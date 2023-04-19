«Неман»
Эта команда новый чемпионат начала не столь ярко. Сейчас «Неман» пребывает на 9 месте в турнирной таблице высшей лиги.
Гродненцы, правда, потенциально могут оказаться в тройке. У «Немана» имеется матч в запасе при отставании от медалистов в 3 очка.
В своем предыдущем поединке команда смогла победить. «Неман» дома уверенно разобрался с «Энергетиком-БГУ» (2:0).
Все так же эффективен в атаке Павел Савицкий. Форвард гродненцев совсем недавно забил свой сотый мяч в карьере.
«Неман» явно планирует дать бой одному из грандов российского футбола. Гродненцы способны удивить любого соперника.
БАТЭ
Борисовский клуб наверняка мечтает о победе в чемпионате. Правда, старт в виде текущей 7 позиции явно не устраивает.
БАТЭ в 4 матчах чемпионата пропустил уже 6 мячей. Причем столько же игроки команды отправили в ворота соперников.
Свой последний поединок команда провела крайне неудачно. Дома БАТЭ уступил лидеру чемпионата минскому «Динамо» (1:3).
До того команда расписала боевую мировую с «Минском» (2:2). Да и с «Энергетиком-БГУ» справиться не удалось (1:1).
БАТЭ наверняка будет действовать первым номером. Гостям срочно нужно прерывать серию из трех поединков без побед.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу БАТЭ предлагают — 1.94.
На викторию «Немана» дают — 3.84, ничья оценена — в 3.56.
Наш прогноз — Победа БАТЭ в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.56. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.