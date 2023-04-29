«Рома» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 19:00 мск. «Рома» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Эта команда на данный момент находится на 5 месте. Правда, отставание от 2 строчки составляет всего 5 очков.

Главной бедой команды является слабая реализация голевых моментов. В 31 матче игроки «Ромы» забили всего 43 мяча.

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Правда, минувший тур чемпионата принес команде лишь разочарование. «Волки» на выезде были повержены «Аталантой» (3:1).

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Зато «Рома» прошла в полуфинал Лиги Европы. Римляне выбили из турнира мощный голландский «Фейеноорд».

В матче первого круга «Рома» расписала мировую с миланцами (2:2). Вот только сейчас римляне не демонстрируют стабильности в игре и результатах.

«Милан»

«Милан» сражается за выход в Лигу чемпионов. Нынешнее 4 место явно не устраивает миланцев, в прошлом году взявших Скудетто.

Команда также отстает от 2 места на 5 очков. А вот оборона действует не столь надежно: 37 пропущенных мячей.

В минувшем туре «Милан» добыл три зачетных пункта. Дома «россонери» уверенно расправились с «Лечче» (2:0).

А вот в Лиге чемпионов «Милан» прошел в полуфинал. В ответной встрече с «Наполи» миланцы добыли нужный результат в виде ничьей (1:1).

В этой встрече гости явно будут активно атаковать. Потенциально миланцы способны прибавить по всем игровым параметрам.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 2.80.

На викторию «Милана» дают — 2.86, ничья оценена — в 3.24.

Гости имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей , и наверняка быстро помчатся в атаку.

Наш прогноз — Победа «Милана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.86. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.03.