В матче 28-го тура российской Первой лиги «Волгарь» примет «Велес». Встреча состоится 22 апреля в 16:30 мск. «Волгарь» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волгарь»

Команда ведет отчаянную борьбу за попадание в плей-офф Первой лиги. «Волгарь» занимает 5-е место и отстает от 4-й строчки на пять баллов. До конца чемпионата осталось 7 туров и астраханской команде необходимо брать очки в каждом матче.

Нынешний сезон «Волгарь» проводит довольно ровно, без больших провалов. Команда проиграла всего 7 матчей из 27-и, а на своем поле уступила всего 3 раза.

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У «Волгаря» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 6 матчей. За этот период команда выиграла 2 матча и 4 раза сыграла вничью. В последнем туре «Волгарь» сыграл вничью с одним из лидеров Первой лиги «Аланией» (2:2), ведя в счете до 83-й минуты.

Прогнозы на ФНЛ

«Волгарь» уже выигрывал «Велес» в нынешнем сезоне. В рамках 12-го тура Первой лиги команда в гостях обыграла москвичей (3:1). На 52-й минуте «Велес» остался в меньшинстве и «Волгарь» сумел воспользоваться ситуацией.

«Велес»

Главная цель команды на остаток сезона — попытаться не вылететь из Первой лиги. Сейчас «Велес» находится в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице, а до спасительной 14-й строчки команде не хватает 3 балла.

«Велес» проваливает нынешний сезон, рискуя вылететь из лиги. Главный недостаток команды — плохая оборона. «Велес» пропустил 42 гола за 27 матчей в сезоне — это второе место с конца в лиге по этому показателю.

Судя по последним результатам, команда не сильно стремится сохранить прописку в чемпионате. За последние 5 матчей «Велес» выиграл всего один матч у «КАМАЗА» (2:0), дважды проиграл и столько же раз сыграл вничью.

Стоит отметить, что «Велес» также является одной из худших команд по игре на чужом поле. Москвичи проиграл 9 гостевых матчей из 13-и в нынешнем сезоне. За последние 5 гостевых встреч команда также выиграла только один раз.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Волгаря» предлагают — 1.75.

На викторию «Велеса» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.55.

У «Волгаря» есть мотивация, команда находится на подъеме, что не скажешь о «Велесе». Можно предположить, что хозяева заберут 3 очка с минимальным перевесом.

Наш прогноз — Победа «Волгаря» и тотал 1.5 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Волгаря» 0.5 больше в 1 тайме за 1.81.