ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал» Унижение на «Этихаде». «Манчестер Сити» растоптал надежды «Арсенала» на чемпионство L.A. NoireДетектив о 40-х, Бразилия-стайл разборки и еще 8 величайших игр от Rockstar Games Харри Кейн«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 2:2. Онлайн
  • 00:57
    • «Севилья» вырвала победу у «Атлетика»
  • 00:08
    • «Тоттенхэм» спасся от поражения в матче с «Ман Юнайтед»
    Все новости спорта

    Три очка для «россонери»?

    «Рома» — «Милан». Ставка (к. 2.86) и прогноз на футбол, Серия А, 29 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Рому Прогнозы на Милан Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Рома» — «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оливье Жиру
    «Рома» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 19:00 мск. «Рома» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 29 Апреля 2023 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 19:00 Милан Милан
  • Милан
    •

    «Рома»

    Эта команда на данный момент находится на 5 месте. Правда, отставание от 2 строчки составляет всего 5 очков.

    Главной бедой команды является слабая реализация голевых моментов. В 31 матче игроки «Ромы» забили всего 43 мяча.

    Коэффициенты матча Рома — Милан

    1X2Новым игрокам
  • 2.753.052.75Фрибет$40
    •

    Правда, минувший тур чемпионата принес команде лишь разочарование. «Волки» на выезде были повержены «Аталантой» (3:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Зато «Рома» прошла в полуфинал Лиги Европы. Римляне выбили из турнира мощный голландский «Фейеноорд».

    В матче первого круга «Рома» расписала мировую с миланцами (2:2). Вот только сейчас римляне не демонстрируют стабильности в игре и результатах.

    «Милан»

    «Милан» сражается за выход в Лигу чемпионов. Нынешнее 4 место явно не устраивает миланцев, в прошлом году взявших Скудетто.

    Команда также отстает от 2 места на 5 очков. А вот оборона действует не столь надежно: 37 пропущенных мячей.

  • Территория хаоса. Судьба «Ювентуса» вызывает смятение и гнев у топ-клубов Италии
  • Новый виток самого большого скандала в итальянском футболе со времен Кальчополи
  • 26/04/2023

    • В минувшем туре «Милан» добыл три зачетных пункта. Дома «россонери» уверенно расправились с «Лечче» (2:0).

    А вот в Лиге чемпионов «Милан» прошел в полуфинал. В ответной встрече с «Наполи» миланцы добыли нужный результат в виде ничьей (1:1).

    В этой встрече гости явно будут активно атаковать. Потенциально миланцы способны прибавить по всем игровым параметрам.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 2.80.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Милана» дают — 2.86, ничья оценена — в 3.24.

    Гости имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей, и наверняка быстро помчатся в атаку.

    Наш прогноз — Победа «Милана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.86. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.88
  • Прогноз на матч Атланта — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вегас — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Верес — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Металлист — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Вавринка — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Монтейро
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Колос — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Олимпик Ташкент — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алькарас — Руусувуори
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Слуцк — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бублик — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лечче — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рома» — «Милан»: прогноз, ставка (2.86), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «россонери»?
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры