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    БАТЭ быстро загонит гродненцев

    «Неман» — БАТЭ. Прогноз, ставка (к. 2.56) на футбол, Кубок Белоруссии, 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Неман» — БАТЭ
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    БАТЭ
    «Неман» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 1/2 финала Кубка Белоруссии. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 18:00 мск. «Неман» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Кубок 19 Апреля 2023 года
    Неман
  • Гродно
    •  Неман 18:00 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
    •

    «Неман»

    Эта команда новый чемпионат начала не столь ярко. Сейчас «Неман» пребывает на 9 месте в турнирной таблице высшей лиги.

    Гродненцы, правда, потенциально могут оказаться в тройке. У «Немана» имеется матч в запасе при отставании от медалистов в 3 очка.

    В своем предыдущем поединке команда смогла победить. «Неман» дома уверенно разобрался с «Энергетиком-БГУ» (2:0).

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    Все так же эффективен в атаке Павел Савицкий. Форвард гродненцев совсем недавно забил свой сотый мяч в карьере.

    «Неман» явно планирует дать бой одному из грандов российского футбола. Гродненцы способны удивить любого соперника.

    БАТЭ

    Борисовский клуб наверняка мечтает о победе в чемпионате. Правда, старт в виде текущей 7 позиции явно не устраивает.

    БАТЭ в 4 матчах чемпионата пропустил уже 6 мячей. Причем столько же игроки команды отправили в ворота соперников.

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  • Вчера

    • Свой последний поединок команда провела крайне неудачно. Дома БАТЭ уступил лидеру чемпионата минскому «Динамо» (1:3).

    До того команда расписала боевую мировую с «Минском» (2:2). Да и с «Энергетиком-БГУ» справиться не удалось (1:1).

    БАТЭ наверняка будет действовать первым номером. Гостям срочно нужно прерывать серию из трех поединков без побед.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу БАТЭ предлагают — 1.94.

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    На викторию «Немана» дают — 3.84, ничья оценена — в 3.56.

    БАТЭ явно не собирается тянуть с быстрым голом, да и мотивация на Кубок у борисовского клуба запредельная.

    Наш прогноз — Победа БАТЭ в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.56. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.

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    «Неман» — БАТЭ: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на футбол. БАТЭ быстро загонит гродненцев
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