСКА в финале Кубка России Пути РПЛ и по общему результату (2:3) не смогла пробиться в суперфинал. При этом ранее «Урал» в двух матчах одолел «Ростов» и «Спартак».

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    • До победы над «Оренбургом» «Урал» сыграл по нулям с «Нижним Новгородом». Остальные матчи — это результат непростого расписания. По итогу в 11 из 12 сыгранных поединков клуб не смог отыграть на ноль.

    В составе у Гончаренко три травмированных игрока. Это Юрий Газинский, Игорь Коновалов и Олег Шатов.

    Прогноз и ставки

    По мнению букмекеров, «Краснодар» имеет больше шансов на победу — 1.85 и 4.40 соответственно. Речь идет о победе в основное время. На проход в суперфинал котировки составляют 1.47 и 2.70.

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    Совсем недавно команды сыграли вничью 1:1 в матче РПЛ. Так как обе регулярно пропускают, то, скорее всего, нулей мы не увидим и в этом случае.

    Рекомендуемая первая ставка на поединок — обе забьют за 1.75. При этом тотал будет больше 2.5. Все матчи плей-офф с участием «Краснодара» заканчивались при двух-трех забитых голах.

    Как минимум тотал больше 2.5 должен сыграть в этом случае, а котировка составляет 1.88.

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    «Краснодар» — «Урал»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 17.05.2023. Прогнозы на футбол. «Краснодар» и «Урал» обменяются голами в результативном поединке
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