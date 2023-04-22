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    «Волгарь» разберется с «Велесом» и продолжить борьбу за плей-офф

    «Волгарь» — «Велес». Ставки (к. 2.08) и прогноз на Первую лигу 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Волгарь» — «Велес»
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    «Волгарь»
    В матче 28-го тура российской Первой лиги «Волгарь» примет «Велес». Встреча состоится 22 апреля в 16:30 мск. «Волгарь» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 22 Апреля 2023 года
    Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •  Волгарь 16:30 Велес Велес
  • Москва
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    «Волгарь»

    Команда ведет отчаянную борьбу за попадание в плей-офф Первой лиги. «Волгарь» занимает 5-е место и отстает от 4-й строчки на пять баллов. До конца чемпионата осталось 7 туров и астраханской команде необходимо брать очки в каждом матче.

    Нынешний сезон «Волгарь» проводит довольно ровно, без больших провалов. Команда проиграла всего 7 матчей из 27-и, а на своем поле уступила всего 3 раза.

    Коэффициенты матча Волгарь — Велес

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    У «Волгаря» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 6 матчей. За этот период команда выиграла 2 матча и 4 раза сыграла вничью. В последнем туре «Волгарь» сыграл вничью с одним из лидеров Первой лиги «Аланией» (2:2), ведя в счете до 83-й минуты.

    Прогнозы на ФНЛ

    «Волгарь» уже выигрывал «Велес» в нынешнем сезоне. В рамках 12-го тура Первой лиги команда в гостях обыграла москвичей (3:1). На 52-й минуте «Велес» остался в меньшинстве и «Волгарь» сумел воспользоваться ситуацией.

    «Велес»

    Главная цель команды на остаток сезона — попытаться не вылететь из Первой лиги. Сейчас «Велес» находится в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице, а до спасительной 14-й строчки команде не хватает 3 балла.

    «Велес» проваливает нынешний сезон, рискуя вылететь из лиги. Главный недостаток команды — плохая оборона. «Велес» пропустил 42 гола за 27 матчей в сезоне — это второе место с конца в лиге по этому показателю.

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    • Судя по последним результатам, команда не сильно стремится сохранить прописку в чемпионате. За последние 5 матчей «Велес» выиграл всего один матч у «КАМАЗА» (2:0), дважды проиграл и столько же раз сыграл вничью.

    Стоит отметить, что «Велес» также является одной из худших команд по игре на чужом поле. Москвичи проиграл 9 гостевых матчей из 13-и в нынешнем сезоне. За последние 5 гостевых встреч команда также выиграла только один раз.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Волгаря» предлагают — 1.75.

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    На викторию «Велеса» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.55.

    У «Волгаря» есть мотивация, команда находится на подъеме, что не скажешь о «Велесе». Можно предположить, что хозяева заберут 3 очка с минимальным перевесом.

    Наш прогноз — Победа «Волгаря» и тотал 1.5 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Волгаря» 0.5 больше в 1 тайме за 1.81.

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    «Волгарь» — «Велес»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на футбол. «Волгарь» разберется с «Велесом» и продолжить борьбу за плей-офф
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