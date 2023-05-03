«Атлетико»
С 66 зачетными пунктами «Атлетико» находится на третьем месте с отставанием в два очка от «Реала». Путевку в ЛЧ он упустить не должен, ведь от пятой строки оторвался на 13 пунктов.
В прошлом туре «Матрасники» разгромили на выезде «Вальядолид» (5:2), чем сохранили себе настроение после победы над «Мальоркой» (3:1) туром раньше.
Коэффициенты матча Атлетико — Кадис
Отметим, что перед этим было поражение от «Атлетико», которому предваряли шесть победу кряду в чемпионате, и в четырех случаях эти выигрыши были с разницей в один мяч.
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В последних 14 официальных поединках, которые пришлись на Ла Лигу, коллектив Диего Симеоне потерпел лишь одно поражение при двух ничьих, так что он будет явным фаворитом игры.
«Кадис»
У «Кадиса» есть 6 игр в Примере, в которых нужно гарантированно набирать очки. Команда ведет борьбу за выживание в четыре очка над идущим на 18-м месте «Эспаньолом».
«Кадис» выиграл только две встречи из семи последних, но набрал в целом 5 очков благодаря двум ничьим. Обыграв «Бетис» 0:2, команда расписала нулевую с «Эспаньолом». Перед этим была ничья с «Альмерией» (1:1).
По факту два поражения у андалузцев были от непростых соперников. Они проиграли «Севилье», «Реалу» и «Осасуне», поэтому гостям предстоит еще посражаться за прописку в элите.
Победа над «Валенсией» (2:1) в прошлом туре прервала серию коллектива из трех поединков без побед, так что ему будет сложно остановить фаворита.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетико», коэффициент на победу которого равен 1,29. Успех «Кадиса» оценивается в 10,95, ничья — в 5,69.
В трех из четырех последних матчей хозяев поля было забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,12, ведь в шести из семи последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.