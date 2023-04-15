«Сочи» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет в субботу, 15 апреля, начало — в 16:30 мск. «Сочи» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Команда из одноименного города в текущем сезоне российской Премьер-лиги выступает не очень хорошо и является середняком чемпионата.

На неделе «южане» расстались с наставником команды Курбаном Бердыевым. Сейчас исполняющим обязанности наставника является Дмитрий Хохлов.

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По итогам 22 матчей сочинцы расположились на девятой позиции в турнирной таблице. В активе «барсов» 31 очко. Они на 11 пунктов отстают от занимающего третью позицию московского «Спартака» и на 12 баллов опережают 13-й «Пари НН», который находится в зоне переходных матчей.

Можно сделать вывод, что «Сочи» особо ни за что уже не борется в текущем сезоне и просто его доигрывает. Команда имеет отрицательную разницу мячей — 32 забитых и 41 пропущенный.

Календарь и таблица РПЛ

После возобновления сезона «Сочи» провел пять матчей. Команда добыла две победы и трижды проиграла. Повержены были ЦСКА (2:0) и «Динамо» (2:0). Поражения были в поединках против «Оренбурга» (0:4), «Факела» (0:3) и «Крыльев Советов» (1:2).

«Краснодар»

Команда из Краснодара имеет немного лучшее положение в текущем сезоне. На данный момент «черно-зеленые» занимают седьмое место в турнирной таблице российского первенства. В активе команды из одноименного города 35 очков.

«Быки» еще не потеряли шансы побороться даже за призовые места, поскольку отставание от третьего «Спартака» составляет лишь семь баллов. Но для этого команде нужно побеждать и улучшать свою игру.

Подопечные Владимира Ивича продолжают борьбу в Пути регионов Кубке России. Недавно они по пенальти прошли «Ростов» и теперь в полуфинале сыграют против самарских «Крыльев Советов».

В последней игре «Краснодар» в родных стенах переиграл «Пари НН» (3:1). До этого была разгромная выездная победа над подмосковными «Химками» (6:0), а перед этим гостевое поражение от московского «Локомотива» (2:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают небольшим фаворитом хозяев поля. На победу «Сочи» предлагают поставить за 2.45.

На викторию «Краснодара» дают коэффициент 2.70, ничья оценена в 3.65.

Южное дерби примерно равных по силе команд, поэтому поставим на то, что поединок завершится вничью.

Также сделаем ставку на то, что обе команды в этом противостоянии забьют.