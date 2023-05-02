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    Месть «Пюника» будет быстрой?

    «Ширак» — «Пюник». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат Армении, 2 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ширак» — «Пюник»
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    «Пюник»
    «Ширак» сыграет на своем поле с «Пюником» в рамках 30-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 2 мая, начало — в 19:00 мск. «Ширак» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 02 Мая 2023 года
    Ширак
  • Гюмри
    •  Ширак 19:00 Пюник Пюник
  • Ереван
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    «Ширак»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит на среднем уровне. «Ширак» занимает 6 место в турнирной таблице.

    Максимальный подъем возможен лишь на одну строчку. Отставание от идущего пятым «Вана» составляет 2 очка.

    В минувшем туре команда не смогла разжиться очками. На выезде «Ширак» потерпели поражение от «Урарту» (3:1).

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    А вот в Кубке Армении «Ширак» вышел в финал. В полуфинале по сумме двух встреч был обыгран как раз «Пюник», причем в серии пенальти.

    Интересно, что матчи против «Пюника» традиционно проходят для команды неудачно. До последнего удачного свидания «Ширак» проиграл в 5 матчах подряд.

    «Пюник»

    Эта команда еще сражается за чемпионский титул. Отставание от лидера «Урарту» составляет всего лишь 3 пункта.

    «Пюник» имеет достаточно надежные тылы. В 29 сыгранных матчах чемпионата Армении пропущено лишь 19 мячей.

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    • В минувшем туре «Пюник» по-настоящему порадовал результатом. Дома команда разнесла в щепки «Арарат-Армению» (4:1).

    И уж наверняка «Пюник» постарается добыть три очка. Тем паче, есть отличный шанс отомстить «Шираку» за вылет из Кубка Армении.

    В этой встрече гости явно будут активны в атаке. «Пюнику» нельзя терять очки, и в команде это отлично осознают.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Пюника» предлагают — 1.58.

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    На викторию «Ширака» дают — 5.45, ничья оценена — в 3.80.

    «Пюник» в атаке смотрится весьма привлекательно, и уж точно начнет поединок с острых выпадов.

    Наш прогноз — Победа «Пюника» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Фора «Пюника» -1.5 за 2.60.

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    «Ширак» — «Пюник»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 02.05.2023. Прогнозы на футбол. Месть «Пюника» будет быстрой?
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