«Атлетико» примет «Кадис» на стадионе «Метрополитано» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Начало встречи в 23:00 мск. «Атлетико» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

С 66 зачетными пунктами «Атлетико» находится на третьем месте с отставанием в два очка от «Реала». Путевку в ЛЧ он упустить не должен, ведь от пятой строки оторвался на 13 пунктов.

В прошлом туре «Матрасники» разгромили на выезде «Вальядолид» (5:2), чем сохранили себе настроение после победы над «Мальоркой» (3:1) туром раньше.

Коэффициенты матча Атлетико — Кадис 1X2Новым игрокам 1.285.4011.50Бонус$9500

Отметим, что перед этим было поражение от «Атлетико», которому предваряли шесть победу кряду в чемпионате, и в четырех случаях эти выигрыши были с разницей в один мяч.

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В последних 14 официальных поединках, которые пришлись на Ла Лигу, коллектив Диего Симеоне потерпел лишь одно поражение при двух ничьих, так что он будет явным фаворитом игры.

«Кадис»

У «Кадиса» есть 6 игр в Примере, в которых нужно гарантированно набирать очки. Команда ведет борьбу за выживание в четыре очка над идущим на 18-м месте «Эспаньолом».

«Кадис» выиграл только две встречи из семи последних, но набрал в целом 5 очков благодаря двум ничьим. Обыграв «Бетис» 0:2, команда расписала нулевую с «Эспаньолом». Перед этим была ничья с «Альмерией» (1:1).

По факту два поражения у андалузцев были от непростых соперников. Они проиграли «Севилье», «Реалу» и «Осасуне», поэтому гостям предстоит еще посражаться за прописку в элите.

Победа над «Валенсией» (2:1) в прошлом туре прервала серию коллектива из трех поединков без побед, так что ему будет сложно остановить фаворита.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетико», коэффициент на победу которого равен 1,29. Успех «Кадиса» оценивается в 10,95, ничья — в 5,69.

В трех из четырех последних матчей хозяев поля было забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,12, ведь в шести из семи последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.