ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Челси»ЛЧ. Ожидаемый успех «Реала», внезапные фиаско «Баварии» и «Наполи» Садио МанеПадение Садио Мане: от символа «Ливерпуля» до проблемы «Баварии» ЦСКА — чемпион ЗападаПровел великий матч в Питере и добил соперника в Москве. ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Смогут ли «Сочи» и «Краснодар» выявить сильнейшего?

    «Сочи» — «Краснодар». Ставка (к. 3.65) и прогноз на футбол, чемпионат России, 15 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Сочи Прогнозы на Краснодар Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Краснодар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Краснодар»
    «Сочи» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет в субботу, 15 апреля, начало — в 16:30 мск. «Сочи» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Апреля 2023 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 16:30 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
    •

    «Сочи»

    Команда из одноименного города в текущем сезоне российской Премьер-лиги выступает не очень хорошо и является середняком чемпионата.

    На неделе «южане» расстались с наставником команды Курбаном Бердыевым. Сейчас исполняющим обязанности наставника является Дмитрий Хохлов.

    Коэффициенты матча Сочи — Краснодар

    1X2Новым игрокам
  • 2.453.652.70Фрибет$40
    •

    По итогам 22 матчей сочинцы расположились на девятой позиции в турнирной таблице. В активе «барсов» 31 очко. Они на 11 пунктов отстают от занимающего третью позицию московского «Спартака» и на 12 баллов опережают 13-й «Пари НН», который находится в зоне переходных матчей.

    Можно сделать вывод, что «Сочи» особо ни за что уже не борется в текущем сезоне и просто его доигрывает. Команда имеет отрицательную разницу мячей — 32 забитых и 41 пропущенный.

    Календарь и таблица РПЛ

    После возобновления сезона «Сочи» провел пять матчей. Команда добыла две победы и трижды проиграла. Повержены были ЦСКА (2:0) и «Динамо» (2:0). Поражения были в поединках против «Оренбурга» (0:4), «Факела» (0:3) и «Крыльев Советов» (1:2).

    «Краснодар»

    Команда из Краснодара имеет немного лучшее положение в текущем сезоне. На данный момент «черно-зеленые» занимают седьмое место в турнирной таблице российского первенства. В активе команды из одноименного города 35 очков.

    «Быки» еще не потеряли шансы побороться даже за призовые места, поскольку отставание от третьего «Спартака» составляет лишь семь баллов. Но для этого команде нужно побеждать и улучшать свою игру.

    Подопечные Владимира Ивича продолжают борьбу в Пути регионов Кубке России. Недавно они по пенальти прошли «Ростов» и теперь в полуфинале сыграют против самарских «Крыльев Советов».

  • Заслуженная пенсия или возвращение в «Рубин»? Почему Бердыев внезапно покинул «Сочи»
  • Все о внезапной отставке известного специалиста с поста главного тренера ФК «Сочи»
  • 11/04/2023

    • В последней игре «Краснодар» в родных стенах переиграл «Пари НН» (3:1). До этого была разгромная выездная победа над подмосковными «Химками» (6:0), а перед этим гостевое поражение от московского «Локомотива» (2:3).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают небольшим фаворитом хозяев поля. На победу «Сочи» предлагают поставить за 2.45.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Краснодара» дают коэффициент 2.70, ничья оценена в 3.65.

    Южное дерби примерно равных по силе команд, поэтому поставим на то, что поединок завершится вничью.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды в этом противостоянии забьют.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Химнасия Ла-Плата
  • Футбол
  • Сегодня в 01:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Тампа — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Монреаль — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Коламбус — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Баффало — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Даллас — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Колорадо — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Чикаго — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аризона — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сочи» — «Краснодар»: прогноз, ставка (3.65), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Сочи» и «Краснодар» выявить сильнейшего?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры